Maserati onthult GranCabrio Folgore

In navolging van de GranTurismo biedt ook de open variant een elektromotor.De batterij, geproduceerd in de Mirafiori Battery Hub-assemblagefabriek in Turijn, heeft een nominale capaciteit van 92,5 kWh en levert via drie 300 kW elektromotoren een continu vermogen van 560 kW (750 pk, plus een piekvermogen van 610 kW) en een maximumkoppel van 1.350 Nm aan de vier wielen.

Met een stoffen dak dat maar een beperkte hoeveelheid ruimte in beslag neemt wanneer het in de kofferbak wordt opgeborgen, belooft de GranCabrio ruimte voor vier passagiers. De canvas softtop kan worden bediend bij snelheden tot 50 km/u. Het opent in 14 seconden en sluit in 16 seconden. Het dak kan op elk moment worden geopend of gesloten via een aanraakknop op het centrale display.