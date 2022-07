Koenigsegg investeert in Lightyear

Lightyear staat bekend om de ontwikkeling van de Lightyear 0: een zonneauto, die gelanceerd werd op 9 juni 2022 en deze herfst in productie gaat. Lightyear 0 is uitgerust met vijf vierkante meter gepatenteerde, dubbel gebogen zonnepanelen, waardoor het voertuig zichzelf kan opladen tijdens het rijden of wanneer het buiten geparkeerd staat. In optimale omstandigheden kan de Lightyear 0 zichzelf dagelijks van 70 kilometer extra voorzien, bovenop de geschatte 625 kilometer WLTP-actieradius. De technologieën van Koenigsegg zullen worden gebruikt om de energie-efficiëntie van Lightyear's tweede model, de Lightyear 2, te verbeteren. De productie staat gepland voor eind 2024 of begin 2025.

"Koenigsegg loopt voorop als het gaat om high-performance sportauto's. We bewonderen hun combinatie van ongelooflijke prestaties, design en duurzame technologie. Deze samenwerking laat duidelijk zien dat we op het juiste spoor zitten", zegt Lex Hoefsloot, medeoprichter en CEO van Lightyear. "Ik ben enorm blij dat we beroep kunnen doen op tientallen jaren ervaring in het ontwerpen en bouwen van innovatieve auto's, en we kijken ernaar uit om nauw samen te werken met Christian en zijn team om samen echte veranderingen teweeg te brengen in de industrie."

Koenigsegg

Hoewel het bedrijf vooral bekend staat om zijn sportwagens met buitengewone prestaties, heeft Koenigsegg een lange geschiedenis in het ontwikkelen en op de markt brengen van duurzame mobiliteitstechnologieën. Sinds de oprichting is de compromisloze filosofie van Koenigsegg de drijvende kracht geweest achter de gepatenteerde innovaties van de onderneming, zoals de "raket"-katalysator, het supercharger response system en een turbosysteem met variabele geometrie.

"De auto-industrie maakt een enorme overgang naar duurzame brandstof en dito technologie", zegt Christian Koenigsegg, CEO en oprichter van Koenigsegg. "Lex en zijn team hebben transformatieve technologieën ontwikkeld en deze samenwerking met Lightyear zal ervoor zorgen dat onze producten innovatief blijven, wat geweldig nieuws is voor onze klanten."