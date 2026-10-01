Lexus maakt prijzen TZ bekend

De Lexus TZ is ontworpen rond het concept van de Driving Lounge. Daarbij staan rust, ruimte en comfort voor alle inzittenden centraal. De lange wielbasis van 3.050 mm en het speciaal voor batterij-elektrische auto's ontwikkelde platform maken een interieur met drie zitrijen mogelijk. Op de tweede zitrij bevinden zich twee afzonderlijke captain's chairs. Ook de derde zitrij belooft voldoende hoofd- en beenruimte voor volwassenen.

Het grootste panoramadak dat Lexus tot nu toe heeft toegepast, versterkt het open karakter van het interieur. Het voorste deel van het panoramadak kan worden geopend. Met de derde zitrij in gebruik biedt de bagageruimte plaats aan vier koffers van 55 liter of twee grote reiskoffers van 92 liter.

Twee batterijformaten en twee vermogensvarianten

De Lexus TZ komt beschikbaar met twee batterijformaten en twee vermogensvarianten. Alle uitvoeringen zijn voorzien van het DIRECT4-vierwielaandrijvingssysteem van Lexus.

De TZ 450e Standard Range combineert een batterijcapaciteit van 77 kWh (bruto) met een systeemvermogen van 230 kW / 313 pk. De voorlopige elektrische actieradius bedraagt 450 kilometer volgens de gemengde WLTP-cyclus. Deze uitvoering is leverbaar als Executive Line vanaf 79.995 euro, inclusief een tijdelijk modelvoordeel van 4.000 euro.

De TZ 450e Long Range beschikt over een grotere batterij van 95,8 kWh (bruto) en hetzelfde systeemvermogen van 230 kW/313 pk. De voorlopige actieradius bedraagt 544 kilometer. De TZ 450e Long Range Executive Line is leverbaar vanaf 87.995 euro.

De krachtigste uitvoering is de TZ 550e Long Range President Line. Deze versie levert 300 kW/408 pk, accelereert in 5,2 seconden van 0 naar 100 km/u en heeft een voorlopige WLTP-actieradius van 540 kilometer. Deze versie is leverbaar vanaf 96.495 euro.

Leveringsgamma:

TZ 450e Standard Range Executive Line 79.995 euro

TZ 450e Long Range Executive Line 87.995 euro

TZ 550e Long Range President Line 96.495 euro

Executive Line

De Executive Line is standaard uitgerust met het LexusConnect multimediasysteem. Dat omvat een centraal 14-inch touchscreen, geïntegreerde navigatie, draadloze Apple CarPlay en Android Auto en een Premium audiosysteem met twaalf luidsprekers. Een digitaal instrumentarium van 12,3 inch, een Head-up Display, een Panoramic View Monitor en twee draadloze telefoonladers zijn eveneens standaard.

Verder beschikt iedere TZ Executive Line over elektrisch verstelbare, verwarmbare en geventileerde voorstoelen, stoelverwarming op de tweede zitrij, automatische klimaatregeling met drie zones, een digitale binnenspiegel en een elektrisch bedienbaar panoramadak. De derde zitrij kan automatisch worden neergeklapt.

President Line

De TZ 550e Long Range wordt altijd geleverd als President Line. Deze uitvoering biedt onder meer een Mark Levinson Premium Surround Sound System met 21 luidsprekers, akoestisch glas voor de voorruit en zijruiten en een combinatie van Tahara-kunstleder en Ultrasuede.

Voor meer comfort zijn de voorstoelen uitgebreider elektrisch verstelbaar en beschikken de voorpassagier en passagiers op de tweede zitrij over Ottoman-beensteunen. De stoelen op de tweede zitrij zijn bovendien geventileerd. Infraroodverwarming voor de benen van de bestuurder en voorpassagier zorgt op koude dagen snel en efficiënt voor extra comfort.

Standaard 22 kW AC-lader

Alle uitvoeringen van de Lexus TZ zijn standaard voorzien van een 22 kW AC-boordlader. Snelladen kan met maximaal 150 kW. Onder ideale omstandigheden kan de batterij van de Standard Range-versie in ongeveer 28 minuten van 10 tot 80 procent worden opgeladen. Voor de Long Range-uitvoeringen bedraagt deze laadtijd ongeveer 35 minuten.

Via het LexusConnect multimediasysteem en de Lexus Link+-app krijgt de bestuurder inzicht in de actieradius, laadstatus en laadplanning. Het navigatiesysteem kan laadstops automatisch in de route opnemen. Batterijvoorconditionering zorgt ervoor dat de batterij voorafgaand aan een geplande snellaadstop op de optimale temperatuur wordt gebracht.