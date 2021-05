Autotest | Het is natuurlijk een kwestie van smaak, maar wat Autozine betreft is de Lexus LC de mooiste auto die er op dit moment te koop is. Nu komt Lexus echter met de LC Cabrio. Om deze cabriolet nog exclusiever te maken is een 5.0 liter V8 motor bovendien standaard. Is de Lexus LC Convertible mooier dan de mooiste?

Eigenlijk was een cabriolet helemaal niet gepland! Toen de Lexus LC in 2017 werd geïntroduceerd was deze alleen leverbaar als coupé. Toen Lexus bij wijze van experiment een cabriolet toonde op de diverse autoshows, waren de reacties zeer enthousiast. En dus werd besloten de "Convertible" in productie te nemen.

Een coupé van het dak ontdoen is een stuk ingewikkelder dan het lijkt. Het dak is een deel van de dragende constructie en dus moet die stevigheid elders worden gezocht. Rondom de voorruit, om de portieren en bij de wielophanging is het koetswerk verstevigd als compensatie voor het ontbreken van het dak.

Cabriolet

Terwijl de vorige cabriolet van Lexus (de SC430) was voorzien van een metalen dak, heeft de fabrikant dit keer gekozen voor een stoffen kap. Bovendien is gekozen voor een bagageruimte in twee delen. Het ene deel is alleen bedoeld om het dak in op te vouwen, het andere alleen voor bagage. Dat zorgt voor minder bagageruimte met gesloten dak, maar voor minder gedoe met tussenschotten wanneer het dak wordt geopend. Houd er wel rekening mee dat de bagageruimte van deze Convertible een stuk kleiner is dan die van de coupé; een golftas past niet.

Op de kwaliteit van de kap is niets aan te merken. Die bestaat uit vier lagen en daarom is de cabriolet vrijwel even stil en knus van binnen als de coupé. Regen of wind hebben nauwelijks effect op het geluidsniveau, geluiden die reflecteren in bijvoorbeeld een tunnel zijn wel iets duidelijker hoorbaar. Nog altijd is de cabine een cocon van luxe, chique materialen en esthetische hoogstandjes.

„Wanneer de LC Convertible de tijd en de ruimte krijgt, dan is de ervaring dankzij de machtige motor en het open rijden intenser dan met de LC CoupĂ©“

Uitrusting

Het is merkbaar dat de LC al enige jaren op de markt is, want onder andere de bestuurders-assistenten zijn duidelijk minder geavanceerd. Zo leest de LC wel verkeersborden, maar past de elektronica de snelheid vervolgens niet aan. Ook geeft de automatische remfunctie veel meer onterechte waarschuwingen dan die in modernere auto's. Op smalle wegen verschijnt bijvoorbeeld regelmatig de waarschuwing "brake, brake!", terwijl simpelweg een bocht wordt genaderd. Het lijkt bijna traditie bij Lexus: terwijl de Lexus SC430 destijds de laatste testauto was met cassette-speler, is deze LC de laatste testauto met CD-speler.

Met geopend dak geeft de LC Convertible een groot gevoel van vrijheid en daarmee een compleet andere ervaring dan de coupé. Tot zo'n 100 km zijn de rijgeluiden met geopend dak beschaafd en kan zonder de stem te verheffen een gesprek worden gevoerd. Wel valt op dat het audiosysteem van specialist Mark Levinson minder krachtig is dan in andere modellen, waardoor het geluid met geopend dak vervliegt. Het klimaatcontrolesysteem is uitgebreid met stoelverwarming (en koeling!), nekverwarming en stuurverwarming. Daarom leent de LC zich ook voor open rijden bij lage buitentemperaturen.

Weggedrag

Dankzij alle verstevigingen is het weggedrag vrijwel gelijk aan dat van de coupé. De LC ziet er dankzij alle scherpe vormen weliswaar uit als een agressieve sportwagen, maar leent zich in feite het beste als luxe toerauto. Op korte, snelle stuurbewegingen reageert de LC met een zekere traagheid. Omgekeerd weet het koetswerk zich juist perfect in mooi ingestuurde, lange bochten te zetten. Alleen op slecht wegdek is iets van torderen merkbaar, maar dit is minimaal en absoluut niet storend.

Motor

Om de Convertible nog exclusiever te maken dan de coupé, is een 5.0 liter V8 benzinemotor standaard. Dit is tegelijkertijd het grootste voor- en nadeel van de cabriolet. Vanwege de torenhoge uitstoot (275 gram CO2 per kilometer) moet voor de Convertible namelijk niet minder dan 50.000 euro CO2-belasting worden neergeteld! Een meevaller: in de praktijk is het verbruik minder hoog dan in de folder wordt beloofd (1 op 8.5). Met een fluwelen rechtervoet kan 1 op 14 worden gehaald. Ontspannen toeren met open dak kostte 1 liter per 10 kilometer. Echter, wanneer het gaspedaal dieper wordt ingetrapt is 1 op 4 geen uitzondering. Toyota, het moederbedrijf van Lexus, zegt in alle communicatie te streven naar nul uitstoot, maar dat is moeilijk te rijmen met deze LC.

Dat gezegd hebbende zorgt de 5.0 V8 wel voor een uniek karakter. Vrijwel alle auto's in dit segment hebben om bovenstaande redenen inmiddels kleinere en/of efficiëntere motoren. De LC Convertible daarentegen start met een bijna zeldzaam geworden brul. Daarna komt de krachtbron tot bedaren, daalt het toerental en is alleen nog een diep, gesmoord geluid hoorbaar. Ondanks het riante vermogen laat de LC Convertible zich bij voorkeur kalm en statig rijden. Het enorme motorvermogen zorgt dan voor extreme souplesse en dus een superieur gevoel.

Wanneer het gaspedaal dieper wordt ingetrapt volgt eerst een diepe brom en, om de bestuurder tegen zichzelf te beschermen, volgt pas een fractie later de bijbehorende acceleratie. Door het ontbreken van een turbo wordt het vermogen zeer geleidelijk opgebouwd en dus "overvalt" de LC de bestuurder nooit met een plotselinge acceleratie.

Door te kiezen voor de sport-stand is het met het goedmoedige karakter gedaan en toont de LC zijn spierballen. Ook dan heeft de ongeblazen motor tijd nodig om vermogen op te bouwen en is een zeer lange aanloop vereist om het volledige vermogen van 464 pk / 530 Nm te benutten. Wanneer de LC Convertible de tijd en de ruimte krijgt, dan is de ervaring dankzij de machtige motor en het open rijden intenser dan met de LC Coupé.

Conclusie

De Lexus LC is een droomauto en wordt daarom niet met het verstand, maar met het gevoel gekozen. Mooi of lelijk is geheel subjectief. En of de ongeblazen 5.0 liter V8 een voor- of een nadeel is, is eveneens puur persoonlijk.

Een eindoordeel is daarom lastig te geven. Het belangrijkste is daarom om het karakter te omschrijven. De Lexus LC is een typisch Japanse auto met een extravagante vormgeving en een warm, uitnodigend interieur. De Japanse fabrikant is terughoudend met de implementatie van vooruitstrevende techniek en dat is voor ene persoon een pluspunt en voor de ander een gemis. Ongeacht de gekozen aandrijving is de Lexus LC geen sportwagen, maar een auto die zich vooral leent voor ontspannen toeren. Met de cabriolet is die ervaring intenser dan met de coupé omdat meer van de auto én de omgeving kan worden genoten.

plus Bevoorrecht gevoel

Geslaagde vormgeving

Uitstekende kwaliteit cabrio-kap min Zeer hoog verbruik

Elektronica merkbaar verouderd

Geluid audiosysteem vervliegt met open dak

Jaguar F-TYPE Convertible

"Omdat het zomer is"

BMW 6-Serie Cabrio

"Zijne doorluchtige hoogheid"

Mercedes SL

"Het licht gezien?"

Ford Mustang

"Zomerpret"