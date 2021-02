Kia prijst vernieuwde Stinger

22 februari 2021 | Kia heeft een prijskaartje gehangen aan de vernieuwde Stinger. Het halo-model binnen de sportieve line-up van Kia heeft subtiele designupdates gekregen en is voorzien van meer voorzieningen en assistentiesystemen. De Stinger is er voortaan exclusief met de sterkste aandrijflijn en is ook te bestellen als GT PRO met meer luxe en een met su├Ęde afgewerkt interieur. Optimalisatie van het verbruik zorgt ervoor dat de vanafprijs van de 269 kW / 366 pk sterke gran turismo fastback fors lager is dan voorheen.

Verreweg de meeste van de Europese Stinger-rijders heeft in het verleden gekozen voor de sterkste variant met de 3.3 T-GDI V6-benzinemotor in combinatie met de 8-traps automaat en vierwielaandrijving. De vernieuwde Kia Stinger is dan ook voortaan exclusief met deze aandrijflijn verkrijgbaar. De krachtcentrale levert zijn piekvermogen van 269 kW / 366 pk bij 6.000 tpm. Dankzij de dubbele turbocompressoren levert hij zijn maximumkoppel van 510 Nm over een breed toerentalbereik (1.300 tot 4.500 tpm). Met een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 5,4 seconden en een topsnelheid van 270 km/u is de Stinger de snelste Kia van dit moment.

Kia heeft het geliefde design van de Stinger bewust niet significant gewijzigd. De meest opvallende vernieuwing bevindt zich aan de achterzijde. Het nieuwe LED-verlichtingscluster bestrijkt de gehele breedte van de auto en is geïntegreerd in het design van de subtiele achterspoiler. De nieuwe richtingaanwijzers bestaan uit 10 individuele LED-units die zijn gerangschikt in een rasterpatroon dat is geïnspireerd op de geblokte vlag uit de autosport. Van opzij vallen de nieuwe 19-inch lichtmetalen velgen op die het karakter van de Stinger extra benadrukken. De Stinger is nu verkrijgbaar in 10 verschillende carrosseriekleuren, waaronder het nieuwe Ascot Green metallic.

Ook het interieur van de vernieuwde Kia Stinger heeft een aantal aanpassingen ondergaan. Het design is weliswaar ongewijzigd, maar de nieuwe materialen zorgen voor een luxere sfeer. Voorbeelden van de subtiele wijzigingen zijn de metalen afwerking van delen van het stuur en de chromen rand rond het instrumentenpaneel. De achteruitkijkspiegel is nu frameloos, voor een beter zicht naar achteren. De nieuwe sfeerverlichting is nu in 64 kleurtinten in te stellen.

De Kia Stinger GT is standaard uitgerust met nappa lederen bekleding in rood of zwart. De Stinger GT PRO, een geheel nieuwe uitvoering, heeft een interieur dat is voorzien van met suède beklede sportstoelen en suède-afwerking van het dashboard en de deurpanelen. Het interieur van de GT PRO onderscheidt zich ook met zijn rode veiligheidsgordels en rode stiksels.

De vernieuwde Stinger is voorzien van de nieuwste infotainment- en connectiviteitssystemen van Kia met 10,25-inch breedbeeld touchscreen. Dankzij de Bluetooth-multiverbinding kunnen gebruikers twee mobiele apparaten tegelijk koppelen: één voor handsfree bellen en multimediagebruik, de andere alleen voor mediagebruik. Met het in delen te splitsen scherm kunnen gebruikers verschillende voertuigfuncties tegelijkertijd bedienen of monitoren. Het nieuwe systeem biedt Apple CarPlay, Android Auto en is ook via spraak te bedienen. Eveneens nieuw is het 7 inch supervision cluster, het digitale instrumentenpaneel Remote Engine Start waarmee de 3.3 T-GDi benzinemotor op afstand is te starten.

Kia heeft een groot aantal van de veiligheids-en assistentiesystemen van de Stinger vernieuwd en het arsenaal verder uitgebreid met nieuwe voorzieningen. Enkele voorbeelden zijn de nieuwe autonome noodremassistentie (FCA) dat ook ingrijpt bij het links afslaan op een kruising bij tegemoetkomend verkeer, en de adaptieve cruise control (NSCC) die nu samenwerkt met het navigatiesysteem waarbij de snelheid automatisch wordt aangepast bij het nemen van bochten. De Stinger GT PRO is standaard voorzien van de Blind-Spot View Monitor van Kia die live videobeelden in het 7 inch supervision cluster weergeeft.

De vernieuwde Kia Stinger GT is per direct te bestellen. De gran turismo fastback is verkrijgbaar als GT en GT PRO. De GT is standaard uitgerust met onder meer een Harman Kardon premium sound system met 15 luidsprekers, een head-up display, elektrisch verstel-, verwarm- en ventileerbare voorstoelen, een elektrisch verstelbare stuurkolom en een automatische achterklep. Het interieur is afgewerkt met nappa-leder en de hemelbekleding is van suède. De nappa-lederen stoelbekleding is naar keuze uit te voeren in rood of zwart.

De extra luxe GT PRO met suède stoelbekleding en rode interieuraccenten voegt onder meer een 360o-camera, de Blind-Spot View Monitor met live videobeelden, de uitstap-beveiliging en een groot glazen schuif- / kanteldak toe. De consumentenadviesprijs van € 89.995,- van de Stinger GT is fors lager dan die van zijn voorganger met 3.3 T-GDi benzinemotor. De GT PRO is leverbaar vanaf € 92.490,-. Net als elke andere Kia wordt ook de nieuwe Stinger geleverd met 7 jaar of 150.000 kilometer garantie.

