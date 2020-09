Kia onthult vernieuwde Stinger

23 september 2020 | Kia trekt het doek van de Europese versie van de vernieuwde Stinger voor modeljaar 2021. De high-Gran Turismo van Kia krijgt een aantal subtiele designupgrades én een scala aan nieuwe functies, veiligheids- en assistentiesystemen mee. De Kia Stinger is sinds zijn lancering in 2017 hét sportieve HALO-model van Kia in Europa. Hij onderscheidt zich met zijn design, prestaties en de dynamische rijkwaliteit. De Gran Turismo van Kia krijgt nu een aantal aanpassingen.

De vernieuwde Stinger is direct te herkennen aan de subtiele designupdates binnen en buiten. Aan de voorzijde wordt de opvallende 'tiger nose' grille aan weerszijden geflankeerd door geavanceerde LED-koplampen. De nieuwe LED-verlichtingsunit over de gehele breedte van de achterzijde vormt optisch een geheel met de in de achterklep geïntegreerde achterspoiler. De richtingaanwijzers, elk bestaande uit tien individuele LED-units, hebben een op de autosport geïnspireerd design en weerspiegelen het uiterlijk van een geblokte vlag. Ook nieuw: de 19-inch lichtmetalen wielen met geometrisch design en de nieuwe 'Ascot Green' metallic-lak.

Het interieur van de vernieuwde Stinger is voorzien van nieuwe materialen. Het stuurwiel en het instrumentenpaneel zijn afgewerkt met nieuwe materialen en de achteruitkijkspiegel is nu frameloos. Het dashboard en de deurpanelen zijn afgewerkt met nieuwe bekledingsmaterialen met contrasterende stiksels en het nieuwe ambient lighting biedt keuze uit 64 verschillende kleuren die het interieur subtiel verlichten. De vernieuwde Stinger is te configureren met nappalederen bekleding in zwart of rood en is nu ook te bestellen met een suède-pakket, waarbij het interieur is afgewerkt met zwart-suède met contrasterende rode stiksels en rode veiligheidsgordels.

De Stinger is exclusief verkrijgbaar met een 3,3-liter T-GDi V6-motor met een piekvermogen van 366 pk bij 6.000 tpm. Dankzij de dubbele turbo levert de motor zijn 510 Nm maximumkoppel binnen een breed toerentalbereik (1.300 tot 4.500 tpm). De snelst accelererende Kia in Europa sprint in 4,9 seconden van 0 naar 100 km/u. De benzinemotor is gekoppeld aan een achttraps automaat.

De nieuwste versie van de Stinger is standaard uitgerust met een infotainmentsysteem met een 10,25-inch touchscreen-display inclusief full map navigatie en UVO Connect 'Phase II'. Met de Bluetooth-multiverbinding kunnen tot twee mobiele apparaten tegelijk worden verbonden: één voor handsfree bellen en multimediagebruik; de andere alleen voor mediagebruik. Het nieuwe split-screen maakt het mogelijk om verschillende voertuigfuncties tegelijkertijd te bedienen en het scherm kan naar eigen smaak worden ingedeeld met een reeks verschillende widgets. Het systeem is voorbereid voor Apple CarPlay en Android Auto en biedt spraakbedieningsmogelijkheden voor onder meer de verwarming en ventilatie, audio en navigatie. Ook nieuw: het highres 7,0-inch beeldscherm in het instrumentenpaneel en Remote Engine Start, waarmee de Stinger met de smart key op afstand is te starten.

Het scala aan assistentiesystemen van de Stinger is verder verbeterd én uitgebreid. Zo bieden het autonome noodremassistentie (FCA), de actieve rijbaanassistentie (LKAS) en dodehoek assistentie (BCA) nieuwe mogelijkheden waarbij de Stinger meer signaleert en assisteert. De adaptieve cruise control (NSCC-C) houdt vanaf nu ook rekening met informatie die door het navigatiesysteem wordt verstrekt om zo bijvoorbeeld de snelheid preventief aan te passen bij het nemen van bochten.

De vernieuwde Stinger is nu ook verkrijgbaar met onder meer de Blind-Spot View Monitor (BVM) die werkt met live-video die wordt geprojecteerd in het instrumentenpaneel. De videofeed komt van twee breedbeeldcamera's die discreet zijn geïntegreerd in de buitenspiegels.

De vernieuwde Stinger is medio november 2020 te bestellen. De prijzen en specificaties van de 366 pk sterke Gran Turismo van Kia worden in aanloop naar de introductie bekend gemaakt. Vanzelfsprekend geldt ook voor de Stinger de unieke garantie van 7 jaar of 150.000 kilometer.

