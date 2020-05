Kia onthult vernieuwde Rio

26 mei 2020 | Kia introduceert later dit jaar de vernieuwde Rio. Het compacte succesnummer van het merk krijgt een vernieuwd design, veiligheidssystemen uit hogere segmenten en het laatste op het gebied van infotainment en connectiviteit. Het is ook de eerste Kia met 48V mild-hybridtechnologie in combinatie met een benzinemotor én de 'clutch-by wire' handbak. Hij arriveert in het vierde kwartaal van dit jaar in Nederland.

De Rio voor modeljaar 2020 komt met twee belangrijke primeurs. Hij is het eerste model van het merk dat leverbaar wordt als EcoDynamics+ mild-hybrid met benzinemotor en de eerste Kia met de intelligente, handgeschakelde versnellingsbak. De nieuwe 'EcoDynamics+' aandrijflijn koppelt de nieuwe 'Smartstream' 1.0 T-GDi benzinemotor (turbocharged gasoline direct injection) aan een 48V MHEV-systeem met elektrische ondersteuning en een regeneratief remsysteem.

De aandrijflijn vult het koppel van de benzinemotor aan met extra trekkracht, die wordt geleverd door een 48-volt lithium-ion-polymeerbatterij. De Mild-Hybrid Starter-Generator (MHSG) zorgt ervoor dat de benzinemotor zo veel mogelijk wordt ondersteund door elektrische energie. De MHSG is via een riem verbonden met de krukas van de motor en schakelt tussen de 'motor' en 'generator'-modi. In 'motor'-modus biedt de MHSG tijdens het accelereren elektrische ondersteuning om de motorbelasting en emissies te verlagen. Tijdens het vertragen, heeft de MHSG de mogelijkheid om over te schakelen op de 'generator'-modus, waarbij energie wordt teruggewonnen om de batterij op te laden.

De nieuwe Smartstream-motor vervangt de 1.0 T-GDi van de 'Kappa'-generatie en is onder meer uitgerust met Continuously Variable Valve Duration (CVVD). Met CVVD kan de motor schakelen tussen verschillende verbrandingscycli, afhankelijk van de belasting, waardoor de efficiëntie in alle rijsituaties wordt gemaximaliseerd. De Smartstream-motor produceert hetzelfde vermogen als de vorige Kappa-motorenlijn (100 pk of 120 pk) en biedt een 16% hoger maximumkoppel voor de versie met 120 pk (200 Nm). De 1.0 T-GDI met 100 pk krijgt nu een zesversnellingsbak (voorheen een vijfbak). De technici van Kia hebben tevens het Idle Stop & Go systeem van de Rio onder de loep genomen om zo het brandstofverbruik te verlagen. De CO2-uitstoot van deze nieuwe versies is tussen de 8,1% tot 10,7% lager dan die van hun voorgangers (NEDC, gecombineerde cyclus). Beide 48V-aandrijflijnen worden uitgerust met Drive Mode Select, waarmee bestuurders de keuze hebben uit de modi 'Eco', 'Sport' en 'Normaal'.

De Rio EcoDynamics+ is een van de eerste modellen van Kia die is uitgerust met de nieuwe intelligente handmatige transmissie (iMT) van het merk. Het 'clutch-by-wire'-systeem draagt bij aan een lager brandstofverbruik en een lagere CO2-uitstoot terwijl het de positieve eigenschappen van een dynamische handgeschakelde versnellingsbak behoudt. De koppeling van de iMT werkt niet mechanisch, maar geheel elektronisch. Het systeem integreert naadloos met de MHSG om de motor eerder uit te schakelen bij het uitrollen, voor een verlaagd brandstofverbruik. De officiële prestaties en verbruikscijfers voor de Rio met mild-hybrid aandrijflijn worden binnenkort bekend gemaakt.

De nieuwste versie van de Rio krijgt een arsenaal aan infotainment- en connectiviteitsfuncties mee. Hij is één van de eerste Kia-modellen met het gloednieuwe 'Phase II' UVO Connect dat toegang biedt tot een groot aantal diensten zoals live verkeersinformatie, weersvoorspellingen, en parkeerinformatie inclusief prijzen en beschikbaarheid. Het systeem biedt ook Online Voice Recognition waarmee gebruikers hands-free kunnen zoeken naar informatie, POI's of bijvoorbeeld berichtjes kunnen versturen. Het infotainmentsysteem krijgt een groter, 8-inch breedbeeld touchscreen, en kan tot twee telefoons tegelijkertijd via Bluetooth aansluiten. Het split-screen is geheel naar wens te personaliseren en maakt het mogelijk om verschillende features tegelijkertijd in het beeldscherm te tonen. Het systeem werkt met Apple CarPlay en Android Auto. De nieuwe UVO-app voor Android en Apple smartphones bevat een aantal extra functies, waaronder het verzenden van navigatie-informatie van de telefoon naar de auto, het nagaan van de locatie van de auto of het inzien van voertuigdiagnostiek.

Verschillende aanpassingen in de vormgeving maken de uitstraling van de compacte Kia schoner en krachtiger dan die van de huidige versie. De iconische 'tiger nose' grille is nu smaller, de voorbumper lager en de mistlampbehuizingen zijn volledig opnieuw ontworpen. Kia heeft twee nieuwe exterieurkleuren, Perennial Grey en Sporty Blue, én nieuwe 16-inch achtspaaks lichtmetalen velgen in petto voor de vernieuwde Rio.

Ook het interieur van de Rio heeft een belangrijke verbetering gekregen. De materialen zijn nu hoogwaardiger, het dashboard is voorzien van een 8-inch breedbeeldscherm en het nieuwe instrumentencluster krijgt een 4.2-inch digitaal display. De Rio GT-Line krijgt een volledig zwart interieur met witte pipings en stiksels op de stoelen en carbon-look afwerkingsdetails. Een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel is nu standaard op alle uitvoeringen en op de luxere versies is nu ook de passagiersstoel in hoogte te verstellen.

De compacte Kia krijgt een arsenaal aan nieuwe assistentiesystemen aan boord, zoals Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) met voetganger-, voertuig, én fietserherkenning, Lane Keeping Assist (LKA), Driver Attention Warning (DAW) en Blind-Spot Collision Warning (BCW). De vernieuwde Rio biedt daarboven een aantal nieuwe actieve veiligheidssystemen om de inzittenden nog beter te beschermen. Mooie voorbeelden zijn Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Intelligent Speed Limit Warning (ISLW), Smart Cruise Control (SCC) en Lane Following Assist (LFA).

Het LFA kan in samenwerking met het SCC zelfstandig accelereren, remmen en sturen terwijl het rekening houdt met voorliggers en wegcondities. Het systeem werkt bij snelheden tot 180 km/u en maakt gebruik van camera's en radarsensoren die ervoor zorgen dat er een veilige afstand tot voorliggers wordt aangehouden en binnen de lijnen wordt gereden. Ook nieuw: Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) en Rear Occupant Alert (ROA). Een primeur in dit segment is het Leading Vehicle Departure Alert. Dit systeem waarschuwt de bestuurder wanneer hij of zij het niet doorheeft als de voorliggende auto optrekt. Elke vernieuwde Rio wordt standaard uitgerust met Vehicle Stability Management (VSM), Electronic Stability Control (ESC), Cornering Brake Control (CBC) en Straight-line Stability (SLS) voor een maximale controle en veiligheid. Ook standaard op alle uitvoeringen: 6 airbags en ISOFIX bevestigingspunten.

De Kia Rio facelift arriveert in het vierde kwartaal van 2020 in Nederland. De prijzen en specificaties worden in aanloop naar de marktintroductie bekendgemaakt. Ook deze Kia komt standaard met de standaard garantie van 7 jaar of 150.000 km.

