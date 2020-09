Kia Rio

Kia maakt prijzen vernieuwde Rio bekend

7 september 2020 | Kia heeft de prijzen van de vernieuwde Rio bekend gemaakt. Het compacte model is op alle fronten in het nieuw gestoken en is de eerste Kia die 48 Volt mild-hybridtechnologie combineert met een benzinemotor én een nieuwe, intelligente handmatige transmissie (iMT). De vernieuwde Kia Rio is nu te bestellen vanaf 19.995 euro en arriveert eind september 2020 bij de Kia-dealers.

Op zoek naar een Kia Rio?

DAS import heeft er 279 vanaf € 15.034,-