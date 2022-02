Jeep introduceert nieuwe Grand Cherokee

17 februari 2022 | De nieuwe, vijfde generatie van de Jeep Grand Cherokee heeft een nieuwe architectuur, 4xe plug-in hybride aandrijflijn, een nieuw koetswerkdesign en een nieuw interieur. De Quadra-Drive II 4x4-aandrijfsystemen, Quadra-Lift luchtvering en het Selec-Terrain tractiemanagementsysteem, met keuze uit vijf rijmodi: Auto, Snow, Sand/Mud, Rock en Sport, zorgen ervoor dat de Grand Cherokee ook de kenmerkende 4x4-mogelijkheden van het merk Jeep garanderen. De nieuwe plugin hybride Grand Cherokee 4xe debuteert als Exclusive Launch Edition.

De introductieversie van de Jeep Grand Cherokee 4xe biedt een extra pakket aan opties. De gepolijste lichtgewicht lichtmetalen velgen meten 21 inch en versterken de bredere spoorbreedte, terwijl het diamantzwarte dak in contrast met de carrosserie de verlaagde lijn definieert en de achterspoiler benadrukt. Het model is verkrijgbaar in een van de vier kleuren: Diamond Black, Bright White, Velvet Red, Baltic Grey, allemaal met een zwart dak en verfraaid met details in platinachroom. De bestuurders- en passagiersstoel zijn elektrisch verstelbaar in 16 standen, uitgerust met lendensteun en geheugenfunctie. Ook zijn ze voorzien van in de rugleuning ingebouwde massagefunctie en zijn, net als de achterbank, verwarmd en geventileerd.

Voorin treft men slanke ventilatieopeningen voor het vierzone-airconditioningsysteem, een nieuwe middenconsole, draadloos oplaadsysteem en 10-inch digitale schermen (voor het digitale instrumentenpaneel en radio-touchscreen). De passagiers voorin hebben een eigen, exclusief 10,25-inch interactief display. De Jeep Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition is ook uitgerust met het 950 watt McIntosh-geluidssysteem met 19 luidsprekers. Om een omgeving te creëren die is afgestemd op de smaak van de inzittenden, is er aanpasbare LED-binnenverlichting met dag-/nachtinstellingen en een sfeerverlichtingssysteem met keuze uit vijf kleuren.

De Exclusive Launch Edition wordt standaard geleverd met de nieuwe Level 2 (L2) Active Driving Assist, waarbij bestuurders nog steeds hun handen aan het stuur en de ogen op de weg moeten houden, het nieuwe 10-inch Head-up Display (HUD) in kleur in de voorruit, een exclusief scherm voor de voorpassagier voor navigatie, camerabeeldweergave en entertainment en de nieuwe digitale achteruitkijkspiegel. Ook zijn er full-LED-koplampen en Park Assist, een nachtzichtcamera en full speed forward collision warning met detectie van voetgangers en fietsers. Ook is een achteruitcamerasproeier aangebracht om het zicht te optimaliseren.

De Jeep Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition is het meest 'connected' model tot nu toe dankzij het Uconnect 5-systeem en vier 10-inch digitale displays. Dankzij de mobiele Jeep-app kunnen klanten voertuigstatus beheren, laadstations zoeken en ondersteuning krijgen bij problemen, noodgevallen of poging tot diefstal. Bovendien kunnen klanten via maandelijkse rapportages (via e-mail) altijd op de hoogte worden gehouden van het voertuigonderhoud.

De Uconnect Services omvatten services voor elektrisch rijden en geavanceerde connectiviteit, waaronder My Assistant, My Car, My Remote, My eCharge, My Navigation en de optionele My Wifi- en My Alert-pakketten. Met Grand Cherokee maken veel nieuwe diensten hun debuut, waaronder Jeep Offroad Pages op de mobiele app, de Eco Score om de rijstijl te controleren en nog veel meer.

De Jeep Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition kost €97.900 (incl BTW/BPM en rijklaarkosten). Financial lease is mogelijk vanaf € 820 per maand.