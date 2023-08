Het uiterlijk laat er geen misverstanden over bestaan: de Compass is een echte Jeep! De Compass heeft hoekige vormen, een grille met zeven verticale sleuven en koplampen met een zelfverzekerde blik. Bovendien heeft de Compass korte overhang voor en achter om steile hellingen te kunnen beklimmen. De bodemvrijheid is groot om niet zomaar vast te lopen in het terrein.

En zoals het hoort bij moderne Jeeps zit de Compass vol met kleine hints naar het verleden. Zo is op diverse plekken het silhouet van de originele Willy's Jeep te vinden. Dat geeft de Compass een historische band die uniek is in zijn soort.

Ruimte

De Compass is een middelgrote SUV, maar de opzet van het interieur zorgt ervoor dat het allemaal groter lijkt. De stoelen zijn royaal bemeten en de ruimte rondom de stoelen is groot. Het stuurwiel is groot en zelfs de afstand tussen het stuurwiel en de hendels voor de richtingaanwijzer en ruitenwissers is net even groter dan gemiddeld. Samen met de duidelijk zichtbare motorkap draagt het er allemaal aan bij dat de Compass groot en machtig voelt; precies wat SUV-rijden voor velen zo aantrekkelijk maakt.

De ruimte achterin is gemiddeld voor een auto van deze omvang. Datzelfde geldt voor de bagageruimte die met 438 liter (1.387 liter met opgeklapte achterbank) gemiddeld groot is voor een auto als deze.

Uitrusting

De Compass is sinds 2017 op de markt en heeft in 2021 voor het laatst een verjongingskuur ondergaan. Binnen de grenzen van het redelijke heeft de Compass daarom een complete en moderne uitrusting. Heel handig zijn de USB-A en USB-C aansluitingen (zowel voor- als achterin), zodat niemand de verkeerde stekker meebrengt. Een camera achterop maakt parkeren eenvoudiger. Strikt noodzakelijk is deze camera overigens niet, want dankzij de rechte lijnen is het koetswerk makkelijk te overzien.

„De vormgeving en de vele hints naar het verleden van Jeep maken de Compass echt anders dan andere SUV's“

Het audiosysteem is verzorgd door specialist Alpine. Dat was in de jaren '90 een exclusief en prestigieus merk, maar in de loop der jaren is het een massaproduct geworden. In de Compass levert Alpine een kunstmatig vol geluid, dat in feite feite scherp en schel is.

Mild hybrid

Vanaf modeljaar 2023 is de basismotor de "1.5T e-Hybrid". Dit is een viercilinder benzinemotor die wordt geassisteerd door een elektromotor. De Compass kan niet elektrisch rijden. De elektromotor assisteert de benzinemotor slechts voor meer souplesse en een lager verbruik. De stroom voor de elektromotor wordt opgewekt tijdens remmen en uitrollen. Hiervan is in de praktijk niets te merken. En zo hoort het.

Helaas is in de praktijk wel duidelijk te merken dat de 130 pk / 240 Nm sterke benzinemotor een maatje te klein is voor deze middelgrote SUV. De beloofde assistentie van de elektromotor kan dat niet verhullen. Na een koude start is de benzinemotor humeurig en dan zet de Compass zich met schokken en tegenzin in beweging. Eenmaal warmgereden blijven de prestaties matig. Wie even niet oplet rijdt zomaar 10 km/u langzamer dan gebruikelijk! De matige prestaties zijn echter niet storend. Echt vervelend is dat duidelijk voelbaar is wanneer de automaat schakelt en/of de elektromotor bijspringt. Dit maakt de Compass e-Hybrid onrustig en oncomfortabel. Dit is een aandrijflijn die de koper er iedere rit opnieuw pijnlijk aan herinnert dat dit een basisuitvoering is.

Deze combinatie van een net iets te kleine motor in een net iets te grote SUV is niet uniek. Andere merken lossen dit op door een eco-stand en sportstand te bieden. In de eco-stand is de auto dan zuinig en kalm. In de sportstand zijn de prestaties naar behoren, maar loopt het verbruik op. De Compass mild-hybrid heeft echter geen rijmodi en is altijd "kalm" (om het diplomatiek uit te drukken). Na enkele dagen "kalm" rijden kwam het testverbruik uit op 6.1 liter per 100 km en dat is nauwelijks beter dan soortgelijke auto's zonder hybride-assistent.

Weggedrag

Afhankelijk van de uitvoering is de Compass meer of minder geschikt voor terreinrijden. De hier gereden versie met basismotor heeft geen vierwielaandrijving en is dus niet bedoeld voor gebruik in het terrein. Dat heeft in theorie als nadeel dat de auto wel compromissen maakt in het weggedrag ten gunste van de terreinwaardigheid, maar daar nooit gebruik van kan maken.

Echter, de Compass 1.5T e-Hybrid biedt het weggedrag en comfort van de gemiddelde SUV. Ondanks de hoge bouw en het hoge zwaartepunt is de Compass voldoende stabiel en hoeft de bestuurder de rijstijl niet aan te passen. Ook de rijgeluiden (voornamelijk de banden) en rijwindgevoeligheid zijn bescheiden.

Conclusie

Is de Jeep Compass 1.5T e-Hybrid even avontuurlijk als het uiterlijk en het imago van het merk beloven? Helaas niet. De nieuwe basismotor is te licht met als resultaat matige prestaties, te weinig souplesse en een houterig schakelende automaat. Het verbruik is niet meer dan redelijk.

Op alle andere gebieden deugt de Compass. De ruimte, uitrusting en rijeigenschappen zijn goed. De vormgeving en de vele hints naar het verleden van Jeep maken de Compass echt anders dan andere SUV's. Kies daarom liever een andere motor, want met de mild hybrid is de Compass een pure bluf=SUV.

plus Originele vormgeving

Voelt groot en machtig min Matige prestaties

Merkbaar schakelen