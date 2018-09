Jeep Cherokee ondergaat facelift

13 september 2018 | De Jeep Cherokee heeft een facelift ondergaan voor modeljaar 2019. De Cherokee 2019 kenmerkt zich door een nieuw design dat met zijn authentieke uitstraling trouw blijft aan het Jeep-dna. Met zijn vernieuwde technologie biedt hij meer comfort, connectiviteit, veiligheid en bescherming dan voorheen. De nieuwe Jeep Cherokee wordt in Nederland leverbaar met een 2,2-liter turbodieselmotor van 195 pk. Deze kan worden gecombineerd met een handgeschakelde zesversnellingsbak of een negentraps automatische transmissie. Het motorengamma zal volgend jaar worden gecompleteerd door een nieuwe 2,0-liter turbobenzinemotor met directe inspuiting. Deze viercilinder-in-lijn levert 272 pk. De nieuwe Jeep Cherokee staat begin 2019 bij de Nederlandse Jeep-showrooms in Limited en Overland- trim. Later komen daar de Longitude en de onstuitbare offroad-versie Trailhawk bij. Prijzen worden later bekend gemaakt.

De vernieuwde Jeep Cherokee heeft een exterieurdesign met een moderne, gedistingeerde uitstraling die het karakter van het model benadrukt, maar trouw blijft aan de iconische Jeep-styling. De veranderingen betreffen vooral het front, dat met zijn verchroomde mistlampomlijstingen en complete led-verlichting voor zowel de koplampen, dagrijverlichting als mistlampen een premium-uitstraling combineert met vertrouwde Jeep-stijlelementen. De kenmerkende 'waterfall'-motorkap heeft een nieuw lichtgewicht frame van aluminium en is gescheiden van de voorspatschermen, wat het karakteristieke uiterlijk van de Cherokee versterkt.

Ook de achterzijde heeft een restyling ondergaan, waardoor het profiel harmonischer naar achteren afloopt. De achterlichten, die net als voorheen in de achterruitcontouren zijn geïntegreerd, zijn nu voorzien van een smalle, doorlopende led-strip die de remlichten en richtingaanwijzers omvat. Daarnaast is de van lichtgewicht composietmateriaal vervaardigde achterklep herzien: de handgreep met kentekenplaatverlichting is wat hoger geplaatst, waardoor hij gemakkelijker is vast te pakken. Voor nog meer bedieningscomfort is een elektrisch bedienbare achterklep leverbaar die handsfree kan worden geopend met een voetbeweging onder de bumper. Het tanksluitsysteem zonder dop maakt het makkelijker de handen bij het tanken schoon en vrij van benzine- of dieselgeur houden.

Het optionele CommandView-panoramadak bestaat uit twee glaspanelen die nagenoeg het gehele dakoppervlak bestrijken. Het velgenaanbod voor de nieuwe Jeep Cherokee bestaat uit vijf designs, waaronder een exclusieve 19-inch velg van gepolijst aluminium voor de Overland-modellen. Klanten kunnen verder kiezen uit tien verschillende lakkleuren: Bright White, Diamond Black, Velvet Red, Billet Silver, Granite Crystal, Light Brownstone, Firecracker Red, Hydro Blue (de laatste twee zijn voorbehouden aan de Cherokee Trailhawk) plus twee geheel nieuwe kleuren - Olive Green en Pearl White.

Het instrumentenpaneel is voorzien van een configureerbaar infodisplay, dat afhankelijk van de modeluitvoering is uitgevoerd als 3,5-inch monochroomscherm of 7-inch kleurendisplay. Bij het 7-inch kleurendisplay kan de bestuurder tijdens het rijden eenvoudig instellen welke informatie precies wordt weergegeven. Hij heeft daarbij de keuze uit onder andere navigatieaanwijzingen, digitale rijsnelheid, actueel brandstofverbruik, veiligheidswaarschuwingen, instelling van de adaptieve cruise-control, audio-informatie en instelling van specifieke Jeep 4x4-systemen als Selec-Terrain.

De middenconsole is herzien om extra ruimte te creëren voor het voorste opbergvak. Dit vak is speciaal bedoeld om smartphones en andere apparaten naast de USB-poort te kunnen bewaren, zodat deze op het infotainmentsysteem kunnen worden aangesloten of onderweg kunnen worden opgeladen. De inhoud van de bagageruimte is met zo'n 70 liter vergroot en bedraagt nu maximaal 570 liter tot aan het afdekscherm. Voor allerhande kleine voorwerpen is een handig opbergvak aanwezig.

Het motorenaanbod omvat bij de introductie een 2,2-liter turbodiesel met Stop/Start-technologie (ESS). Deze 195pk-versie levert een maximum koppel van 450Nm en wordt ook aangeboden in een 4x4-configuratie (met als optie een two-speed tussenbak met lage gearing) en, voor het eerst op de Cherokee, een 4x2-configuratie. De aluminium cilinderkop van de 2,2-liter turbodieselmotor heeft 16 kleppen en een dubbele nokkenas. Deze kop is speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen de hoge verbrandingsdruk van het commonrail-injectiesysteem met IRS (Injection Rate Shaping), dat werk met een inspuitdruk van 2000 bar. De constructie van de zuigers, drijfstangen en krukas is herzien om gewicht te besparen. De vorm van de verbrandingskamer en de verlaagde compressieverhouding garanderen geringe NOx-emissies en hoge prestaties, terwijl de elektromagnetische injectors de brandstof uiterst fijn verstuiven.

Een nieuwe turbocompressor met variabele geometrie in het uitlaatspruitstuk draagt bij tot een laag motorgewicht en vergroot de functionaliteit van het uitlaatgas-nabehandelingssysteem, dat bestaat uit een SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction) in combinatie met een dieselpartikelfilter (DPF). Dit systeem zet door middel van het brandstofadditief AdBlue het schadelijke NOx in de uitlaatgassen om in onschadelijk stikstof en water, terwijl de uitstoot aan roetdeeltjes wordt gereduceerd door middel van een gecontroleerd regeneratieproces. De 2,2-liter turbodieselmotor voldoet hiermee aan de emissienorm Euro 6D-Temp.

Het motorenaanbod wordt in het eerste kwartaal van 2019 gecompleteerd met een nieuwe 2,0-liter direct-ingespoten turbobenzinemotor met een vermogen van 272 pk en een maximum koppel van 400 Nm. Deze krachtbron wordt gekoppeld aan een negentraps automatische transmissie aangeboden voor de 4x4-modellen.

De veeruitslag van de voorwielen bedraagt 17 cm en bij de achterwielen zelfs 19 cm, zodat de wielen ook bij grote obstakels of diepe kuilen contact met de grond houden en oneffenheden zowel op de weg als in het terrein effectief worden gladgestreken.

De nieuwe Cherokee is leverbaar met voorwielaandrijving of vierwielaandrijving. In het laatste geval biedt hij de keuze uit drie 4WD-systemen die zijn geperfectioneerd om prestaties te bieden onder alle weg-, terrein- en weersomstandigheden.

Jeep Active Drive I: Dit systeem is volledig herzien, waarbij de technici van Jeep zich tot doel hadden gesteld het gewicht te verminderen en de werking van de Rear Drive Module (RDM) - die een schokvrije in- en uitschakeling van de achterwielaandrijving regelt - verder te verfijnen. Dit heeft geresulteerd in een gewichtsbesparing van ca. 8 kg en een halvering van het koppelverlies bij lage snelheid ten gunste van de brandstofzuinigheid.

Active Drive I is een permanent vierwielaandrijfsysteem dat onder normale omstandigheden al het beschikbare koppel naar de voorwielen overbrengt en tegelijk de draaisnelheid van de voor- en achteras bewaakt. Wanneer het systeem constateert dat de vooras sneller draait dan de achteras, zal het een deel van het koppel via de tussenbak naar de achteras overbrengen tot de snelheden weer gelijk zijn. Op deze wijze is de bestuurder onder alle weers- en terreinomstandigheden van voldoende tractie verzekerd. Het overschakelen van voorwielaandrijving op vierwielaandrijving en omgekeerd vindt plaats zonder tussenkomst van de bestuurder en is bij elke snelheid mogelijk. Bij een dynamische rijstijl reageert het systeem snel op situaties van dreigend onder- en overstuur om de koersstabiliteit te handhaven.

Jeep Active Drive II: Dit eveneens verder verbeterde systeem onderscheidt zich van het Active Drive I-systeem door de toepassing van een two-speed tussenbak (PTU) met koppelmanagement en lage gearing. In de stand 4-Low worden de voorste en achterste aandrijfas door de tussenbak vast aan elkaar gekoppeld voor optimale lagesnelheidstractie of sleepkracht. De lage gearing voorziet in een reductie van 2,92:1 voor extra klimcapaciteit of de noodzakelijke kruipversnellingen voor zware terreinomstandigheden.

Het systeem biedt verder Hill Descent Control, een voorziening die in zwaar terrein een gecontroleerde afdaling mogelijk maakt zonder dat de bestuurder het rempedaal hoeft te bedienen.

Jeep Active Drive Lock: Dit systeem heeft in aanvulling op Jeep Active Drive II een sperdifferentieel in de achteras. Hierdoor biedt het bij ingeschakelde lage gearing voldoende tractie om ook de zwaarste terreinomstandigheden het hoofd te bieden. Met de Selec-Speed Control-functie kan de bestuurder een constante kruipsnelheid van 1 tot 9 km/h instellen, wat bedoeld is voor het bedwingen van grote rotsblokken, het afdalen en beklimmen van steile hellingen of het rijden door rivierbeddingen. Jeep Active Drive Lock wordt alleen toegepast op de Trailhawk-versie, die vanaf begin volgend jaar in Europa leverbaar is.

Selec-Terrain: Alle 4x4-systemen van de Cherokee zijn uitgerust met Selec-Terrain, een tractieregelingssysteem dat de keuze biedt uit vier rijmodussen: Auto, Snow, Sport en Sand/Mud. De Trailhawk-versie biedt in aanvulling hierop een Rock-modus, waarmee zelfs de zwaarste offroad-uitdagingen kunnen worden aangegaan.

Uitschakelbare achterwielaandrijving: Alle 4x4-systemen van de Cherokee hebben uitschakelbare achterwielaandrijving. Wanneer de weg- en weersomstandigheden het toelaten, wordt de achterwielaandrijving volautomatisch uitgeschakeld om energieverlies te voorkomen wanneer 4WD niet nodig is, wat een aanzienlijke brandstofbesparing kan opleveren. Zodra de omstandigheden vierwielaandrijving vereisen, wordt de achterwielaandrijving automatisch weer ingeschakeld.

De nieuwe Jeep Cherokee is uitgerust met een Uconnect-infotainmentsysteem van de nieuwste generatie met een kleurentouchscreen van 8,4 inch en geïntegreerd navigatiesysteem. Vanaf het Uconnect-scherm kan de bestuurder allerlei onboard-voorzieningen bedienen, zoals het klimaatsysteem en de geluidsinstallatie, wat de rijveiligheid ten goede komt.

Het Uconnect 8,4-inch NAV-systemen heeft een HD-kleurenscherm met de nieuwste bedieningsmogelijkheden en ondersteunen Apple CarPlay en Android Auto. Tot de talrijke mogelijkheden van deze nieuwe systemen behoren ook handsfree telefoneren en een tekst-naar-spraak-functie om onderweg op een veilige en comfortabele manier met de buitenwereld contact te houden. De geïntegreerde audiofuncties bieden de bestuurder en andere inzittenden de mogelijkheid om internetradio te streamen via Bluetooth of hun eigen apparaten op het systeem aan te sluiten via de USB-poort en Aux-ingang.

Het Uconnect 8,4-inch NAV-systeem biedt gebruikers toegang tot het complete aanbod aan Uconnect LIVE-services op het gebied van entertainment en informatie door simpelweg hun iPhone of smartphone op het systeem aan te sluiten. Daarvoor moeten ze wel de Uconnect LIVE-app vanuit de App Store of van Google Play downloaden en op hun toestel installeren. Via het touchscreen op het dashboard hebben gebruikers vervolgens toegang tot onder andere Tune In Internet met meer dan 100.000 webradiostations uit de hele wereld, Deezer Internet Music met een muziekbibliotheek van meer dan 35 miljoen titels en Reuters om op de hoogte te blijven van het laatste wereldnieuws. Verder biedt deze versie van het Uconnect-systeem actuele verkeersinformatie via TomTom LIVE Services en speciale offroad-pagina's voor het weergeven van 4x4-gerelateerde informatie, zoals de hellingshoek en kanteling van de auto en het gebruik van de differentieelblokkeringen.

De Jeep Cherokee 2019 is ontworpen op het bieden van maximale veiligheid en bescherming dankzij een compleet scala aan veiligheidsvoorzieningen. Op de eerste plaats is dat het Compact U.S. Wide (CUS-wide) platform waarop hij is gebouwd. Dit uit 65 procent hogesterktestaal geconstrueerde platform vormt de basis voor alle andere actieve en passieve veiligheidsvoorzieningen, waaronder elektronische stabiliteitsregeling (ESC), elektronische rolbeperking (ERM), Active Forward Collision Warning Plus-waarschuwingssysteem voor botsing op voor- of tegenligger (met voetgangerherkenning), LaneSense actieve rijbaanbewaking, Advanced Brake Assist-noodstopassistentie, Blind Spot Monitoring-dodehoekbewaking met detectie van kruisend verkeer achter de auto, ParkView-achteruitrijcamera met dynamische hulplijnen in het camerabeeld, actieve snelheidsbegrenzer en acht airbags. Al deze voorzieningen behoren tot de standaarduitrusting van alle modelversies. De Limited- en Overland-modellen zijn daarnaast standaard uitgerust met Park Assist-inparkeerassistentie en adaptieve cruise-control 'Plus' met Stop & Go-functie.

Het adaptieve cruise control 'Plus'-systeem van de nieuwe Cherokee past zo nodig de ingestelde kruissnelheid aan om een veilige afstand tot voorliggers te bewaren. Het systeem maakt hiervoor gebruik van radar- en videosensoren die constant het weggedeelte voor de auto bewaken en de afstand tot een eventuele voorligger controleren. Als deze korter dreigt worden dan een door de bestuurder ingestelde minimumwaarde, grijpt het ESC-systeem in door de remmen te bedienen. Als het nodig is, wordt de auto zelfs volledig tot stilstand gebracht zonder dat de bestuurder het rempedaal bedient. Om verder te rijden hoeft de bestuurder slechts op een knop op het stuurwiel te drukken of het gaspedaal te bedienen. Speciaal voor filerijden heeft het systeem ook een Stop&Go-functie.

Het Active Forward Collision Warning Plus-waarschuwingssysteem voor botsing op een voor- of tegenligger bewaakt het weggedeelte voor de auto wanneer de adaptieve cruise control niet is ingeschakeld. Zodra hier door de radar- en videosensoren een snel naderend voertuig, een obstakel of een voetganger voor de auto wordt waargenomen, verhoogt het systeem de druk in het remsysteem ter voorbereiding op een noodstop. Als de bestuurder niet of onvoldoende ingrijpt en het gevaar op een botsing blijft bestaan, reageert het systeem achtereenvolgens met:

Het afgeven van akoestische en optische waarschuwingssignalen

Een korte remingreep om de bestuurder te alarmeren

Bediening van de remmen gedurende 1,5 seconde om de reactietijd van de bestuurder te bekorten

Het activeren van de noodstopassistentie-functie als de bestuurder niet krachtig genoeg remt

Het LaneSense-rijbaanbewakingssysteem maakt gebruik van een camera om de positie van de auto op de weg te bepalen. Wanneer het systeem vaststelt dat de auto de rijbaan dreigt te verlaten zonder dat de richtingaanwijzers worden bediend, verschijnt er een waarschuwingssymbool in het dashboard en wordt de bestuurder met lichte tegendruk in het stuurwiel tot een corrigerende actie aangespoord. Als de bestuurder niet terugstuurt of alsnog de richtingaanwijzer inschakelt, blijft het waarschuwingssymbool oplichten.

De vernieuwde Jeep Cherokee is bij de lancering leverbaar in de uitvoeringen Limited en Overland. Premium stijl en comfort zijn de punten waarop de Limited zich onderscheidt. Deze is standaard voorzien van led-koplampen, automatische dualzone-airconditioning, Keyless Enter-'n-Go-systeem en een achteruitrijcamera. Stoelbekleding van Nappa-leder, elektrisch verstelbare voorstoelen met ingebouwde ventilatie en verwarming, met tapijt beklede bagageruimte, een instrumentenpaneel met configureerbaar 7-inch kleurendisplay, 18-inch gelakte lichtmetalen velgen en een Uconnect-infotainmentsysteem met 8,4-inch HD-touchscreen, navigatie, premium audiosysteem en ondersteuning van Apple CarPlay en Android Auto. Een handsfree bedienbare achterklep, adaptieve cruise control 'Plus' met Stop&Go- functie en parkeersensoren zijn eveneens standaard.

Het topmodel Overland biedt meer luxe en onderscheidt zich ten opzichte van de Limited met 19-inch gepolijste lichtmetalen velgen, flankstootstrips in carrosseriekleur en een CommandView elektrisch bedienbaar tweedelig panoramadak. Het interieur is afgewerkt met soepel Nappa-leder voor de stoelbekleding, een met leder bekleed dashboardpaneel, Zebrano-hout op het stuurwiel en andere exclusieve details. Stuurwielverwarming, stoelverwarming op de achterbank en ingebouwde ventilatie en verwarming op de voorstoelen beloven extra comfort voor alle inzittenden.