Laatste Jaguar F-TYPE als 75

Op zoek naar een Jaguar F-TYPE Coupe 3.0 V6 Supercharged automaat?

bynco heeft er 1 vanaf € 49.083,-

Omdat modeljaar 2024 het laatste modeljaar is van de Jaguar F-TYPE kunnen klanten kiezen uit de speciale uitvoeringen F-TYPE 75 en F-TYPE R 75. Deze uitvoeringen onderscheiden zich door specifieke designelementen, zowel voor carrosserie als interieur, zorgvuldig gekozen specificaties en de 5.0 liter Jaguar V8-motor met supercharger, die bij de F-TYPE hoort.

LED-koplampen met standaard Pixel-technologie, 'Calligraphy' J signature dagrijver-lichting en dynamische richtingaanwijzers die naar buiten lijken te bewegen, accentueren optisch de breedte van de auto. Ze sluiten aan bij het 'liquid metal' oppervlak van de in de voorspatborden doorlopende motorkap, die zich in een golfbeweging naar achter uitstrekt; een visuele verwijzing naar de motorkap van iconische Jaguars als de C-type en de D-type. Exclusief voor de F-TYPE 75 en F-TYPE R 75 zijn de badges op de voorspatborden, met het onmiskenbare silhouet van de Jaguar F-TYPE.

In het kader van het vereenvoudigde aanbod van de F-TYPE is elke uitvoering standaard voorzien van modelspecifieke 20 inch velgen. De uitvoeringen F-TYPE 75 en F-TYPE R 75 onderscheiden zich verder met respectievelijk Gloss Black vijfspaaks velgen en Gloss Black & Contrast Diamond Turned Finish tienspaaks velgen.

De gewelfde heupen over de achterwielen versterken de dramatische, gefocuste vormen en leiden het oog naar de slanke 'Chicane'-signature LED-achterlichten. De uitlaten die specifiek met de gekozen aandrijflijn samenhangen, worden omlijst door de achterdiffuser als een verwijzing naar het prestatievermogen van de F-TYPE. Versies met een viercilindermotor zijn te herkennen aan een enkele, centraal geplaatste uitlaat, terwijl zowel de 331 kW (450 pk) sterke F-TYPE 75 als de 423 kW 575 pk sterke F-TYPE R 75 V8-versies zich onderscheiden met 2x2 uitlaten links en rechts; de laatste voorzien van subtiele, geëtste R-markering.

De F-TYPE 75 en F-TYPE R 75 zijn voorzien van het specifieke silhouet van de auto op het Engine Spin-paneel op de middenconsole en op de roestvrijstalen dorpellijsten. Het Interior Black Pack is nóg een subtiele verfraaiing van deze versies.

Lichtgewicht sportstoelen (in Sport- of Performance-design, de laatste standaard voor de F-TYPE 75 en F-TYPE R 75) bieden de mogelijkheid tot koelen en verwarmen. Materialen zoals Windsor-leder zorgen voor een nadrukkelijker gevoel van luxe, aangevuld met details als het bewerkte stiksel in monogrampatroon. Dat komt ook terug in de Jaguar Leaper- of R-patronen in de bekleding van de hoofdsteunen en in de portierbekleding bij de optionele Extended Leather Upgrade. De hemelbekleding in Ebony Suedecloth verleent het interieur een exclusievere uitstraling.

Wegligging

Het onderstel van de F-TYPE 75 en F-TYPE R 75 is verbeterd met wieldragers achter van lichtgewicht, vormvast gegoten aluminium. Die claimen samen met de grotere wiellagers absolute, nauwkeurige controle van het contactvlak van de banden met het wegdek. Voor de F-TYPE R 75 is dit essentiële aspect geoptimaliseerd door toepassing van nieuwe bovenste fuseekogels, die wielvlucht en sporing strakker zouden definiëren. Beide versies zijn ook voorzien van een elektronisch gestuurd achterdifferentieel (EAD) om de tractie verder te optimaliseren.

De torque on-demand vierwielaandrijving met Intelligent Driveline Dynamics-technologie (IDD) (optioneel voor de F-TYPE 75 en standaard voor de F-TYPE R 75) vergroot de tractie en de rijdynamiek terwijl het voor de F-TYPE kenmerkende gevoel van achterwielaandrijving en de uitgebalanceerde rijdynamiek intact blijven.

De F-TYPE 75 en F-TYPE R 75 zijn uitgerust met Jaguar's Adaptive Dynamics-systeem met Configurable Dynamics. Met elektronische en continu variabele schokdempers optimaliseert Adaptive Dynamics zowel het rijcomfort bij lagere snelheden als de controle bij hoge snelheid. Configurable Dynamics biedt de bestuurder de mogelijkheid om de instellingen van de vering en demping, de zwaarte van de besturing, de reacties op het gaspedaal en het schakelgedrag van de transmissie aan persoonlijke voorkeuren aan te passen.

De F-TYPE R 75 kan worden uitgerust met Jaguar's Carbon Ceramic Matrix (CCM) remsysteem. Met keramische remschijven met een diameter van 398 mm voor en 380 mm achter, en met geel gespoten monobloc-remklauwen met respectievelijk zes en vier zuigers biedt dit remsysteem exceptionele remprestaties en is het systeem bestand tegen fading.

Aandrijflijn

Het motorenprogramma van de F-TYPE omvat vier- en achtcilinders met vermogens van 221 tot 423 kW (300 tot 575 pk). Alle krachtbronnen zijn gekoppeld aan een achttraps Quickshift-transmissie, die handmatig te bedienen is via zowel de SportShift-keuzehendel als de aan het stuur gemonteerde schakelpeddels. Jaguar Land Rover produceert de viercilinder- en V8-motoren voor de Jaguar F-TYPE in het Engine Manufacturing Centre in Wolverhampton (VK).

De 221 kW (300 pk) sterke 2.0 liter viercilinder Ingenium turbomotor drijft de achterwielen aan en levert zijn maximumkoppel vanaf 1.500 tpm. Een acceleratie van 0 tot 100 km/h in 5,9 seconden en een topsnelheid van 250 km/h.

De 331 kW (450 pk) sterke 5.0 liter V8 Supercharged benzinemotor is ontwikkeld voor het leveren van prestaties, het maximumkoppel bedraagt 580 Nm en is beschikbaar vanaf 2.500 tpm. Deze motor is leverbaar in de F-TYPE 75 in combinatie met naar keuze vierwielaandrijving met Intelligent Driveline Dynamics of achterwielaandrijving. Beide versies zijn voorzien van een elektronisch gestuurd achterdifferentieel (EAD) om de tractie te optimaliseren. Met beide varianten is de sprint van 0 naar 100 km/h mogelijk in 4,6 seconden en ligt de topsnelheid op 285 km/h.

Voor prestaties onder alle weersomstandigheden en op elk wegdek is er de F-TYPE R 75. Deze uitvoering is er uitsluitend met vierwielaandrijving. Zijn V8 Supercharged-motor levert een maximum vermogen van 423 kW (575 pk) en een koppel van 700 Nm. Daarmee sprint de auto vanuit stilstand in 3,7 seconden naar 100 km/h. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 300 km/h.

Elke motorvariant is standaard voorzien van een inschakelbaar actief uitlaatsysteem. Het voor de Jaguar F-TYPE kenmerkende uitlaatgeluid bij hoge toerentallen en gas los is gebleven, en is afgestemd op het specifieke karakter van elke versie.

Klanten die voor de V8 kiezen, profiteren van de Quiet Start-functie, waarmee de motor een subtieler, geluid maakt tijdens het starten. Elektronisch gestuurde bypass-kleppen in de achterste uitlaatdemper gaan pas open bij een bepaalde druk en laten dan het kenmerkende brullen horen. Desgewenst is de Quiet Start-functie uit te schakelen door de Dynamic Mode in te schakelen of door vóór het starten op de knop van het actieve uitlaatsysteem te drukken.

De eerste exemplaren van de F-TYPE modeljaar 2024 worden afgeleverd in januari 2023, dat jaar is het 75 jaar geleden dat Jaguar zijn eerste sportauto, de XK120, presenteerde. Dan nadert Jaguar ook een keerpunt in zijn geschiedenis, want vanaf 2025 produceert het uitsluitend volledig elektrische modellen.

Leverbare uitvoeringen in Nederland zijn:

F-TYPE R-Dynamic - 221 kW (300 pk) viercilinder, achterwielaandrijving

F-TYPE 75 - 331 kW (450 pk) V8, achterwielaandrijving of vierwielaandrijving

F-TYPE R 75 - 423 kW (575 pk) V8, vierwielaandrijving

De F-TYPE is leverbaar vanaf € 106.686. De F-TYPE 75 is beschikbaar vanaf 150.688.