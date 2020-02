Jaguar F-TYPE leverbaar met Spotify-app

18 februari 2020 | De Jaguar F-TYPE is leverbaar met een ingebouwde Spotify-app waarmee Spotify Premium-abonnees direct toegang hebben tot meer dan 50 miljoen muzieknummers en ruim 700.000 podcasts, zónder dat een smartphone met het infotainmentsysteem dient te worden gekoppeld.

De samen met Spotify ontwikkelde applicatie is geïntegreerd in het Touch Pro infotainmentsysteem van de Jaguar F-TYPE. Dankzij de Spotify Connect-functie is het bovendien mogelijk dat de muziek naadloos wordt afgespeeld vanaf een ander apparaat als de gebruiker in de auto stapt.

De Spotify-app laat zich bedienen via de 10-inch touchscreen van het Touch Pro infotainmentsysteem. Tegelijkertijd kunnen inzittenden rekenen op een ultieme geluidssensatie dankzij het standaard aanwezige Meridian audiosysteem van 380 W met tien speakers en twee subwoofers. Een nMeridian Surround Sound audiosysteem van 770 W is optioneel.

De nieuwe F-TYPE is als eerste Jaguar af-fabriek leverbaar met ingebouwde Spotify, maar de app is ook beschikbaar voor bestaande Jaguar-modellen met software-over-the-air functionaliteit (SOTA). Installeren is eenvoudig: via een micro-SIM-kaart in de auto of via een wifi-verbinding kunnen klanten in drie stappen de app installeren. Dankzij de SOTA-functie kan de software tevens automatisch geüpdatet worden zonder dat de klant de Jaguar-dealer hoeft te bezoeken. Bij de lancering is de samen met Spotify ontwikkelde applicatie alleen beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Frankrijk, Italië, Duitsland en Spanje.

De ingebouwde Spotify-app is achteraf te installeren bij bestaande Jaguar modellen die zijn uitgerust met het Touch Pro infotainment, Online Media-functie en software-over-the-air (SOTA-)functie.

