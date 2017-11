INFINITI onthult nieuwe QX50

29 november 2017 | INFINITI heeft de volledig nieuwe QX50 aan het publiek onthuld op de Los Angeles Motor Show 2017. De premium mid-size SUV valt op door zijn bijzonderen technologieën, waaronder de VC-Turbo-motor, ProPilot Assist, een geheel nieuw platform en zijn eigenzinnige interieur- en exterieurontwerp. De INFINITI QX50 komt naar Nederland en zal naar verwachting vanaf eind volgend jaar in showroom staan.

De QX50 is trouw gebleven aan het design van de QX50 Concept en QX Sport Inspiration. De aerodynamische buitenkant van de QX50 benadrukt INFINITI's krachtige en sierlijke designtaal met onderscheidende ontwerpelementen voor het SUV-segment. De QX50 is gebouwd op een geheel nieuw platform met voorwielaandrijving

De VC-Turbo-motor is de eerste motor met variabele compressieratio in productie en transformeert naar behoefte. Het is volgens Infiniti een doorbraak op het gebied van verbrandingsmotor ontwikkeling, waarbij de 2,0-liter VC-turbomotor de compressieverhouding aanpast om vermogen en efficiëntie te optimaliseren. Het zou de kracht van een 2,0-liter turbo benzinemotor met het koppel en het rendement van een viercilinder dieselmotor combineren.

ProPILOT-hulptechnologieën reageren autonoom op bepaalde rijsituaties en ondersteunen de bestuurder met een reeks 'co-pilot'-functies, waardoor deze volledig onder controle zou worden gehouden.