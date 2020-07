Hyundai geeft specificaties Santa Fe 2020 vrij

30 juni 2020 | Hyundai geeft de specificaties van de nieuwe Santa Fe 2020 vrij. De Santa Fe van de derde generatie is de eerste Hyundai in Europa die leverbaar is met de nieuwe Smartstream hybride- en plug-in hybride-aandrijflijnen. De hybrideversie van de nieuwe Santa Fe die vanaf de introductie leverbaar is, is voorzien van de nieuwe 1.6-liter T-GDi Smartstream-turbobenzinemotor met directe brandstofinspuiting. Die werkt samen met een 44,2 kW elektromotor, die wordt gevoed door een 1,49 kWh lithium-ion-polymeeraccu, voor minder emissies zonder dat dat ten koste gaat van het rijplezier. Het systeemvermogen bedraagt 169 kW (230 pk) en 350 Nm trekkracht. De Santa Fe is er met voor- en vierwielaandrijving.

De plug-in hybride-versie die begin 2021 verschijnt, is eveneens voorzien van de 1.6-liter T-GDi Smartstream-motor. In deze versie is die gekoppeld aan een 66,9 kW elektromotor die gevoed wordt door een 13,8 kWh lithium-ion-polymeeraccu. Het systeemvermogen bedraagt 195 kW (265 pk) en eveneens 350 Nm trekkracht. Deze versie van de nieuwe Santa Fe is uitsluitend met vierwielaandrijving leverbaar.

Zowel de hybride- als de plug-in hybride-versies zijn leverbaar met een nieuw ontwikkelde automatische zestrapstransmissie (6AT). In vergelijking met zijn voorganger is deze 6AT efficiënter, wat zorgt voor een minder hoog brandstofverbruik. De nieuwe 1.6-liter T-GDi Smartstream-motor is de eerste motor waarin Hyundai de nieuwe Continuously Variable Valve Duration-techniek (CVVD) toepast. CVVD regelt op basis van de rijomstandigheden de tijd dat de kleppen geopend en gesloten zijn. Dat zorgt voor betere prestaties en beperkt brandstofverbruik en emissies. Ook past Hyundai in deze motor zijn Low-Pressure Exhaust Gas Recirculation (LP EGR) toe om het verbruik te verlagen. LP EGR leidt een deel van de uitlaatgassen terug naar de verbrandingskamers, wat een koelend effect heeft en de emissie van stikstofoxides verlaagt. De 1.6 T-GDi-motor is verder voorzien van een lagedruksysteem dat een deel van de uitlaatgassen naar de voorzijde van de turbo leidt in plaats van naar de luchtinlaat, om de efficiency onder zware belasting te verhogen.

De nieuwe Santa Fe is het eerste model van Hyundai in Europa, en wereldwijd de eerste SUV van Hyundai, dat gebaseerd is op het geheel nieuwe voertuigplatform van de derde generatie. Door de toepassing van een zogenoemd air-curtain met meerdere luchtinlaten is de luchtstroming rond de wielen verbeterd. Door de gunstige vormgeving van de onderzijde van de Santa Fe is de opwaartse druk tijdens het rijden aanzienlijk verminderd. De stabiliteit is zou zijn toegenomen doordat zware componenten laag in het platform zijn geplaatst, waardoor het zwaartepunt van de nieuwe Santa Fe is verlaagd. Ook de aerodynamica is verbeterd, zodat ook de luchtweerstand is verlaagd. Daardoor presteert de nieuwe Santa Fe ook uitstekend op het gebied van verbruik, prestaties en weggedrag.

De fusee-armen zijn nu dichter bij het midden van de voorwielen bevestigd, wat de voertuigbeheersing verbetert. Ook op het gebied van demping van geluiden en trillingen (NVH, noise, vibration, harshness) presteert de nieuwe Santa Fe beter dankzij de toepassing van doeltreffende geluiddempende systemen op resonantiegevoelige onderdelen.

Het nieuwe platform belooft door zijn sterkere constructie ook duidelijke verbeteringen op het gebied van bescherming van de inzittenden in het geval van een botsing. Door de structuur die de krachten van een aanrijding beter verdeelt, de toegepaste hot stamping-techniek waarbij metaal onder extreem hoge temperatuur wordt geperst en vervolgens snel afgekoeld, en het gebruik van delen van ultrasterk staal zorgt het platform dat de carrosserie de impact beter kan opvangen, absorberen en verwerken en tegelijk dat het passagierscompartiment zo weinig mogelijk vervormt.

Dankzij de indeling van het nieuwe platform past het accupakket van de hybride-versie onder de stoel van de voorpassagier en dat van de plug-in hybride-versie onder beide voorstoelen. Daardoor heeft de hybride-aandrijving geen negatieve invloed op de beschikbare bagageruimte. Met het nieuwe platform biedt de nieuwe Hyundai Santa Fe drie centimeter meer beenruimte voor de tweede zitrij en vier centimeter meer voor de derde zitrij. Ook de bagageruimte is gegroeid. Met de achterbank van de vijfpersoonsuitvoering in de normale positie bedraagt de bagageruimte 634 liter, 9 liter meer dan in het vorige model. De bagageruimte van de zevenzitter is met 24 liter gegroeid tot 571 liter. Met de tweede zitrij naar voren geschoven en de rugleuning rechtop is de bagageruimte met 12 liter gegroeid tot 831 liter in de vijfzitter en met 32 liter tot 782 liter in de zevenzitter.

Net als voor de vorige generatie biedt Hyundai ook voor de nieuwe Santa Fe Hyundai's HTRAC-vierwielaandrijving aan. De naam HTRAC is een samentrekking van de naam Hyundai en het woord "tractie". De techniek is bedoeld om een dynamischer weggedrag te bereiken en beter gebruik te maken van de trekkracht, afhankelijk van de snelheid van de auto en de grip van de banden.

Voor het eerst is de nieuwe Santa Fe uitgerust met een Terrain Mode keuzeschakelaar: een controleknop in de middenconsole waarmee de bestuurder eenvoudig kan switchen tussen de diverse rijmodi. Elke modus optimaliseert afhankelijk van de situatie de prestaties en de instellingen van de vierwielaandrijving. Er zijn rijmodi voor zand, sneeuw en modder, maar er is ook keus uit de modi Eco, Sport en Comfort. In de extra modus Smart Driving herkent de auto zelf de rijstijl van de bestuurder en kiest zelf de daarbij passende rijmodus, zodat de bestuurder zich daar niet mee bezig hoeft te houden.

De combinatie van diverse rijmodi en HTRAC zorgt voor snellere acceleratie, meer stabiliteit en een lager verbruik. Op ondergronden als sneeuw, steenslag en modder vergroot het systeem de tractie voor een veiliger bochtengedrag. Als het glad is, verdeelt het de aandrijfkracht automatisch over alle wielen. En in de Sport-modus verbetert HTRAC de acceleratie door maximaal de helft van de trekkracht naar de achterwielen te sturen. In de Comfort-modus verhoogt het systeem de stabiliteit door maximaal 35 procent van het koppel naar de achterwielen te sturen. In de Eco-modus verlaagt het system het brandstofverbruik door de auto alleen via de voorwielen aan te drijven.

Als aanvulling op het nieuwe digitale instrumentenpaneel en de breedbeeld AVN touchscreen biedt de nieuwe Santa Fe Hyundai Bluelink en online-diensten. Met de Bluelink-app kan de eigenaar zijn auto terugvinden, hem op afstand ver- en ontgrendelen en de status van de auto controleren, zoals de brandstofvoorraad. Hyundai LIVE Services voegen daar nog real time verkeersinformatie, informatie over parkeermogelijkheden, tankstations en brandstofprijzen en het weer aan toe. Bestemmingen en points of interest kunnen via de Bluelink-app naar het navigatiesysteem in de auto worden verzonden. Als de bestuurder de auto parkeert op tweehonderd meter tot twee kilometer afstand van zijn bestemming, dan wijst Last Mile Navigation het restant van de route via de Bluelink-app op zijn smartphone.

Met Apple CarPlay en Android Auto, nu draadloos beschikbaar in combinatie met Display Audio, kunnen berijders de functies van hun iOS- en Android-smartphones spiegelen in de auto. Het draadloze oplaadpunt in de middenconsole is ook verbeterd en maakt nu sneller opladen mogelijk met maximaal 15 watt. Verder is er nu een USB-laadpoort voor de achterpassagiers. Nog meer personalisatiemogelijkheden zijn er dankzij intelligente spraakherkenning. En de shift-by-wire buttons maken het nog eenvoudiger om de juiste versnelling te kiezen.

Net als de vorige generatie is ook de nieuwste generatie van de Santa Fe uitgerust met een head-up display (HUD) dat relevante informatie direct op de voorruit in het blikveld van de bestuurder projecteert. Zo heeft de bestuurder direct zicht op belangrijke informatie terwijl hij de ogen op de weg gericht kan houden. De projectie is 8 inch groot en heeft een helderheid van meer dan 10.000 candela/m2. Dat zorgt voor maximale leesbaarheid in de meest uiteenlopende soorten licht, te meer daar de hoogte en hoek van de weergave is aan te passen aan de wensen van de bestuurder.

Voor het eerst is de Hyundai Santa Fe uitgerust met Highway Driving Assist (HDA): een combinatie van Lane Following Assist en Smart Cruise Control. Het maakt gebruik van de sensors en kaartgegevens om optimaal veilig te functioneren en kan zelf automatisch de snelheid van de auto aanpassen aan de plaatselijke limiet. Met één druk op de speciale knop op het stuurwiel kan de bestuurder HDA activeren.

Een andere nieuwe voorziening is Reverse Parking Collision-Avoidance Assist (PCA). Dat systeem maakt gebruik van een camera en ultrasonische sensors aan de achterzijde van de carrosserie. Daarmee signaleert het tijdens achteruitrijden obstakels, zodat het systeem de bestuurder kan waarschuwen en zo nodig de remmen kan activeren om een aanrijding te vermijden. Met Remote Smart Parking Assist (RSPA) kan de bestuurder met behulp van de sleutel zijn nieuwe Santa Fe vooruit en achteruit verplaatsen zonder dat hij in de auto zit. Andere assistentiesystemen zijn Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Blind-Spot Collision Warning (BCW), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Safe Exit Assist (SEA), Blind-Spot View Monitor (BVM), Lane Following Assist (LFA) en Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA).

Hyundai toont Vision T

26 juni 2020

Hyundai start productie i10 N Line

25 juni 2020

Hyundai onthult nieuwe Santa Fe 2020

3 juni 2020

Hyundai kondigt nieuwe Santa Fe 2020 aan

26 mei 2020