Honda prijst nieuwe HR-V

1 september 2021 | Honda heeft de prijzen bekend gemaakt van de gloednieuwe HR-V compacte SUV. Deze nieuwste generatie HR-V is verkrijgbaar vanaf 34.360 euro, en is standaard uitgerust met Honda's e:HEV (hybrid electric vehicle) aandrijflijntechnologie met twee motoren, de laatste stap in het streven van het merk om tegen 2022 al zijn reguliere modellen in Europa te elektrificeren.

De lijn begint met de Elegance, verkrijgbaar vanaf 34.360 euro, die standaard is voorzien van led-koplampen, verwarmde voorstoelen, 18-inch lichtmetalen velgen en naadloze smartphone-connectiviteit. Een stap hoger is de Advance, vanaf 36.860 euro, die een elektrisch bedienbare achterklep toevoegt met 'Walk Away Close'- en handsfree toegang, een verwarmd stuurwiel en een interieurbekleding van synthetisch leer en stof. De Advance Style is verkrijgbaar vanaf 39.360 euro, en voegt premium audio, unieke details en opvallende ontwerpelementen toe, zoals een tweekleurige lakafwerking aan de buitenkant en oranje details aan het interieur.

Honda's e:HEV hybride technologie, voor het eerst beschikbaar in een HR-V, levert een CO2-uistoot van 122g/km (WLTP gecombineerde cyclus) en een theoretisch brandstofverbruik van 5,4L/100km. De e:HEV-configuratie omvat drie rijmodi die automatisch worden geselecteerd op basis van de rijomstandigheden.

Net als alle andere nieuwe Honda-modellen, is de gloednieuwe HR-V uitgerust met Honda Sensing dat beschikt over een reeks veiligheidstechnologieën en rijhulpsystemen. Het nieuwe model introduceert ook Hill Descent Control-functionaliteit voor controle op steile hellingen en oppervlakken met weinig grip. HR-V-eigenaren profiteren bovendien van connectiviteit in de auto, met een 9-inch touchscreen-interface die smartphone-mirroring mogelijk maakt via Apple CarPlay (draadloos of kabel) en Android Auto (kabel).

De gloednieuwe HR-V kan vanaf 1 september 2021 besteld worden, met de eerste leveringen in Europa vanaf begin 2022. Uitgebreide informatie is beschikbaar op Honda.nl, waar klanten nu ook hun interesse kunnen registreren.

