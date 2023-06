Honda maakt prijs e:Ny1 bekend

De Elegance-modellen zijn beschikbaar vanaf 48.750 euro en worden geleverd met een pakket aan functies, waaronder een achtvoudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel afgewerkt met synthetisch leer, automatisch dimmende spiegels, airconditioning met twee zones, een draadloos oplaadstation en meerdere USB-poorten, smart entry en startknop, evenals elektrisch verwarmde spiegels, sequentiële richtingaanwijzers en privacyglas.

Alle uitvoeringen beschikken over een 15,1-inch touchscreen op de middenconsole en een 10,25-inch digitaal instrumentendisplay die samen een reeks rij- en infotainmentfuncties bieden, waaronder EV-informatie, inclusief energieverbruik en laadstatus, naast Android Auto en draadloze Apple CarPlay.

Met de My Honda+-app kunnen gebruikers klimaatregeling en het opladen van de auto op afstand plannen via hun smartphone als onderdeel van het Core Connectivity-pakket, dat de eerste acht jaar gratis is. Het Digital Key-pakket, waarmee de bestuurder en maximaal vijf anderen de auto via de app kunnen vergrendelen, ontgrendelen en starten, is het eerste jaar gratis. Het Safety and Journey-pakket, ook het eerste jaar gratis, biedt Digital Roadside Support in geval van pech, terwijl Geo Fence-technologie de eigenaar op de hoogte stelt als zijn of haar voertuig wordt verplaatst of zonder toestemming buiten een bepaald gebied rijdt.

De prijs voor de hoogste uitvoering van de e:Ny1, het Advance-model, bedraagt 52.820 euro. Binnenin kunnen klanten kiezen uit zwarte of lichtgrijze premium synthetisch lederen stoelen, afhankelijk van de exterieurkleur. Een panoramisch schuifdak, een verwarmd lederen stuurwiel en een audiosysteem zijn standaard inbegrepen. Het gemak bij het in- en uitladen van grote of zware voorwerpen wordt vergroot met een handsfree elektrisch bedienbare achterklep.

De Advance-uitvoering beschikt ook over Honda's Parking Pilot-systeem, dat wordt ondersteund door een camerasysteem met meerdere kijkhoeken en extra zijsensoren. Wanneer ingeschakeld, identificeert het systeem een geschikte ruimte en regelt het sturen, remmen, gas geven en schakelen. Het kan worden gebruikt voor zes verschillende parkeerscenario's, waaronder standaard vooruit inparkeren, parallel parkeren en diagonaal parkeren.

Honda's SENSING actieve veiligheidstechnologie is standaard in het e:Ny1-aanbod. Hulpmiddelen voor de bestuurder zijn onder meer Collision Mitigation Braking, Blind Spot Information, Road Departure Mitigation, Lane Keep Assist en Traffic Sign Recognition, plus parkeersensoren voor en achter en een achteruitrijcamera.

De Honda e:Ny1 is per direct te bestellen, met eerste leveringen verwacht vanaf september 2023.