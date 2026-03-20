Genesis in Nederland gelanceerd

Genesis presenteert zich als design-gedreven merk onder de noemer 'Luxury High Performance'. Prestaties worden daarbij niet uitsluitend gedefinieerd door vermogen of acceleratie, maar ook door precisie, rijbeleving en technologie.

Drie volledig elektrische modellen voor Nederland

De GV60 (met een vanafprijs van € 49.990) is het eerste volledig elektrische model van Genesis en fungeert als technologisch boegbeeld. Gebouwd op het speciaal voor elektrische modellen ontwikkelde Electric Global Modular Platform (E-GMP), ondersteunt de GV60 snel laden, waardoor de batterij onder ideale omstandigheden in minder dan 5 minuten 100 kilometer extra rijbereik kan toevoegen. Afhankelijk van de uitvoering bedraagt de WLTP-actieradius tot ongeveer 561 kilometer. Daarnaast biedt de GV60 functies zoals bi-directionele energielevering, waarmee externe apparaten kunnen worden gevoed.

De Electrified GV70 (met een vanafprijs van € 65.400) mengt zich in het hogere SUV-segment. Dankzij zijn elektrische vierwielaandrijving en aandrijflijn belooft dit model een stabiel rijgedrag, terwijl rijassistentiesystemen en de onderstelafstemming bijdragen aan comfort. De SUV ondersteunt snel laden gecombineerd met een relatief compact batterijpakket van 84 kWh en kan dankzij de 800V-architectuur onder optimale omstandigheden in ongeveer 6 minuten 100 kilometer aan actieradius toevoegen. De WLTP-actieradius bedraagt 479 kilometer.

De Electrified G80 (met een vanafprijs van € 74.200) vormthet vlaggenschip van het elektrische aanbod in Nederland en vertaalt Genesis' designfilosofie naar het sedansegment. Dankzij ondersteuning voor snel laden en 800V-technologie kan de batterij onder ideale omstandigheden 100 kilometer aan actieradius bijladen in ongeveer 6 minuten. De WLTP-actieradius bedraagt in alle gevallen 570 kilometer.

Dealers

Genesis heeft twee bedrijven aangesteld als eerste officiële dealers in Nederland: Zeeuw & Zeeuw en Broekhuis. Genesis verwacht in de loop van 2026 verdere uitbreiding van het netwerk, met als doel een dekkend servicenetwerk te realiseren.