Genesis komt naar Nederland

De benoeming van Broekhuis en Zeeuw & Zeeuw markeert een belangrijk moment in de aanloop naar de marktintroductie van Genesis in Nederland. Nog dit kwartaal maakt het merk zijn officiële entree in Nederland en introduceert het direct drie volledig elektrische modellen: de Genesis GV60, de Electrified GV70 en de Electrified G80.

Broekhuis (actief in midden en Noord Nederland) en Zeeuw & Zeeuw (actief in Zuid-Holland, Utrecht en Brabant), behoren tot de top-10 dealerbedrijven van Nederland. Broekhuis zal de Genesis-vestiging naar verwachting het eerste kwartaal van 2026 openen, Zeeuw & Zeeuw plant dit voor het tweede kwartaal van 2026. Beide organisaties willen samen met Genesis bouwen aan een merk dat niet alleen opvalt met zijn modellen, maar vooral ook met service en gastvrijheid.

Genesis

Als luxemerk met een sterke focus op design, positioneert Genesis zich nadrukkelijk als alternatief binnen het hogere segment. Niet de cijfers staan centraal, maar de ervaring: luxe als verfijning, balans en emotie, performance als controle, precisie en vertrouwen.

Een onlosmakelijk onderdeel van die beleving is de manier waarop Genesis met zijn klanten omgaat. Het merk werkt volgens het Koreaanse Son-nim principe, waarbij de klant wordt gezien als een gewaardeerde gast. Genesis wil het gevoel van het kopen en bezitten van een premiumauto vernieuwen door de ervaring net zo belangrijk te maken als het product zelf.

Uitbreiding naar vier nieuwe markten

Genesis werd in 2021 in Europa gelanceerd en opereert vanuit zijn Europese hoofdkantoor in Frankfurt. Sindsdien heeft het merk een begin gemaakt in Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. In 2026 volgt een volgende groeifase, met uitbreiding naar vier nieuwe markten: Nederland, Italië, Frankrijk en Spanje.