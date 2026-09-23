Geely E2 is Duitse budget-auto van het jaar

De Geely E2 was in 2025 al het bestverkochte voertuig in China in het A/B-segment. Voor Geely is de GCOTY Value Award veel meer dan alleen een productonderscheiding. "Het toont aan dat we met de Geely E2 hoogwaardige, technologisch geavanceerde elektrische mobiliteit tegen een toegankelijke prijs aanbieden. Het model heeft zich wereldwijd al bewezen als een sterk model. Dat hij nu ook in Duitsland door een onafhankelijke, deskundige jury is erkend voor zijn prijs-kwaliteitverhouding, is een belangrijk signaal", aldus Aiden He, CEO van Geely Europe.

In Nederland vormt de Geely E2 een aanvulling op het modellengamma als volledig elektrisch model in het B-segment. Met een lengte van 4.135 millimeter combineert hij compacte buitenafmetingen met een ruim interieurconcept: vijf zitplaatsen, 375 liter bagageruimte, tot 1.320 liter met neergeklapte achterbank, plus 28 liter extra opbergruimte onder de vloer en een 70 liter grote frunk.

De Geely E2 is in Nederland leverbaar bij 12 erkende Geely-dealers in drie uitvoeringen: Pro, Max en Ultra. De Pro-versie beschikt over een 35,35 kWh-batterij en een elektromotor van 60 kW (82 pk), met een actieradius van 252 kilometer.