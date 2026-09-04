5 EuroNCAP sterren voor Geely E2

De Adaptive Cruise Control houdt afstand tot voorliggers, ook wanneer ander verkeer in- en uitvoegt. De Inline Cruise Control houdt de Geely E2 in de rijstrook, ook bij hogere snelheid en in scherpe bochten en scoort daarom op dit onderdeel de volledige testscore. Bij een botsing start het verbeterde eCall-systeem automatisch een noodoproep en stuurt het de voertuig- en passagiersinformatie door naar hulpdiensten. Tot slot isoleert het model na een botsing de hoogspanningsbatterij elektrisch, om risico's vanuit het hoogspanningssysteem te beperken.

De batterij, voertuigconstructie en veiligheidsvoorziening werken samen voor het beschermen van de inzittenden. De batterij blijft dankzij vloeistofkoeling stabiel in temperatuur. Bij een botsing verdeelt de voertuigconstructie de impact over de auto, zodat de passagiersruimte beter beschermd blijft. Zeven airbags die de overlevingskans van de passagiers achterin volgens Geely met 30% vergroten en slimme veiligheidsgordels bieden daarnaast extra bescherming en passen zich aan de grootte en zitpositie van de inzittenden aan.

Tot slot heeft het sensorsysteem van de auto vijf radars en vijf camera's (5R5V). Deze detecteren mogelijke gevaarlijke situaties. Denk hierbij aan een kind dat achter een geparkeerd voertuig vandaan komt. Ook beschikt de Geely E2 over slimme veiligheidsfuncties die bestuurders helpen gevaar te herkennen en beperkt daarmee botsingsrisico's.