Ford onthult Mustang GTD

De nieuwe Ford Mustang GTD is geïnspireerd op de Mustang GT3 raceauto die in 2024 deelneemt aan de 24 uur van Le Mans. Elk onderdeel van de Mustang GTD is doelbewust ontworpen. Elke vorm wordt gedreven door functie, met het uiteindelijke doel om sneller over het circuit te gaan met meer technologie dan de raceauto's waarop hij is gebaseerd. De Mustang GTD is ontwikkeld door veel van dezelfde engineers die eerder aan de Mustang-raceauto's en Le Mans-winnende Ford GT hebben gewerkt. Het doel was om de snelste Mustang ooit voor de openbare weg te creëren.

De Mustang GTD wordt flink op het asfalt geduwd dankzij actieve aerodynamica en claimt sensationele mechanische grip dankzij de extra brede banden in combinatie met de in hoogte verstelbare, short-long arm double wishbone voorwielophanging en multi-link achterwielophanging. De koolstof-keramische remmen staan garant voor de remprestaties, terwijl de achterin geplaatste 8-traps transmissie met dubbele koppeling en de lichtgewicht, van koolstofvezel gemaakte cardanas bijdragen aan de gewichtsverdeling van nagenoeg 50/50. De Mustang GTD wordt aangedreven door een 5,2-liter supercharged V8-motor die naar schatting 800 pk zal leveren.

De Mustang GTD is ontwikkeld in samenwerking met Multimatic, die ook de Mustang GT3, Mustang GT4 en Le Mans-winnende Ford GT ontwikkelden. Daarmee vertegenwoordigt de 'GTD' decennialange expertise en technologische vooruitgang in de autosport.

Vorm volgt functie

Het ontwerp van de Mustang GTD is heel doelgericht. Elke detail draagt bij aan de aerodynamische prestaties op circuitsnelheden, van de frontsplitter tot de van luchtopeningen voorziene motorkap en spatborden, en natuurlijk de hydraulisch gestuurde actieve achtervleugel die hoog op de C-stijl is gemonteerd.

Om het voertuiggewicht te reduceren, het zwaartepunt te verlagen en de responsiviteit te optimaliseren, is voor de Mustang GTD veelvuldig gebruik gemaakt van koolstofvezel. Of het nu gaat om de spatborden, motorkap, kofferklep, dorpels, frontsplitter, diffusor of het dak: al deze carrosseriedelen zijn van koolstofvezel. Naar wens zijn ook de voor- en achterbumper verkrijgbaar in carbon.

Een optioneel aerodynamicapakket omvat ook een koolstofvezel luchtkanaal onder de carrosserie. Hier bevinden zich functies die rechtstreeks afkomstig zijn uit de autosport, zoals hydraulisch geregelde kleppen vooraan om de luchtstroom te beheersen voor aerodynamische balans in samenspel met de actieve achtervleugel; een technologie die in de racerij niet is toegestaan.

Bij de Mustang GTD is de plek van de kofferbak benut voor de plaatsing van de semi-actieve wielophanging, het hydraulische besturingssysteem daarvan en een koelsysteem, verborgen onder een op de racerij geïnspireerde afdekking, op de plaats van het kofferdeksel van de originele Mustang. De afdekking bevat ook twee luchtkanalen om de luchtstroom langs de achterruit naar de warmtewisselaars te leiden.

De combinatie van zeer gerichte aerodynamische kenmerken resulteert in een enorme hoeveelheid neerwaartse druk die op de juiste wijze wordt verdeeld over de voor- en achteras. Dit belooft hogere bochtsnelheden, consistente controle en indrukwekkende rondetijden op het circuit.

Extreme prestaties en technologie

De Ford Mustang GTD wordt aangedreven door een speciaal ontwikkelde 5,2-liter supercharged V8-motor. De krachtbron maakt gebruik van dubbele luchtinlaten en een dry-sump motoroliesysteem dat voor het eerst op een straatlegale Mustang is toegepast. Mede dankzij het optionele, actieve uitlaatsysteem van titanium produceert de V8-motor een uitzonderlijk geluid als deze met 7.500 t/min het rode toerengebied bereikt. Met een geschat vermogen van 800 pk is de Mustang GTD de krachtigste Mustang tot nu toe voor de openbare weg.

De kracht van de supercharged V8-motor wordt via een koolstofvezel aandrijfas en een achterin geplaatste 8-traps 'transaxle' transmissie met dubbele koppeling naar de achterwielen gestuurd. Deze aandrijfarchitectuur is gekozen aan de hand van vele circuitsimulaties en tests op de vermogenstestbank. Bovendien draagt deze constructie bij aan de nagenoeg ideale gewichtsverdeling van 50/50 op de voor- en achteras.

De prestaties van de Ford Mustang GTD zijn niet alleen te danken aan de aandrijftechnologie, maar ook aan de geavanceerde semi-actieve wielophanging, die zowel de veersnelheden als de rijhoogte kan variëren. De adaptieve dempertechnologie met hydraulisch geregelde bewegingen van de veren en hoogteverstelling belooft ongekende prestaties op de weg en op het circuit. De instellingen van de wielophanging zorgen voor een bijna 40 millimeter verlaagd onderstel in de Track-modus. Ook is de spoorbreedte bijna 10 centimeter (4 inch) groter dan bij de Mustang GT.

De short-long arm double wishbone voorwielophanging biedt een verbeterde laterale stijfheid en kinematica, vooral in snelle bochten waar de G-krachten hoog oplopen. Voor de achterwielophanging wordt gebruik gemaakt van een multi-link opstelling volgens een aan de autosport ontleende pushrod en rocker arm-architectuur. De Adaptive Spool Valve schokdempers en veren zijn in een horizontaal kruispatroon geplaatst, geïntegreerd met een bijzonder stijf en lichtgewicht buisvormig subframe. Deze unieke architectuur creëert een directe 1:1 bewegingsverhouding van duwstang tot demper, zodat de auto zeer nauwkeurig reageert op de omstandigheden op het circuit.

De wegligging en stabiliteit in bochten worden naar een hoger niveau getild dankzij de brede banden. Zo zijn de voorbanden 325 millimeter breed (net zo breed als de achterbanden van de Ford GT), terwijl op de achteras 345 millimeter brede banden zitten. Het kleverige rubber is gemonteerd op 20-inch wielen van gesmeed aluminium of gesmeed magnesium. De magnesium wielen bieden een combinatie van gewicht en duurzaamheid en hebben een vergelijkbaar ontwerp als die van de Mustang GT3.

Achter die wielen bevinden zich grote koolstof-keramische remmen van Brembo. Die zijn geoptimaliseerd voor een goede warmteafvoer, wat leidt tot krachtigere en consistentere remprestaties op de limiet. De warmte van de achterste remmen wordt afgevoerd via speciale koelsleuven onder de achterwielophanging.

Verder is de Mustang GTD uitgerust met compleet nieuwe technologie van Ford, zoals variabele tractiecontrole in circuitmodus. Hiermee kan de bestuurder de grenzen van de auto verleggen door het motorvermogen en de tractiecontrole aan te passen. Aanpassingen kunnen worden gedaan zonder de handen van het stuurwiel te halen.

Autosport cockpit

De cockpit van de Mustang GTD is afgewerkt in Miko-suède in combinatie met leder en koolstofvezel. Digitale schermen houden de bestuurder betrokken en volledig in controle. De Recaro-sportstoelen zijn geoptimaliseerd voor circuitdagen, terwijl de schakelpeddels, de draaischakelaar en typeplaatje optioneel beschikbaar zijn in hergebruikt 3D-geprint titanium afkomstig van gepensioneerde Lockheed Martin F-22 straaljagers. In het kader van maximale gewichtsreductie zijn de achterste zitplaatsen uit de Mustang GTD verwijderd. Deze ruimte kan deels worden benut voor bagage.

Ford biedt de Mustang GTD met keuze uit verschillende kleurencombinaties voor het interieur en diverse speciale optiepakketten voor het exterieur. Het model is bovendien in elke gewenste kleur te leveren, zelfs op basis van een zelf aangeleverd kleurmonster. Daarmee kunnen kopers hun exclusieve Mustang GTD personaliseren.

Het resultaat na een intensieve periode van ontwikkeling is een Ford Mustang met een onmiskenbaar karakter dat zo dicht mogelijk bij dat van een raceklare Mustang GT3 ligt, maar dan voor de openbare weg. De productie van de Ford Mustang GTD zal zeer beperkt zijn. De prijs begint naar verwachting bij 300.000 dollar (exclusief belastingen).

Het model wordt gebouwd in de Ford Flat Rock Assembly Plant, waarna die wordt vervoerd naar de productiefaciliteiten van Multimatic in Markham, Canada. Daar wordt de auto met de hand afgebouwd door de teams van Ford Performance en Multimatic. De eerste klantauto's zullen naar verwachting eind 2024, begin 2025 worden afgeleverd.