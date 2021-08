Ford GT40 als 64 Heritage Edition

12 augustus 2021 | Als eerbetoon aan de Ford GT40, die meer dan een halve eeuw geleden Fords autosportprogramma naar een hoogtepunt bracht, introduceert Ford de 2022 Ford GT '64 Prototype Heritage Edition. Deze speciale uitvoering is geïnspireerd op het prototype van de Ford GT40 uit 1964, dat op 3 april van dat jaar debuteerde op de New York International Auto Show en dat de basis was van Amerika's enige supercar die de winst in de 24-uursrace van Le Mans behaalde, vier jaar op rij!

De laatste Ford GT Heritage Edition staat tijdens Monterey Car Week in de schijnwerpers, samen met het enige overgebleven prototype van de Ford GT40 uit 1964, de GT/105, die nog steeds de originele kleurstelling draagt.

De Ford GT '64 Prototype Heritage Edition is gespoten in Wimbledon White met graphics in Antimatter Blue, onder meer de drie racestrepen over het dak. Van onderdelen als de 20-inch Antimatter Blue gelakte wielen (uniek voor de Ford GT), en glanzend afgewerkte componenten als de voorsplitter, dorpels, spiegelstangen, louveres op de motorkap en de achterdiffusor is de koolstofvezelstructuur prominent zichtbaar. De zilverkleurig gelakte Brembo-remklauwen met zwarte graphics en de zwarte wielmoeren geven extra moderne accenten.

Koolstofvezel is ook te zien in het interieur, waar onder meer de dorpels, het onderste deel van de A-stijlen en de console in dit materiaal zijn uitgevoerd. De met Lightspeed Blue Alcantara beklede stoelen uit koolstofvezel zijn voorzien van zilverkleurig stiksel. De zittingen en hoofdsteunen zijn voorzien van het GT-logo. Het instrumentenpaneel is bekleed met Ebony-leder en Lightspeed Blue Alcantara, terwijl de raamstijlen en hemelbekleding zijn bekleed met Ebony Alcantara. Afwerking in Antimatter Blue op het instrumentenpaneel, de deurlijsten en de verstevinging van de stoel zijn afgestemd op de unieke wielen. Het stuurwiel is afgewerkt in Ebony Alcantara met zwart stiksel, de schakelpeddels zijn gepolijst.

Er zijn vijf prototypes gebouwd. Dit waren de eerste modellen van Ford waarbij een diepgaande aerodynamische analyse werd gebruikt om de prestaties bij hoge snelheid te optimaliseren. Dit zijn enkele van de belangrijkste auto's die door Ford zijn geproduceerd en ze vormen de basis voor het GT-programma, dat resulteerde in de 1-2-3-overwinning van Ford op Le Mans in 1966. De auto's symboliseren de baanbrekende ontwikkelingen die bij Ford worden voortgezet met de 2022 GT Heritage Edition.

Van de vijf Ford GT40-prototypes die zijn gebouwd, is het chassis GT/105 de enige die nog bestaat en ook nog de kleuren van destijds draagt. Chassis GT/101 en GT/102 zijn gesloopt na crashtests voor de races op Le Mans en Monza. Die tests waren van cruciaal belang voor het aanbrengen van significante verbeteringen aan GT/103, GT/104 en GT/105. GT/103 liet de eerste GT-overwinning noteren met de winst in 1965 op Daytona, met Ken Miles en Lloyd Ruby aan het stuur. GT/104 werd derde met Bob Bondurant en Ritchie Ginther. Zowel GT/103 als GT/104 zijn opnieuw gespoten en worden exclusief tentoongesteld in het Shelby Museum in Boulder, Colorado.

De Ford GT Heritage Edition-serie heeft historische momenten en natuurlijk de Le Mans-overwinningen gevierd. Tot op heden markeert de nieuwe 2022 Ford GT '64 Heritage Edition de zesde in de beperkte productiereeks. Waaronder:

2021 Ford GT '66 Daytona Heritage Edition, ter ere van de Ford GT MK II No. 98 raceauto

2020 Ford GT '69 Gulf Livery Heritage Edition, ter ere van de Ford GT40 MK I No. 6 raceauto die in 1969 zegevierde op Le Mans. Slechts 50 exemplaren gebouwd

2019 Ford GT '68 Gulf Livery Heritage Edition, ter ere van de Ford GT40 MK I No. 9 raceauto die in 1968 zegevierde op Le Mans. Slechts 50 exemplaren gebouwd

2018 Ford GT '67 Heritage Edition, ter ere van de Ford GT40 MK IV No. 1 raceauto die in 1967 zegevierde op Le Mans. Slechts 39 exemplaren gebouwd

2017 Ford GT '66 Heritage Edition, ter ere van de GT40 MK II No. 2 waarin Bruce McLaren en Chris Amon in 1966 reden op Le Mans. Slechts 27 exemplaren gebouwd

2006 Ford GT Gulf Livery Heritage Edition, ter ere van de opeenvolgende overwinningen van de GT40 in de 24 uur van Le Mans in 1968 en 1969. Slechts 343 exemplaren gebouwd

De 2022 Ford GT is vanaf nu te bestellen door geselecteerde Ford GT-klanten. De productie start in januari.

