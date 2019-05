Ford prijst nieuwe Focus ST

16 mei 2019 | Ford toont de eerste beelden van de gloednieuwe Focus ST Wagon. De Focus ST (ontwikkeld door Ford Performance) is vanaf nu te bestellen als vijfdeurs 'hot hatchback' en Wagon.De Focus ST belooft prestaties en rijplezier, in combinatie met de kwaliteiten van een comfortabele en praktische gezinsauto. Het is de eerste voorwielaangedreven Ford met elektronisch sperdifferentieel (eLSD) dat tractie en stabiliteit optimaliseert. Dit systeem gebruikt hydraulisch bediende koppelingen om tot 100 procent van het beschikbare vermogen naar het wiel met de meeste tractie te sturen. Hierdoor wordt wielspin, dat het snel uitaccelereren van bochten bemoeilijkt, voorkomen.

De Focus ST beschikt over de nieuwe generatie van Fords 2.3-liter EcoBoost benzinemotor. Deze is volledig opgetrokken uit aluminium en is de krachtigste motor ooit geleverd in een Focus ST. Dankzij geavanceerde turbotechniek levert de motor 280 pk bij 5.500 tpm en een maximumkoppel van 420 Nm tussen 3.000 en 4.000 tpm. Het is tegelijkertijd de meest 'toerengretige' Focus ST-motor ooit, waarmee de Focus ST naar verwachting in minder dan 6,0 seconden van 0 naar 100 km/u kan accelereren. Innovatieve 'anti-lag' technologie, die ontwikkeld werd voor de Ford GT supercar en de F-150 Raptor pick-up, vindt nu ook zijn weg naar de Focus ST. Deze technologie zorgt voor een snellere vermogensafgifte in de rijmodi Sport en Track.

Nieuw voor de Focus ST zijn de verschillende instelbare rijmodi (Slippery, Normal, Sport en Track) met elk een unieke afstemming voor gaspedaal, uitlaatgeluid, eLSD, ESP, besturing en airco.

"Intelligente technologie zoals eLSD en het optionele CCD (Continuously Controlled Damping) maken onze nieuwe Focus ST de meest 'Jekyll en Hyde'-achtige ooit, met de mogelijkheid om het karakter met één druk op de knop te wijzigen van een verfijnde gezinsauto tot een scherpe sportauto", aldus Nederlander Leo Roeks, directeur Ford Performance Europe.

De Focus ST kan voor het eerst ook met trekhaak geleverd worden. Het geremde aanhangwagengewicht bedraagt 1.600kg voor zowel 5-deur als Wagon.

Naast de gangbare kleuren zijn er voor de ST ook twee unieke, exclusieve Signature metaallakken; Ford Performance Blue en Orange Fury.

De Focus ST is vanaf nu bij de Nederlandse Ford dealers te bestellen voor € 49.100. De Wagon kent een meerprijs van € 1.000,-. Vanaf juli 2019 is de Focus ST in de showroom van de grotere Nederlandse Ford dealers te bewonderen.