Het beest van overzee

Een blik op de F150 is genoeg om te begrijpen waarom dit model niet in Europa te koop is: het is een pickup truck. Dergelijke voertuigen worden hier alleen gebruikt door een enkele boswachter of bouwvakker die een open laadbak nodig heeft voor vrachtjes die niet in een busje passen.

De paar pickups die in Europa leverbaar zijn, zijn al groot. De F150 is echter heel veel groter en daarom bijna onhandelbaar op Europese wegen. Met een lengte van bijna 6 (!) meter stond de testrijder bij het parkeren tussen steeds de keuze: of meerdere vakken in beslag nemen of flink uitsteken en het verkeer hinderen. Met een hoogte van 2 meter past de F150 niet in alle garages en moet de bestuurder letten op hoogtebeperkingen alsof het hier een vrachtwagen betreft.

Overbe-made in America

Toch wordt de F150 in Amerika beschouwd als een heel gewone auto, zelfs voor gezinnen en zakelijke rijders. En voor de gigantische buitenmaten krijgt de eigenaar wel heel veel terug. Instappen vraagt een serieuze klim. Daarna wacht een cabine die ruimer is dan die van de grootste Europese SUV. De zit voorin is zelfs zo overbemeten, dat zelfs grote volwassenen zich spontaan klein voelen. Om nog maar eens duidelijk te maken hoe groot de F150 is: de pedalen zijn verstelbaar om te voorkomen dat kleinere bestuurders ze niet kunnen bereiken!

Wie eenmaal heeft plaatsgenomen achter het stuurwiel heeft een uitzicht over een enorme motorkap en krijgt vanzelf een gevoel van macht en zelfs onoverwinnelijkheid. In een land waar mensen weinig vertrouwen hebben in de politiek of de politie en het dus "ieder voor zichzelf" is, is dat een waardevol goed. Opeens wordt duidelijk waarom de F150 zo populair is in Amerika!

De ruimte achterin is wederom groter dan die in een grote SUV of MPV in Europa. Mocht de achterbank niet nodig zijn, dan kan deze eenvoudig worden ingeklapt om ruimte te bieden aan bijvoorbeeld gereedschap. Is ook dat allemaal niet genoeg, dan is onder de voorklep nog eens een laadruimte te vinden. En die is wederom groter dan de bagageruimte van de grootste Europese auto.

Hiermee zou de F150 al een enorm ruime en praktische auto zijn, maar in feite is nog maar de helft benoemd! Achter de cabine is een open laadbak te vinden. Vanwege de hoogte van de auto is deze alleen middels een uitklapbaar laddertje te bereiken. Naast de laadvloer zijn stopcontacten (110 volt) te vinden om bijvoorbeeld elektrisch gereedschap te voeden. De auto kan ook als werkbank worden gebruikt, want in de laadklep zijn onder andere meetlatten verwerkt. Uiteraard is verlichting om 's nachts te kunnen werken niet vergeten.

Uitrusting

De F150 moet niets hebben van bescheidenheid en dus hier geen minimalistisch vormgegeven dashboard. Ondanks het feit dat de F150 zich bedient van hetzelfde centrale beeldscherm als de Ford Mustang MACH-E, is het dashboard toch gevuld met knoppen, hendeltjes en paneeltjes. De functionaliteit gaat dan ook heel veel verder dan gebruikelijk. Zo biedt de F150 alle denkbare voorzieningen voor off-road rijden en voor "overleven" in de auto. Zo is de hendel van de automatische versnellingsbak (elektrisch) op te klappen en ontstaat een tafel tussen de beide voorstoelen. Uiteraard zijn ook in de cabine de nodige stopcontacten te vinden om huishoudelijke apparaten aan te sluiten.

„De Ford F150 is extreem groot, ongekend veelzijdig, uitzonderlijk ruim, weergaloos snel en daarom schijnbaar onoverwinnelijk“

Het ingebouwde navigatiesysteem kan een kaart van Europa tonen, maar kent geen enkel land bij naam. Het lijkt wel een Amerikaan! Juist heel Europees is het verfijnde geluid van het B&O audiosysteem.

Elektrische auto

De reden om dit ene exemplaar van de Ford F150 naar Europa te halen is de introductie van een elektrisch aangedreven versie: de F150 Lightning. Omdat de F150 het meest verkochte model is van Ford, wordt nieuwe accu-techniek hier het eerste in toegepast en daar wil Ford Europa graag een indruk van geven. De nieuwe cellen zijn lichter dan voorheen, waardoor de accu minder zwaar is. Daarbij kan de accu sneller opladen en ontladen. De eerste is handig bij snelladen tijdens lange ritten, het tweede zorgt voor heel veel vermogen om te kunnen presteren.

Ford heeft de gehele lengte van de F150 benut voor batterijen. Daarom heeft de hier gereden "long range"-versie een batterij met een capaciteit van niet minder dan 130 kWh. Dat is niet alleen goed voor een actieradius van dik 500 km, maar voldoende om bijvoorbeeld drie woningen drie dagen van stroom te voorzien. Volgens Ford is dit laatste hét doorslaggevende argument voor veel kopers om de overstap te maken naar elektrisch rijden.

En om er voor te zorgen dat kopers de prestaties van hun "V8 big block" niet missen, heeft Ford de F150 Lightning een serieuze hoeveelheid vermogen gegeven. Iedere F150 Lightning is voorzien van twee motoren (één op de voor-as, één op de achter-as). Die zijn in de testauto samen goed voor 580 pk en niet minder dan 1.050 Nm aan koppel. Minstens zo belangrijk: de accu kan de gigantische hoeveelheid energie die nodig is om dat motorvermogen op te wekken in één keer leveren. De naam "Lightning" is niet voor niets gekozen!

Trap het stroompedaal in en de F150 reageert door meteen de neus omhoog te laten komen en zich met brute kracht in beweging te zetten. Ook tijdens tussenacceleraties delen de elektromotoren ware mokerslagen uit. Tijdens het versnellen wisselen de cijfers van de digitale snelheidsmeter zo snel, dat ze nauwelijks zijn af te lezen! Tegelijkertijd is het moeilijk te bevatten dat een auto die zo groot en zo zwaar is (3 ton), zo snel kan zijn. En toch is dit nog maar het begin!

Er is namelijk nog een sportstand. Dan verandert de F150 Lightning van bliksemsnel naar onwaarschijnlijk brutaal. Nu is de reactie op het stroompedaal nog veel agressiever, waarbij alle vier de wielen regelmatig doorslaan omdat het motorvermogen té overweldigend is! Het zal daarom niet als een verrassing komen dat de elektrische F150 sneller is dan zelfs de snelste versie met verbrandingsmotor.

Tijdens het remmen duikt dit grote bouwwerk diep in de veren en alhoewel dat het weggedrag geen goed doet, maakt het de beleving nog spectaculairder. Door beurtelings bruut op het rem- en stroompedaal te trappen kan de bestuurder de F150 zelfs laten dansen! Ondanks het feit dat de F150 Lightning de normaal zo kalme testrijder volledig in zijn greep wist te krijgen, bleef het verbruik steken bij 27 kW per 100 km. Dat is hoog, maar gezien de prestaties en het formaat van de auto heel behoorlijk. Dat de F150 Lightning vanwege de afwijkende laad-aansluiting niet of nauwelijks in Europa kan worden opgeladen, zien we voor het gemak over het hoofd.

Weggedrag

Niet alleen tijdens het accelereren en remmen duikt de F150 in de veren. Ook in de bocht helt de F150 Lightning over als een echte Amerikaan. Dat lijkt aanvankelijk een probleem, maar gezien de enorme breedte, de gigantische wielen en het lage zwaartepunt zorgt het in de praktijk alleen maar voor meer sensatie. Zelfs wanneer doelbewust de grenzen worden opgezocht, blijft de F150 Lightning namelijk heel lang stabiel.

De F150 heeft nog een laatste talent: terreinrijden. En zelfs dat doet deze Amerikaan anders dan anders. Vanwege de omvang van deze pickup lijken hellingen kleiner dan in andere auto's. Het gewicht is voldoende om obstakels eerst te verpletteren en als het echt niet anders kan ze te beklimmen. In de off-road modus biedt de F150 difflocks waardoor slechts één wiel grip hoeft te hebben om te kunnen blijven rijden. Ook in het terrein geeft de F150 Lightning daarom een groot gevoel van onoverwinnelijkheid. Misschien is dat niet overal terecht, maar de Hollandse Maasvlakte bood aan deze Amerikaan nauwelijks een uitdaging.

Niet te koop

Voor wie de F150 Lightning wil kopen wacht slecht nieuws. In Amerika overtreffen de verkopen alle verwachtingen en deze elektrische pickup is daarom volledig uitverkocht. Er is inmiddels zelfs een levendige handel in "productieplaatsen", zodat zij die bovenop de stickerprijs van $ 90.000 fors extra willen betalen hun F150 sneller in handen krijgen.

De markt voor pickup trucks is in Europa zeer klein en voor de Europese markt biedt Ford de Ranger. De F150 wordt mede daarom niet in Nederland geleverd en er zijn ook geen concrete plannen om dat te doen. Desondanks laat Ford Europa na enig aandringen weten niet geheel uit te sluiten ooit een kleine serie F150 Lightning te importeren als de vraag in het thuisland over de piek heen is.

Conclusie

Tijdens een dagje sturen met de Ford F150 Lightning kwamen gevoelens van machtswellust en grootheidswaanzin naar boven waarvan de normaal zo dociele testrijder niet wist dat hij ze had! De Ford F150 is extreem groot, ongekend veelzijdig, uitzonderlijk ruim, weergaloos snel en daarom schijnbaar onoverwinnelijk. Dat lijkt misschien heel aardig, maar het geeft ook goed weer wat de F150 Lightning in feite is: een geavanceerde oplossing voor een probleem waar niemand mee zit. Zeker niet in Europa. Zelfs als ultiem stuk speelgoed is de F150 weinig begeerlijk omdat de auto onhandelbaar groot is op onze wegen.

Daarom is het niet meer dan logisch dat de F150 niet wordt verkocht in Europa. Toch had de testrit wel degelijk nut, want omdat de F150 in Amerika zo populair is koos Ford dit model om als eerste te voorzien van de laatste generatie elektrische aandrijving. In vergelijking met de voorgaande generatie zijn de batterijen lichter, sterker en sneller op te laden. Dat is juist wel heel zinnig en daarom komt die techniek binnenkort ook naar de Europese modellen van Ford.