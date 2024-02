Ford maakt prijs Bronco bekend

Beide uitvoeringen worden aangedreven door een 2,7 liter EcoBoost V6 benzinemotor met een vermogen van 335 pk en een koppel van 563 Nm. Een automatische transmissie met 10 versnellingen is standaard. De Ford dankt zijn bijnaam G.O.A.T (Goes Over Any Terrain) aan zijn aandrijflijntechnologieën, waaronder, Trail Control en tot zeven rijmodi. Een inschakelbare lage gearing maakt het mogelijk om een snelheid van 6 km/u aan te houden met een motortoerental van 2.400 tpm. Hierdoor is maximale trekkracht beschikbaar in uitdagende terreinomstandigheden en wordt de kans op afslaan van de motor verminderd.

De Bronco heeft avontuur in zijn DNA. Voorbeelden hiervan zijn de demonteerbare portieren met opbergtassen en geïntegreerde bevestigingspunten voor accessoires waarmee men op expeditie kan gaan. Het interieur is voorzien van duurzame en gemakkelijk te reinigen onderdelen en oppervlakken.

De standaard afneembare hardtop heeft een geluiddempende hemelbekleding en bestaat uit vier panelen, met speciale opbergtassen op de voorste twee panelen. Alle vier de portieren kunnen volgens Ford in acht minuten met behulp van één stuk gereedschap volledig worden verwijderd.

Terreinwaardigheid

De Bronco Badlands heeft een aangepast onderstel waar hij zijn terreinwaardigheid aan te danken heeft. Naast een sperdifferentieel beschikt de Badlands over een ontkoppelingssysteem voor de stabilisatorstangen aan de voorzijde. Deze configuratie zorgt voor een maximale wieluitslag in moeilijk terrein. Bovendien kan de elektromechanische tussenbak met hoge en lage gearing en een automatische modus, schakelen tussen tweewiel- en vierwielaandrijving, afhankelijk van de omstandigheden.

Standaard beschikt de Bronco over zichtbare sleepogen voor en achter, net als een dakbalk van zeer sterk boriumstaal die is voorzien van geïntegreerde gordijnairbags aan de zijkanten. De zijairbags en frontairbags dragen ook bij aan de bescherming tijdens het rijden in extreme omstandigheden.

Technologie

De kern van het systeem wordt gevormd door het Terrain Management System waarmee de bestuurder de beste instelling kan kiezen. Naast modi voor op de weg zoals Normal, Eco, Sport en Slippery, zijn er speciale G.O.A.T. offroad-modi zoals Modder/Sporen, Zand, en Rock Crawl. De Bronco Badlands biedt daarboven ook de op de autosport geïnspireerde Baja-modus. Elke modus optimaliseert het gaspedaal, de schakelmomenten van de versnellingsbak en de stuurrespons, afhankelijk van de omstandigheden.

Trail Control werkt op dezelfde manier als cruise control; de bestuurder kan een snelheid van maximaal 31 km/u instellen. Het systeem regelt automatisch de acceleratie en het remmen om de gekozen snelheid aan te houden, terwijl de bestuurder zich concentreert op het rijden door moeilijk terrein.

Trail Turn Assist maakt gebruik van torque vectoring met behulp van het remsysteem, waardoor de draaicirkel tot 40 procent kleiner wordt door het binnenste achterwiel af te remmen bij terreinrijden op een beperkte ruimte, terwijl Trail One-Pedal Drive de bestuurder in staat stelt om te accelereren en te remmen met alleen het gaspedaal, waardoor het gemakkelijker wordt de snelheid nauwkeurig te regelen bij het rijden in moeilijke omstandigheden. Tot de rijhulptechnologieën behoren AdvanceTrac met Roll Stability Control.

Uitrusting

De Bronco is standaard uitgerust met een 8-inch instrumentencluster met TFT-technologie, dat is gekoppeld aan een centraal 12-inch LCD-touchscreen. Het SYNC 4 communicatie- en entertainmentsysteem van de nieuwste generatie6, is geschikt voor draadloze Ford Power-Up software-updates voor nieuwe of verbeterde functies.

De Bronco biedt ook bevestigingspunten bovenop het instrumentenpaneel waarop camera's of mobiele telefoons kunnen worden bevestigd. Het is voorzien van speciale 12-volt- en USB-stroomaansluitingen.

Apple CarPlay- en Android Auto zijn eveneens standaard aanwezig. Dat geldt ook voor het B&O Premium Sound System met 10 luidsprekers inclusief een subwoofer. De beschikbare FordPass-app zorgt voor connectiviteit en een integratie met SYNC 4.

Het 360-graden camerasysteem met offroad-overzicht wordt automatisch geactiveerd als de offroad-rijmodi zijn ingeschakeld, wat een zicht op de wielen biedt dat niet mogelijk is vanaf de bestuurdersstoel en het zicht vergroot tijdens het rijden in uitdagende omstandigheden, zoals bij het rijden over rotsen.

Nu in Nederland te bestellen

De Ford Bronco is per direct te bestellen bij de Nederlandse Ford dealers. De Bronco is leverbaar in twee uitvoeringen. De catalogus prijs voor de Badlands uitvoering is € 161.100,- de Outer Banks uitvoering levert Ford voor € 153.100,-.