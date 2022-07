Ford Bronco komt naar Europa

De voorzijde is voorzien van de kenmerkende grille over de volle breedte, ronde koplampen en de modelnaam in opvallende letters. Zo ontstaat een duidelijke visuele link met de eerste generatie. De carrosseriepanelen zijn zo ontworpen dat de buitenste hoeken goed zichtbaar zijn vanuit de auto, wat van pas komt bij manoeuvreren in uitdagende offroad-omstandigheden.

De Bronco beschikt ook over veel eenvoudige en slimme details, zoals de geschroefde kunststof binnenspatborden en "trail sights": verhoogde delen bovenop de spatborden die de bestuurder helpen de hoeken van het voertuig te zien. Daarbij kunnen ze dienen als bevestigingspunten om grotere voorwerpen aan vast te sjorren. Ze kunnen een kracht tot aan 68 kg hebben.

De Bronco wordt geleverd met een verwijderbare hardtop, compleet met geluiddempende hemelbekleding voor meer comfort op langere afstanden. De hardtop is opgedeeld in vier panelen, waarvan de voorste twee aan boord kunnen worden opgeborgen in speciale opbergzakken. Alle deuren kunnen volledig in acht minuten worden verwijderd met één stuk gereedschap. Dat levert, behalve frisse lucht en ultieme vrijheid, een nog beter zicht op het terrein. Het totale gewicht van de deuren is laag door gebruik van frameloze ramen waardoor ze licht genoeg zijn om te worden verwijderd. Ook de deuren zijn na het verwijderen mee te nemen in speciale tassen. De deuren zijn binnen enkele minuten weer te monteren. De buitenspiegels bevinden zich op de zijschermen zodat ze behouden blijven als de deuren zijn verwijderd.

De Bronco beschikt over meer verwijderbare elementen, die zowel maatwerk als verbeterde offroad-prestaties mogelijk maken. Zo kunnen ook de grille en voorbumper worden verwijderd en verwisseld voor alternatieve varianten. De kunststof spatbordverbreders zijn gemakkelijk en snel te vervangen als dat nodig blijkt na een ruige rit in het terrein.

De Bronco herbergt diverse verborgen details die het erfgoed van dit model benadrukken: verborgen Bronco-logo's, een afbeelding die de originele modellenreeks uit 1966 illustreert, een flesopener ingebouwd in het interieur en verborgen GPS-coördinaten naar locaties die werden gebruikt voor het testen tijdens de ontwikkeling van de Bronco.

Cruciaal voor het inzetten van de uitgebreide offroad-mogelijkheden is het "Terrain Management System", waarmee de bestuurder de modus kan selecteren voor de bijbehorende omstandigheden. Naast de modi voor gebruik op het asfalt, zoals Normal, Eco, Sport en Slippery zijn er speciale G.O.A.T. offroad-modi beschikbaar: Mud/Ruts, Sand en de rally-geïnspireerde Baja-modus. Bij elke modus worden gasrespons, de schakelmomenten van de versnellingsbak en de stuurrespons geoptimaliseerd voor de beste prestaties.

De Bronco is verkrijgbaar met een elektronische tussenbak waarmee tijdens het rijden van twee- naar vierwielaandrijving kan worden geschakeld en de hoge of lage gearing is te selecteren. Een alternatief is een elektromechanische tussenbak met hoge en lage gearing en een automatische modus. In deze modus kan het systeem naadloos schakelen tussen twee- en vierwielaandrijving, afhankelijk van de omstandigheden. Een vergrendelbaar achterdifferentieel is standaard, een vergrendelbaar voordifferentieel en een systeem om de stabilisatiestang te deactiveren (voor maximale tractie in het terrein) zijn als extra leverbaar.

De Bronco biedt ook een "Trail Toolbox", die bestaat uit een reeks offroad-technieken. Zo kan de bestuurder gebruikmaken van "Trail Control", dat werkt op dezelfde manier als cruise control. De bestuurder kan een snelheid tot 31 km/u selecteren en het voertuig regelt vervolgens automatisch het accelereren en remmen om zo de geselecteerde snelheid te behouden, terwijl de bestuurder zich alleen hoeft te concentreren op het sturen door moeilijk terrein.

"Trail Turn Assist" regelt de aandrijfkracht per wiel door afzonderlijk de remmen aan te sturen. Dit maakt het mogelijk om de draaicirkel tot 40 procent te verkleinen bij off-road rijden in krappe omstandigheden. "Trail One-Pedal Drive" stelt vervolgens de bestuurder in staat om te accelereren en te remmen met alleen het gaspedaal. Zo is het gemakkelijker om de snelheid nauwkeurig te regelen tijdens het rijden in uitdagend terrein. Om het rijden met (grote) aanhangers gemakkelijker te maken is de Toolbox daarbij nog voorzien van "AdvanceTrac" met "Roll Stability Control" en "Trailer Sway Control".

Onderhuids is de Bronco gebouwd op een sterk stalen chassis met zeven dwarsbalken voor de nodige stijfheid in alle omstandigheden. Dankzij een forse veerweg liggen spectaculaire offroad-capaciteiten in het verschiet.

De Bronco is voorzien van een High-Performance Off-Road Stability Suspension (HOSS), die bestaat uit onafhankelijke draagarmen met schroefveren aan de voorzijde, waardoor het onafgeveerde gewicht tot 20 procent lager is in vergelijking met een starre as. Ook belooft deze configuratie voldoende rijkwaliteit en consistent contact met de ondergrond. Achter is er een starre, vijfvoudig opgehangen achteras met in de hoogte variabele veren. Rondom zijn er heavy-duty schokdempers gemonteerd. De beschikbare 17-inch en 18-inch lichtmetalen velgen zijn uitgerust met terreinbanden voor een comfortabele rit op de verharde weg en prestaties in het onverhard.

Optioneel zijn er extra beschermende componenten, zoals beschermplaten aan de voor- en onderzijde en extra afscherming voor de motor, transmissie, tussenbak en brandstoftank. De eveneens extra verkrijgbare sidebars zijn sterk genoeg om het gewicht van het voertuig te dragen, voor het geval de dorpels de ondergrond raken in extreme omstandigheden. Sleepogen voor en achter zijn standaard en de supersterke stalen dakbalk is uitgerust met geïntegreerde gordijn-airbags. De stoelen zijn voorzien van zijairbags en uiteraard zijn frontairbags aan boord.

Het instrumentenpaneel is geïnspireerd op dat van de eerste generatie Bronco met natuurlijke kleuren en materialen die niet alleen mooi zijn, maar ook uitblinken in duurzaamheid. Het dashboard en de middenconsole zijn voorzien van handgrepen voor de passagier om zo extra grip te bieden in offroad-omstandigheden. Daarbij is de middenconsole voorzien van een draadloze oplader, die ook onder extreme hellingshoeken een smartphone op z'n plaats houdt. Het dashboard is afwasbaar. De schakelaars zijn met siliconen afgedicht en voorzien van een rubberlaagje, zodat ze beschermd zijn tegen de elementen en tegelijkertijd gemakkelijk schoon te maken zijn.

Een 8-inch TFT-scherm in het instrumentarium levert informatie en in het midden cluster is er de beschikking over een 12-inch LCD-touchscreen met het SYNC 4-communicatie- en entertainmentsysteem van de nieuwste generatie. SYNC 4 profiteert van Ford Power-Up draadloze software-updates, zodat de functionaliteit ook in de loop van de tijd op peil blijft.

De Bronco biedt daarbij extra bevestigingspunten bovenop het dashboard voor een speciaal rek voor het veilig en stevig opbergen van camera's of mobiele telefoons. Opladen van de apparaten kan met de geïntegreerde 12-volt- en USB-stroomaansluitingen. Apple CarPlay en Android Auto zijn standaard op de Bronco, naast een B&O Premium Sound System met 10 luidsprekers met een subwoofer. Het systeem integreert naadloos met de beschikbare FordPass app. Als het moeilijk wordt, zorgt de Bronco voor extra overzicht dankzij het standaard 360-graden camerasysteem met offroad-spotter weergave. Die biedt een unieke blik op de wielen, iets wat normaal gesproken niet mogelijk is vanaf de bestuurdersstoel.