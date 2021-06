Fiat Tipo Stationwagon

Fiat Tipo nu ook als City Sport

28 juni 2021 | De Fiat Tipo is leverbaar in de thema's Life, Sport en Cross. Nieuw in het aanbod is de Fiat Tipo City Sport die zich onderscheidt door zijn donkere details, eigen uitrusting en speciale prijs.

Op zoek naar een Fiat Tipo Stationwagon?

