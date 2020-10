Ferrari Roma

Ferrari Roma wint Car Design Award 2020

28 oktober 2020 | Tijdens de Car Design Award-verkiezing heeft de Ferrari Roma een onderscheiding gewonnen in de categorie 'Productieauto's'. De verkiezing werd oorspronkelijk van 1984 tot en met 1997 georganiseerd, en kreeg in zijn huidige vorm in 2016 een vervolg. De virtuele prijsuitreiking van de 2020-awards vond vandaag plaats via het YouTube-kanaal van de Car Design Award-organisatie. De prijs is een erkenning voor de prachtige productdesigns waarvoor de ontwerpteams uit de internationale auto-industrie dit jaar tekenden.

Info Deel Techniek Autokosten Forum