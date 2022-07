Donkervoort breidt uit naar Amerika

In Europa bestaat een wachtlijst voor Donkervoorts, waardoor de levertijd nu twee jaar bedraagt. Managing director Denis Donkervoort heeft echter productieplaatsen vrijgehouden voor de entree op de Amerikaanse markt. "Amerikaanse supercarliefhebbers kunnen niet wachten op de komst van Donkervoort," zegt hij. "Er is nu al verrassend veel interesse vanuit de Verenigde Staten."

"Onze auto's zijn tot nu toe nooit verkocht in Amerika," vervolgt hij. "Toch krijgen we alleen vanuit Europa meer aanvragen dan vanuit de Verenigde Staten. We weten dan ook dat liefhebbers in de VS op de hoogte zijn van onze capaciteiten. Dat we nu de Amerikaanse markt op gaan, heeft dan ook puur te maken met de aanhoudende vraag. Onze uitstekende en persoonlijke klantenservice, het vakmanschap, het feit dat onze auto's handgemaakt zijn en natuurlijk de compromisloze prestaties slaan ook daar aan. We beginnen klein, maar Donkervoort heeft grote plannen voor de Verenigde Staten."

De D8 GTO Individual Series behoort tot de eerste Donkervoorts die in de Verenigde Staten beschikbaar zijn. De prijzen beginnen bij 240.000 dollar (exclusief opties, belastingen en toeslagen). Verkoop en onderhoud worden uitgevoerd door Donkervoorts Amerikaanse partner Bespoke Imports Group. De eerste Donkervoort arriveert binnenkort bij een van de partners van Bespoke Imports Group, Naples Motorsports in Florida. Twee andere Donkervoorts worden naar Colorado en Californië verscheept.

De Donkervoorts voor de Amerikaanse markt accelereren in 2,7 seconden vanuit stilstand naar 62 mijl per uur, de Amerikaanse standaardsprint. De sprint van 0 naar 124 mijl per uur kost 7,7 seconden. Dat alles met dank aan de vijfcilinder turbomotor van Audi Sport, die meer dan 400 pk levert en gewicht van minder dan 750 kg in beweging moet krijgen.

Bespoke Imports Group is opgericht in 2021 en heeft de ambitie om de meest vooraanstaande distributiepartner te worden voor exotische nichemerken die de Noord-Amerikaanse markt betreden. Maar Bespoke wil méér zijn dan dat, want het doel is ook om een gemeenschap van enthousiastelingen te vormen om daarmee de Amerikaanse passie voor handgemaakte voertuigen aan te wakkeren, waarbij de rijbeleving voorop staat.