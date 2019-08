Donkervoort introduceert D8 GTO-JD70

Donkervoort D8 GTO-JD70

22 augustus 2019 | Sportwagenbouwer Joop Donkervoort verrast zijn klanten vandaag, op zijn eigen verjaardag, geheel op zijn Donkervoorts met de aankondiging van de nieuwe D8 GTO-JD70. De Nederlandse autoontwerper wordt vandaag 70, en dat wordt bij Donkervoort Automobielen in stijl gevierd met een superlicht en razendsnel eerbetoon waar zowel nieuwe als trouwe vaste klanten van zullen profiteren. De JD70, voorzien van een geoptimaliseerde versie van de Audi Sport 2,5 L vijfcilinder turbomotor, weegt nog geen 700 kg en is bedoeld voor zowel de openbare weg als het circuit. De prestatiecijfers voor de JD70, met een vanafprijs van 163.636 euro worden later bekendgemaakt, in de aanloop naar de releasedatum in het voorjaar van 2020. Er worden slechts zeventig JD70's gebouwd: één voor elk levensjaar van Joop (tot nu toe).