Het Japans is een bloemrijke taal met veel woorden die geen equivalent hebben in andere talen. Zo kan "Kenshiki" het beste worden vertaald als "een goed idee op basis van een scherp oordeel". Voor Toyota is het beste idee nog altijd om voor iedere markt een oplossing op maat aan te bieden. Dat betekent auto's met hybride, plug-inhybride en elektrische motoren. Op de thuismarkt zet Toyota nog steeds in op waterstof. En dus werd niet één, maar een hele rij auto's onthuld tijdens dit groots opgezette evenement voor de pers.

Toyota C-HR+

De belangrijkste primeur wordt gevormd door de C-HR+. Zoals de naam suggereert is dit meer zomaar een C-HR. De plus is groter dan de bestaande C-HR en heeft elektrische aandrijving. Toch is de C-HR+ uit nood geboren. Bij het ontwerp van de C-HR was namelijk geen rekening gehouden met elektrische aandrijving. Om van de nood een deugd te maken is de C-HR+ een maatje groter om zowel ruimte te bieden aan een accu als aan passagiers achterin.

Het koetswerk is gestroomlijnder voor een lager verbruik en dus een groter bereik. De ontwerper laat bovendien weten dat de "plus" ook iets duurder is dan de standaard C-HR en daarom is gekozen voor een minder extravagante en meer elegante vormgeving.

De C-HR+ maakt gebruik van "e-TNGA" en dat is Toyota's nieuwste elektrische aandrijflijn. Ten opzichte van de eerste generatie elektrische auto's heeft Toyota de batterijtechniek verbeterd (meer energie in een kleinere, lichtere behuizing) terwijl de motoren sterker en zuiniger zijn geworden. Bovendien maakt e-TNGA het mogelijk om de batterij op weg naar het laadstation voor te verwarmen, zodat deze sneller (tot 150 kW) kan worden opgeladen. Met e-TNGA kan de C-HR+ bij een publiek laadpunt met een snelheid van maximaal 11 kW opladen en zelfs met 22 kW voor meest luxueuze uitvoeringen.

De C-HR+ biedt de keuze uit twee batterijen (57 kWh en 77 kWh) en drie motoren (167 pk, 224 pk en 343 pk). Die sterkste versie dankt zijn vermogen aan twee elektromotoren en heeft daarom vierwielaandrijving. Om het eigen vertrouwen in de nieuwe elektrische aandrijflijn te onderstrepen, geeft Toyota 10 jaar en 1 miljoen kilometer garantie op de batterij en elektromotor (onder voorwaarden).

De C-HR+ verschijnt eind 2025 in Europa op de belangrijkste markten voor elektrisch rijden (waaronder Nederland). Gaandeweg zal het model ook beschikbaar zijn in landen waar elektrisch rijden nog minder populair is.

Toyota bZ4X

Om zichzelf niet uit de markt te prijzen, is de in 2022 geïntroduceerde bZ4X vernieuwd en voorzien van de nieuwe elektrische aandrijflijn. De bZ4X biedt daarom de keuze uit dezelfde batterijen en motoren als de C-HR+.

Tegelijkertijd is het uiterlijk aangepast, waarbij vooral de stroomlijn is verbeterd voor minder rijgeluiden, minder luchtweerstand en dus een lager verbruik. Binnenin heeft de bZ4X een nieuwe middentunnel, nieuwe klokken en een nieuw 14 inch beeldscherm voor het infotainment-systeem. Het navigatiesysteem heeft nu betere kennis van laadpunten en kan op lange ritten automatisch laadstops plannen. Deze laatste functie is dankzij een software-update ook beschikbaar voor bestaande exemplaren van de bZ4X.

Urban Cruiser

Alhoewel de tweede generatie van de Urban Cruiser in september 2024 al was aangekondigd, was het model tijdens Kenshiki 2025 voor het eerst in levende lijve te bewonderen. Ten opzichte van het model uit 2009 is de Urban Cruiser flink gegroeid (iets groter dan de Yaris Cross) en heeft de speelse uitstraling ruimte gemaakt voor een meer volwassen aanblik. Dankzij een achterbank op rails kan afhankelijk van de situatie meer ruimte voor bagage of meer ruimte voor passagiers worden gemaakt.

De binnenruimte is te danken aan een nieuw platform voor elektrische auto's. Het heeft geen dwarsverbindingen in de vloer en dat zorgt voor extra ruimte voor batterijen en passagiers. In de vloer wordt naar keuze een 49 kWh of een 61 kWh batterij gebouwd, voor respectievelijk 300 of 400 km bereik.

Lexus

Toyota's chique tak, Lexus, brengt de RZ opnieuw onder de aandacht. Bij de eerste presentatie in 2022 werd deze namelijk gepresenteerd met een revolutionair "steer by wire" systeem. Hiermee was de stuuruitslag op lage snelheid minimaal en was op hogere snelheid meer speelruimte. Wat Autozine betrof kon deze variant direct in de verkoop, maar Lexus heeft 3 jaar (!) genomen om het systeem te verfijnen. Volgens de technici is het stuurgevoel op lage snelheid meer natuurlijk geworden, terwijl op hoge snelheid meer stuuruitslag vereist is om sportief rijden makkelijker te maken. Juist daarom is deze bijzondere besturing voortaan standaard op de F-SPORT versie en optioneel op de andere uitvoeringen.

Ook nieuw voor de RZ is een semi-handmatige 8-traps transmissie, waarmee Lexus een authentiek schakelgevoel wil bieden aan hen die daar naar verlangen. In plaats van de lineaire opbouw van vermogen, kan de RZ dan trapsgewijs accelereren als een auto met verbrandingsmotor. Tegelijkertijd wordt een kunstmatig motorgeluid geproduceerd voor een heuse retro-beleving.

Net als de elektrische modellen van Toyota, krijgt ook de elektrische Lexus een nieuwe elektromotor die tegelijkertijd sterker en zuiniger is. Een bijkomend voordeel: het maximale trekgewicht is hierdoor verdubbeld (nu 1.500 kg). Eveneens afkomstig van Toyota is de mogelijkheid om de batterij op weg naar het snellaadstation voor te verwarmen alsmede de 22 kW omvormer voor publieke laadpunten. Het zogenaamde "ultra-suède" in het interieur wordt voortaan vermengd met 30% plantaardige materialen om de belasting voor het milieu te verminderen tijdens de productie van de RZ.

Micro mobiliteit

Toyota zet nieuwe stappen op het gebied van micro mobiliteit met de FT-Me. Het getoonde voertuig is nu nog een prototype, maar Toyota geeft aan serieuze plannen te hebben om deze elektrisch aangedreven brommobiel in productie te nemen. De FT-Me is gebaseerd op de ervaring die Toyota heeft opgedaan met op maat gemaakt vervoer tijdens de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Daar bleek dat veel ritten zo kort zijn, en de gemiddelde snelheid zo laag ligt, dat een traditionele auto in vele opzichten overbemeten is. Bovendien neemt een kleiner voertuig genoegen met minder parkeerruimte, terwijl het slim door de drukte kan navigeren.

Om van de FT-Me een echte Toyota te maken, wordt de nadruk gelegd op de veiligheid en betrouwbaarheid. Zo zal de FT-Me een maximumsnelheid hebben van 45 km/u (categorie L6e). Een versie met een topsnelheid van 80 km/u (categorie L7e) is volgens Toyota onverantwoord. Bij blikschade zijn panelen eenvoudig te vervangen. Op het dak van de FT-Me is een zonnepaneel te vinden dat onder ideale omstandigheden 20 tot 30 km extra bereik op een dag biedt (standaard actieradius: 100 km).

De cabine is simpel omdat de smartphone van de bestuurder de meeste functies moet vervullen. De FT-Me heeft geen airconditioning omdat Toyota streeft naar de laagste prijs in zijn segment. De bijrijdersstoel kan eenvoudig worden verwijderd om tijdelijk meer bagageruimte te bieden of om de FT-Me in te kunnen zetten als micro bedrijfswagen. Met het oog op bedrijfsmatig gebruik heeft de FT-Me grote, platte oppervlakken die als het ware een canvas vormen voor stickers.

Conclusie

Tijdens Kenshiki 2025 gaf Toyota inzicht in de plannen voor de toekomst. Het merk wil voor het einde van 2026 zes nieuwe elektrische auto's introduceren. Twee daarvan werden nu onthuld: de C-HR+ en Urban Cruiser. De bZ4X is vernieuwd. Centraal staat de nieuwe elektrische aandrijflijn. Hiermee biedt Toyota de keuze uit diverse batterijen en elektromotoren, terwijl de laadsnelheden in alle gevallen sterk zijn verbeterd.

Zustermerk Lexus vernieuwt de RZ. Ook Lexus profiteert van de nieuwe techniek voor elektrische auto's. Lexus gaat echter een grote stap verder met "steer by wire", waarmee de stuuruitslag afhankelijk is van de snelheid. In 2022 werkte dit al uitstekend. Volgens de technici van Lexus is het vanaf 2025 nog beter.

Voor de verre toekomst toont Toyota diverse prototypes, waarvan de FT-Me micro-auto de meest interessante is. Voor gebruik in de stad volstaat een kleiner voertuig en door opnieuw na te denken over vormgeving (uiterlijk als een canvas voor aanpassingen), techniek (zonnepaneel op het dak) en veiligheid (maximaal 45 km/u) geeft Toyota een eigen invulling aan micro-mobiliteit.