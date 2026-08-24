Dacia Sandero nu ook als hybride

De hybrid 155-motorisering bestaat uit een 4-cilinder 1,8-liter benzinemotor met een vermogen van 80 kW (109 pk), twee elektromotoren (een elektromotor van 37 kW (50 pk) en een hoogspanningsstarter/generator), een batterij van 1,4 kWh (230 V) en een multimode automatische transmissie met elektrificatie. Deze beschikt over vier versnellingen voor de benzinemotor en twee voor de elektromotor. Deze gecombineerde technologie is mogelijk dankzij het ontbreken van een koppeling.

De regeneratieve remfunctie, in combinatie met de hoge energie-terugwinningscapaciteit van de batterij en het rendement van de automatische transmissie, maakt het mogelijk om tot 80% van de tijd (dus niet de afstand!) in de stad volledig elektrisch af te leggen. Bovendien wordt altijd gestart in de 100% elektrische modus. Dankzij de hybrid 155 noteren Sandero en Sandero Stepway respectievelijk een theoretisch verbruik van 4,2 en 4,4 l/100 km, en een CO2-uitstoot vanaf 96 en 100 g/km.

De hybrid 155 is beschikbaar voor de uitvoeringen Expression, Journey en Limited Edition voor de Dacia Sandero. De Sandero Hybrid 155 is beschikbarbaar vanaf 23.700 euro en de Sandero Stepway Hybrid 155 vanaf 25.900 euro.