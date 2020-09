Dacia onthult volledig nieuwe Sandero

7 september 2020 | Dacia introduceert de compleet nieuwe Sandero, Sandero Stepway en Logan. De derde generatie van deze populaire modellenreeks profiteert van splinternieuw design en brengt op diverse fronten vernieuwing in het succesvolle aanbod van Dacia.

Dankzij uitgesproken schouders en wielkasten maakt de volledig nieuwe Dacia Sandero een robuuste indruk. De algemene lijn is vloeiender dan voorheen, dankzij een meer gebogen voorruit, een lager dak, een aflopende daklijn en een radioantenne achteraan op het dak. Hoewel de bodemvrijheid niet gewijzigd werd, oogt de nieuwe Sandero lager en meer zelfverzekerd, met name dankzij bredere spoorbreedtes en wielen die perfect in de lijn van de auto liggen.

Dankzij een verhoogde bodemvrijheid is de volledig nieuwe Dacia Sandero Stepway de veelzijdige avonturier binnen het gamma van Dacia. Het karakter en het crossover DNA van de nieuwe Sandero Stepway worden benadrukt door meer uitgesproken verschillen met de nieuwe Sandero. De voorkant is herkenbaar dankzij een specifieke generfde, bollere motorkap alsook een verchroomd Stepway-logo onder de grille en stoere elementen boven de mistlichten.

Het silhouet van de nieuwe Dacia Logan is volledig vernieuwd en oogt nu vloeiender en dynamischer dan voorheen. Het is bovendien wat langer. De aflopende daklijn, de radioantenne achteraan op het dak en de wat kleinere zijraamoppervlakken dragen bij tot de dynamische uitstraling van de lijn van de auto. De opvallende Y-vormige lichtsignatuur, de wielen die in de lijn van de auto liggen en het kwalitatieve ontwerp van bepaalde elementen zoals de deurgrepen zijn eigenschappen die de nieuwe Logan gemeen heeft met de nieuwe Sandero.

De voor- en achterlichten zijn een primeur: het is de nieuwe Y-vormige lichtsignatuur van Dacia. Dankzij deze verlichting krijgt deze derde generatie een heel eigen karakter. Zowel vooraan als achteraan worden twee lichten verbonden door een horizontale lijn die doorloopt in de respectievelijke verlichtingslijnen. De modellen lijken hierdoor optisch breder en ruimer.

Dacia maakt op 29 september 2020 alle details bekend over de volledig nieuwe Sandero, de Sandero Stepway en de Logan.

