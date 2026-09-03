5 EuroNCAP sterren voor Cupra Raval

De CUPRA Raval is uitgerust met slimme systemen die zijn ontworpen om de aandacht en betrokkenheid van de bestuurder te ondersteunen, zoals snelheidsassistentie, verkeersbordherkenning en geavanceerde bewakingsfuncties. Om mogelijke ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken, beschikt de CUPRA Raval over een pakket aan geavanceerde rijhulpsystemen. Technologieën zoals noodremmen bij dreigend gevaar, rijbaanassistentie en het monitoren van het omringende verkeer verbeteren het vermogen van de auto om gevaren te herkennen en waar nodig te reageren.

Veiligheid was een integraal onderdeel bij de ontwikkeling van de CUPRA Raval. Een robuuste carrosseriestructuur, gecombineerd met adaptieve veiligheidssystemen en een airbagpakket, is ontworpen om de inzittenden een hoog niveau van bescherming te bieden en tegelijkertijd het risico op letsel voor andere weggebruikers bij een aanrijding te helpen verminderen.

Ook beschikt de CUPRA Raval over technologieën die zijn ontworpen om effectieve hulp bij noodsituaties te ondersteunen. Functies zoals automatische noodoproepsystemen, voertuigbeheer na een botsing en verbeterde veiligheidsfuncties helpen de gevolgen van een ongeval te minimaliseren en de hulp te verbeteren wanneer elke seconde telt.

Het Safety Pack combineert Predictive Adaptive Cruise Control (pACC) en Front Cross Traffic Alert, waardoor de CUPRA Raval een vijfsterrenbeoordeling van Euro NCAP haalt. Hij scoort sterke resultaten op alle verbeterde beoordelingsgebieden: Veilig rijden (72%), Botspreventie (77%), Botsbescherming (91%) en Veiligheid na een botsing (95%). Het Safety Pack is in de meeste Europese markten, waaronder Nederland, standaard inbegrepen.