Cupra geeft 5.000 km laadtegoed bij Raval

Kopers die vóór 1 augustus een CUPRA Raval aanschaffen, krijgen daarbij gratis een CUPRA laaddruppel met een laadtegoed van 5.000 kilometer. Het initiatief is het resultaat van een samenwerking tussen CUPRA en mobiliteitspartner Shuttel. Met deze druppel kan de Raval thuis of onderweg op ruim 700.000 laadpunten in Europa worden opgeladen. Naast het laadtegoed van 5.000 kilometer, op basis van het gemiddelde verbruik van de CUPRA Raval, biedt de gekoppelde Shuttel app ook inzicht in het resterende tegoed. Is het eenmaal verbruikt, dan biedt Shuttel gepersonaliseerde laadoplossingen om de Raval thuis of onderweg te blijven laden, of wordt de laadservice automatisch beëindigd.

Het laadtegoed-aanbod is er niet alleen voor kopers van de CUPRA Raval, maar ook voor consumenten die ervoor kiezen om de Raval via CUPRA Private Lease aan te schaffen. Daarmee is de CUPRA Raval al te rijden vanaf 399 euro per maand, inclusief Motorrijtuigenbelasting (MRB), verzekering, onderhoud en in dit geval dus ook 5.000 kilometer aan laadtegoed.

De CUPRA Raval is er vanaf € 25.990. Hij wordt geleverd inclusief 2 jaar volledige fabrieksgarantie, 8 jaar (of 160.000 km) op de hoogvoltaccu en door CUPRA voorgeschreven onderhoudsinspecties en de wettelijke APK-keuring voor een periode tot en met 5 jaar.