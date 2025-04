Citroen introduceert Holidays

De Holidays is uitgerust met een keukenblok dat conform de BPM-wetgeving vastzit aan de carrosserie. Het biedt een spoelbak, twee gaspitten, koelkast van 16 liter en opklapbare tafel. Dankzij de draaibare voorstoelen is een eethoek te creëren. Met de standaard 2 zijschuifdeuren en uitklaptafel kan men ook makkelijk (deels) buiten dineren. Andere zaken die het leven met de Citroën Holidays prettig maken, zijn de Webasto-verwarming, dimbare verlichting, USB-poorten en 230V-aansluiting. De Holidays heeft een 10 liter tank voor schoon- en één voor vuil water. Optioneel is de camper leverbaar met een 120W zonnepaneel, buitendouche en uitneembaar toilet.

Het uitvouwbare dak in carrosseriekleur creëert extra stahoogte en zorgt twee slaapplaatsen bovenin (1,20 x 1,95 meter). Door de verschuifbare achterbank neer te klappen, ontstaat een tweede bed (1,15 x 1,90 meter). Deze is overigens ook volledig uitneembaar.

Motor

Citroën voorziet de Holidays van een dieselmotor in twee vermogensvarianten: de 2.0 BlueHDi 145 met een handgeschakelde zesversnellingsbak en de 2.0 BlueHDi 180 met een achttrapsautomaat. De BlueHDi 145 levert een vermogen van 106 kW (144 pk) en 370 Nm koppel. De BlueHDi 180 EAT8 levert 130 kW (177 pk) en 400 Nm. Wie kiest voor de optionele trekhaak, mag met beide motorvarianten maximaal 2.130 kg trekken.

De Citroën Holidays is gebaseerd op de vernieuwde SpaceTourer die is verbeterd op het gebied van design en technologie. Hij is onder andere te herkennen aan het nieuwe Citroën-logo en de nieuwe lichtsignatuur aan de voorkant. Tot de standaarduitrusting behoren een multimediasysteem, 10-inch touchscreen, 10-inch digitaal instrumentarium, Android Auto, Apple CarPlay, spraakbediening en opbergvakken. Voor een veilige rit is de camper uitgerust met adaptieve cruise control, automatische noodrem, rijstrookassistentie en verkeersbordenherkenning.

Prijs

Tegen een meerprijs van 9.705 euro (inclusief BTW en BPM) levert Citroën het Pakket Max met Keyless Entry & Start, een draadloze telefoonlader, elektronische parkeerrem, geïntegreerde navigatie en Connect Nav Services, een separaat te openen raam in de achterklep, extra getinte ramen achter en Gripcontrol (ASR+ en Hill Start Assist). Andere extra's zijn de twee externe rails voor de zijluifel (L+R), verduisteringsgordijnen (voorruit en zijramen), extra verwarming (Webasto 2000 STC), een buitendouche/water achter (25 liter, niet verwarmd), een uitneembaar toilet, een zonnepaneel op dak, een 230V-aansluiting binnen en een 230V extern stopcontact (voor het opladen van 12V-accu).

De camper is leverbaar met keuze uit vijf kleuren: wit (standaard), Groen Kapari, Grijs Artense, Grijs Titane en Zwart Perla Nera. De camper heeft tevens een gunstig onderhoudsinterval van 50.000 km of 24 maanden. De Citroën Holidays met de BlueHDi 145-motor is te bestellen vanaf 64.000 euro. De versie met de BlueHDi 180-motor is er vanaf 68.000 euro. Alle prijzen zijn inclusief BTW, BPM en afleverkosten.