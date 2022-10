Citroen onthult Oli Concept

De oli is een conceptueel gezinsvoertuig dat zeer uiteenlopende activiteiten mogelijk maakt. Daarbij is duurzaamheid het uitgangspunt. De oli demonstreert hoe de zogenoemde 'best-in-class' Life-Cycle-Assessment (LCA - levenscyclusanalyse) kan worden bereikt. Vanaf het ontwerp met een terughoudend, maar optimaal gebruik van lichte en gerecyclede materialen, tot aan duurzame productieprocessen en van duurzaamheid voor een langere 'levensduur' tot verantwoorde recycleerbaarheid aan het einde van de levensduur.

Overal zijn doordachte details te vinden. De stoelen bijvoorbeeld zijn van een eenvoudige constructie en bestaan uit 80% minder onderdelen dan een traditionele stoel. Ze zijn gemaakt van gerecyclede materialen en het slimme ontwerp van de 'gaas'-rugleuning bevordert het natuurlijke licht in het voertuig. Ze kunnen ook gemakkelijk worden aangepast aan de smaak van de eigenaar. Het is een win-winsituatie: het voertuig weegt minder, de stoelen zijn verantwoord en duurzaam en de verbeterde sfeer in de cabine heeft een positieve invloed op het comfort van de inzittenden.

De Citroën oli laat zien dat door de zaken aan te pakken die invloed hebben op de efficiëntie en actieradius, elektrische auto's verder komen, langer meegaan, veelzijdiger zijn en minder kosten. Het beoogde voertuiggewicht is ongeveer 1.000 kg, wat hem aanzienlijk lichter maakt dan de meeste vergelijkbare compacte SUV's. Daardoor heeft de volledig elektrische aandrijflijn slechts een 40 kWh batterij nodig om een beoogde actieradius van 400 km te halen. Door de topsnelheid te beperken tot 110 km/h voor maximale efficiëntie is een verbruik van 10 kWh/100 km realistisch. Opladen van 20 tot 80% duurt 23 minuten.

Door 'Vehicle to Grid'-mogelijkheden (V2G) te ondersteunen, kan een voertuig als de oli geld verdienen voor zijn eigenaar door overtollige energie van zonnepanelen tijdelijk op te slaan zodat de eigenaar die kan verkopen áán zijn energieleverancier. Bovendien kan hij een steentje bijdragen door te helpen bij stroomproblemen, als sprake is van piekvraag of een stroomstoring in het netwerk.

De Citroën oli toont ook hoe hij dankzij de 'Vehicle to Load'-mogelijkheid (V2L) onderweg als een "thuis" kan fungeren, tijdens uitstapjes naar het strand of tijdens een kampeerweekend. Met zijn 40 kWh-batterij en een stopcontact met een vermogen van 3,6 kW (het equivalent van een 230 V 16 amp huishoudelijk stopcontact), kan de oli theoretisch een elektrisch apparaat van 3000 watt gedurende ongeveer 12 uur van stroom voorzien.

Met afmetingen die vergelijkbaar zijn met die van een compacte SUV: 4,20 meter lang, 1,65 meter hoog en 1,90 meter breed. Hoewel de motorkap, de kofferbak en het dak van traditionele auto's uitstekende plateaus lijken om op te staan - voor bijvoorbeeld huishoudelijke klusjes als het snoeien van bomen - zijn er in werkelijkheid maar weinig voertuigen die daarop berekend zijn. Dit is een ander verhaal met de oli. Zijn vlakke motorkap, dak en 'kofferdeksel' (eigenlijk een laadruimte als van een pick-up) vormen niet alleen een uniek silhouet, maar zijn ook bedoeld om te voldoen aan de doelstellingen van laag gewicht, maximale duurzaamheid en hoge sterkte.

De delen zijn ontwikkeld in samenwerking met BASF en gemaakt van gerecycled golfkarton in een honingraat-sandwichstructuur tussen met glasvezel versterkte panelen. Ze zijn gecoat met Elastoflex polyurethaanhars bedekt met een beschermende laag taaie Elastocoat met textuur. Die wordt vaak gebruikt op parkeerdekken en laadperrons. Vervolgens zijn ze geverfd met innovatieve, BASF R-M Agilis-verf op waterbasis. De panelen zijn zeer stijf en sterk. Zo sterk zelfs dat een volwassen persoon erop kan staan. Bovendien zijn ze ook bijzonder licht - 50% lichter dan een gelijkwaardige stalen dakconstructie. Hun veelzijdigheid en duurzaamheid opent een wereld van mogelijkheden voor eigenaren met professionele of recreatieve doeleinden.

De designers hebben gekozen voor een verticale voorruit omdat daarmee de afstand tussen boven- en onderkant het kortst is en de kleinste hoeveelheid glas nodig is. De kleinere ruit vermindert niet alleen het gewicht, maar is ook minder duur om te produceren of te vervangen en vermindert de blootstelling van de inzittenden aan de effecten van de zon. Ook zorgt de verticale ruit ervoor dat de bescheiden airconditioning van oli naar schatting tot 17 % minder stroom vraagt van de batterijen.

Desondanks is de oli voor meer efficiëntie uitgerust met een experimenteel 'Aero Duct'-systeem tussen de voorste rand van de motorkap en het vlakke dakpaneel. Het blaast lucht naar de voorruit, waardoor een gordijneffect ontstaat dat de luchtstroom over het dak geleidt. Het opvallende frame van de voorruit is afgewerkt met een heldere 'infra-red'-wrap - een nieuwe kleur die Citroën gaat gebruiken in combinatie met de nieuwe merkidentiteit. Het contrast tussen horizontaal en verticaal komt verder tot uiting in de zijpanelen en het glas. De voorportieren volgen het voorbeeld van de Ami en zijn aan beide zijden identiek, maar anders gemonteerd. Ondanks hun lage gewicht zijn ze toch sterk. En ze zijn gemakkelijker te produceren en te monteren dan conventionele portieren.

De vereenvoudiging van de constructie bespaart tot wel 20% aan gewicht per portier in vergelijking met die van een typische gezinsauto. Ze bevatten slechts de helft van het aantal onderdelen en wegen ongeveer 1,7 kg per portier minder door het weglaten van speakers, geluiddempend materiaal en elektrische bedrading. Het buitenpaneel van het portier is eenvoudig in een mal te produceren en maximaliseert de opslagruimte in het interieur. De zijkanten van de oli zijn naar boven toe licht gebogen en lopen over in de kromming van de bovenkant van het glas naar het dak. Om het effect van de zon te beperken zijn de grote zijruiten lichtjes naar de grond gekanteld. De handmatig omhoog te klappen pantograafruiten, vergelijkbaar met die van de Ami, zorgen voor frisse lucht in de cabine.

De smalle achterportieren scharnieren in tegengestelde richting ten opzichte van de voorportieren, dus naar achter, en omvatten een diep uitgesneden ruit om de achterpassagiers meer zicht en licht te bieden. De afwijkende vorm ten opzichte van de voorportieren bood ook de mogelijkheid om een passieve luchtinlaat toe te voegen voor ventilatie voor de achterpassagiers. De toegang tot het ruime interieur is breed wanneer beide portieren aan dezelfde kant zijn geopend - ideaal voor gemakkelijk in- en uitstappen.

De verlichtingselementen aan de voor- en achterzijde zijn ongecompliceerd maar zeer onderscheidend en ook hier heeft Citroën gespeeld met het contrast tussen twee horizontale lijnen en een verticaal gedeelte. Citroën ontwikkelt dit verlichtingsthema door tot een kenmerkende verlichtingssignatuur voor toekomstige productiemodellen.

Veelzijdigheid is het toverwoord en inladen is eenvoudig. De achterklep klapt omlaag en met het laadvloerpaneel verwijderd uit de oli is de laadruimte tussen de voertuigbodem en de achterruit tot wel 582 mm hoog. Met het paneel op zijn plaats is 330 mm bruikbare en veilige kofferruimte. De verwijderbare laadvloer is licht en vlak en gemaakt van dezelfde honingraatstructuur van gerecycled karton als de motorkap en het dak. Aan beide zijden van de laadvloer zijn handige rails aangebracht om haken of andere accessoires aan te bevestigen. Ook bevinden zich aan de zijwanden extra bergvakken voor een veilige opslag uit het zicht van derden. De strak vormgegeven achterklep bestaat uit twee delen - het onderste stalen paneel met een centrale uitsparing voor de nummerplaat, en daarboven een zwart gaasgedeelte dat slim en subtiel een belangrijke nieuwe boodschap uitdraagt. Niet alleen aan iedereen die achter de oli rijdt, maar via de achteruitkijkspiegel ook aan de bestuurder: 'Nothing Moves Us Like Citroën'.

De efficiënte combinatie van 20-inchwielen en banden van de oli omvat een hybride prototype van wielen en een experimentele, duurzame en intelligente band die in samenwerking met Goodyear is ontwikkeld. Omdat volledig aluminium wielen duur en energie-intensief zijn om te produceren en volledig stalen wielen zwaar zijn, is besloten de twee materialen te combineren. Het hybride wiel dat daaruit is ontstaan, is 15% lichter dan het equivalente volledig stalen wiel en draagt bij aan een totale gewichtsreductie van 6 kg. Bovendien zijn er ook ontwerpvoordelen.

Citroën gebruikt de Eagle GO-conceptband, die in samenwerking met Goodyear is ontwikkeld. Het is een band die duurzaam is, met een lange levensduur en voorzien van intelligente technologie om de conditie en gezondheid van de band te controleren. De samenstelling van het loopvlak is gemaakt van bijna uitsluitend duurzame en gerecyclede materialen, waaronder zonnebloemolie en silica uit rijstkaf, dennenhars en volledig natuurlijk rubber. Deze materialen vervangen synthetisch, op aardolie gebaseerd rubber. Goed nieuws voor automobilisten is dat Goodyear zich voor de Eagle GO-conceptband een indrukwekkend doel heeft gesteld: een levensduur tot wel 500.000 km door hergebruik van het duurzame karkas en doordat het 11 mm diepe profiel twee keer kan worden vernieuwd gedurende de levensduur van de band. De band is ook uitgerust met Goodyear SightLine-technologie, die een sensor bevat die de band voortdurend controleert op diverse gezondheidsparameters.

De Citroën oli is zowel beschermend als beschermd, dankzij de stevige kunststof carrosseriedelen. Om het kenmerkende designelement van Citroën te realiseren, heeft partner Plastic Omnium meegewerkt aan een 'monomateriaal'-benadering, die gemakkelijke recycling mogelijk maakt voor een sterke maar lichtgewicht bescherming van de flanken van de oli. De bumpers zijn 100% recyclebaar en zijn voor 50% gemaakt uit gerecycleerde materialen. Elke wielkast is afgedekt met een identieke, sterke beschermer van gerecycled kunststof met een horizontale bovenkant, wat het contrastthema horizontaal en verticaal van de ruiten en verlichtingsmodules voortzet.

De middensectie van de voor- en achterbumper zijn identiek, net als die van de Ami. De driehoekige 'handgrepen' onder aan de bumpers zijn in feite sterke haken die de bestuurder kunnen helpen een ander voertuig uit de modder te slepen of een grote steen uit de weg te trekken. Ook deze haken zijn uitgevoerd in het contrasterende 'infra-red'.

De witte lak van de oli, BASF R-M Agilis, is op waterbasis en is eco-effectief met het laagste niveau aan vluchtige organische stoffen (minder dan 250 g/l).

In plaats van een traditioneel dashboard vol met schermen en verborgen computers is de oli voorzien van een eenvoudige symmetrische 'balk', die over de breedte van de auto loopt. Aan één kant van het dashboard is de stuurkolom gemonteerd. Een smartphone dock met daaronder vijf duidelijk herkenbare tuimelschakelaars voor het airconditioningsysteem zijn in het midden gepositioneerd. Een opvallend gegeven is dat in een vergelijkbare compacte hatchback ongeveer 75 onderdelen het dashboard en middenconsole vormen; de oli heeft hier slechts 34 onderdelen. Onder de balk bevindt zich een rail waarop inzittenden elektrische accessoires kunnen aansluiten via USB-aansluitingen. Die kunnen naar alle gewenste posities onder het dashboard geschoven worden.

De twee tactisch geplaatste directe ventilatieopeningen, één voor de bestuurder en één voor de passagier, maken het gebruik van kleine airconditioningunit mogelijk. Doordat de airco kleiner is, draagt die ook bij aan de totale gewichtsreductie van de oli en daarmee ook aan de verhoogde efficiëntie. De dashboardbalk wordt gecompleteerd door de 'sofa' van BASF Elastollan - een feloranje, recyclebare 3D-geprinte opbergplank van Thermoplastic PolyUrethane (TPU) met flexibele 'paddenstoelen' die voorwerpen als koffiekopjes en blikjes frisdrank op hun plaats houden.

In de oli wordt alle nodige infotainment en communicatie verzorgd door de smartphone van de bestuurder, die een centrale aansluiting heeft op de dashboardbalk. Als de smartphone is aangesloten, worden telefooninformatie en apps samengevoegd met essentiële voertuiggegevens als snelheid en laadniveau. Die gegevens worden weergegeven over de gehele breedte van de onderste rand van de voorruit, door middel van een zogenoemd 'Smartband'-systeem.

Dezelfde aanpak is gehanteerd voor de audio in de auto. Elk uiteinde van het dashboard is hol, de uitsparingen dienen als docking voor cilindervormige Bluetooth-luidsprekers. Met dit systeem is 250 gram gewicht bespaard door alleen al het gebruikelijke audiosysteem te elimineren. Behalve dat Bluetooth-luidsprekers hoogwaardig geluid leveren voor de weergave van podcasts en je favoriete afspeellijst, zijn de luidsprekers ook buiten de oli overal mee naartoe nemen en door ze aan haken aan de rails in de laadbak van oli te hangen, kun je naar je nieuwste afspeellijst luisteren met uitstekende geluidskwaliteit, terwijl je buiten eet of feestviert op het strand.

Een belangrijk element van het oli-verhaal is dat de oli bedacht is met het oog op een lange levensduur om zijn eigen circulaire economie te creëren. Het laat zien hoe eenvoudig en betaalbaar hij kan zijn en hoe hij steeds opnieuw kan worden 'uitgevonden' voor diverse volgende levens. Nieuwe eigenaren kunnen opgeknapte onderdelen, nieuwe kleuren en designs en zelfs na verloop van tijd verbeterde onderdelen gebruiken. De totale 'cost of ownership' ligt laag. Zo kunnen als een deur, koplamp of bumper moet worden vervangen, via Citroën op verantwoorde wijze gerecyclede onderdelen worden gebruikt van oli-voertuigen die niet meer in gebruik zijn.

Normaliter wordt als het meer kost om een auto op te knappen dan om een nieuwe te kopen, een beschadigde of versleten auto natuurlijk niet meer opgeknapt. De oli brengt hier verandering in - het is milieutechnisch en economisch gezien gunstiger om de oli gedurende meerdere gebruikscycly op te knappen en aan te passen dan om hem te vervangen. Wanneer het niet langer rendabel is om hem op te knappen, maakt Citroën van elke oli een donor van gerecyclede onderdelen voor oli-rijders die onderdelen nodig hebben of stuurt het onderdelen op voor algemene recycling.