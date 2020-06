Citroen Grand C4 SpaceTourer als C-Series

9 juni 2020 | Na de Citroën C3, C3 Aircross SUV, C4 Cactus, C5 Aircross SUV en Berlingo lanceert Citroën nu ook een 'C-Series'-uitvoering van de Grand C4 SpaceTourer. Deze speciale editie onderstreept het 'Confort et Caractère' van het merk en wordt gekenmerkt door speciale kleuren en materialen en comfortverhogende voorzieningen.

In navolging van een reeks Citroën-modellen wordt nu ook het aanbod van de Grand C4 SpaceTourer uitgebreid met de speciale C-Series. Ook hier wordt het 'Confort et Caractère' van Citroën extra benadrukt met onderscheidende kleuren en materialen en comfortverhogende voorzieningen. Deze versie is aan de buitenzijde te herkennen aan de C-Series-badge met opvallend reliëf onder de buitenspiegels.

De C-Series is beschikbaar in alle exterieurkleuren van Grand C4 SpaceTourer (Polar White, Onyx Black, Soft Sand, Steel Grey, Platinum Grey, Ruby Red en Alchemy Blue) die contrasteren met de zilverkleurige dakbogen: een kenmerkend detail van de Grand C4 SpaceTourer dat tevens de royale interieurruimte benadrukt.

LHet interieur onderscheidt zich met specifieke kleuren en materialen. De grijskleurige, gladde oppervlakken voor het dashboard en de deurpanelen gaan samen met de grijze stoelbekleding met rode stiknaden en C-Series-label. De hoogglans zwarte portiergrepen, speciale vloermatten met rode siernaden en C-Series-instaplijsten voor de voorportieren completeren het karakteristieke interieur.

De C-Series valt tussen de Feel- en Shine-uitvoering in de line-up van de Grand C4 SpaceTourer en is voorzien van onder meer:

Connect Nav, Connect Assist en Connect Play die het leven aan boord nog prettiger maken dankzij assistentie, navigatie en optimale smartphone-integratie

Achteruitrijcamera, automatische elektrische parkeerrem en mistlampen met bochtenverlichting die het rijden comfortabeler en veiliger moeten maken

Buitenspiegelkappen in Onyx Black en 17" lichtmetalen wielen in Zephyr Diamond Black die de elegante en moderne uitstraling van de Grand C4 SpaceTourer versterken

Citroën levert de C4 SpaceTourer C-Series met keuze uit vijf varianten:

PureTech 130 S&S met handbediende zesversnellingsbak € 34.160

PureTech 130 S&S met EAT8-automaat € 37.200

BlueHDi 130 S&S met handbediende zesversnellingsbak € 40.540

BlueHDi 130 S&S met EAT8-automaat € 44.490

BlueHDi 160 S&S met EAT8-automaat € 46.420

Citroën C4 Picasso wint Goldene Lenkrad

14 november 2013

Citroën prijst Grand C4 Picasso

10 juli 2013

Citroën onthult nieuwe Grand C4 Picasso

26 juni 2013