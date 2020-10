Citroen DS bestaat 65 jaar

9 oktober 2020 | De DS 19 debuteerde op donderdag 6 oktober 1955. Het model was na zijn onthulling op de Parijse Salon de l'Automobile direct wereldnieuws. Aan het einde van de eerste beursdag waren al 12.000 exemplaren van de DS 19 verkocht. Slechts tien dagen later, na afloop van de Salon, waren al 80.000 bestellingen geplaatst.

Het eerste exemplaar van de DS 19 werd volgens toenmalige berichten in de pers begin december 1955 aan ene Mr Graciet geleverd. Die auto was qua kleurstelling identiek aan het model dat zich in oktober achter het ronde hek in het Grand Palais bevond. Een krantenfoto laat een DS 19 met kenteken 2-ER-75 zien, al is dat vanwege een grof raster niet helemaal duidelijk.

Grondleggers van DS zijn drie personen. Allereerst visionair Pierre Boulanger. Deze ingenieur, nauw verbonden met de familie Michelin, was CEO van Citroën toen in 1938 het project VGD (Voiture à Grande Diffusion) werd gestart. Zeventien jaar later, vijf jaar na zijn dood, kwam uit dit project de DS voort. De talentrijke Italiaanse beeldhouwer en auto-ontwerper Flaminio Bertoni leidde het Bureau de Style van Citroën van 1932 tot 1964. Hij tekende de aerodynamische en futuristische lijnen van de meest iconische auto van de twintigste eeuw: de DS 19. Tot slot André Lefèbvre, luchtvaartingenieur en testrijder. Hij toonde al zijn vakmanschap en talent bij de ontwikkeling van de DS 19. Door de voorwielaandrijving, aerodynamica, lichte constructie en gewichtsverdeling was de DS 19 een werkelijk revolutionaire auto.

In 1959 debuteerde de DS 19 Prestige. Volledig in zwart uitgevoerd en voorzien van een separatiewand, grijze bekleding en met stof en leder beklede banken, een intercom, een optionele autoradio en -telefoon. De DS 19 Prestige bleek vanaf het begin dé auto voor de groten van deze aarde. De DS 19 is niet alleen een reisauto, maar ook een heuse sportauto. De successen in de Rally van Monte Carlo spreken boekdelen. De '19' werd eerste in de klasse van auto's met een cilinderinhoud van 1.300 tot 2.000 cm3 en zevende algemeen in de Rally van Monte Carlo van 1956. Een reeks overwinningen volgde. 1959 wint de DS 19 het algemeen klassement en Citroën de Coupe des Constructeurs (klassement voor merken). En in 1966 schrijft ook de DS 21 deze belangrijke rally op zijn naam.

Dat de DS succesvol was, bleek wel uit de serieproductie van twintig jaar en de vele varianten die verschenen. Het model werd behalve in de reguliere versie ook geleverd als break en cabriolet. Na 65 jaar is het model niet alleen in de harten van de liefhebbers gesloten, maar duikt de DS ook nog geregeld op in het hedendaagse verkeer: een bewijs dat techniek en bouwkwaliteit hand in hand gaan met design.

