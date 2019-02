Autotest | Dit is de nieuwe Citroën C5. En er is nogal wat veranderd! De nieuwe C5 is geen traditionele sedan of stationcar, maar een SUV (Sports Utility Vehicle). Daarbij kiest Citroën voor een geheel nieuwe ontwerpstijl en nieuwe techniek. Is de "C5 Aircross" een waardige opvolger van de vertrouwde Citroën C5?

Het lijkt een gewaagde actie om van een sedan over te stappen op een SUV. Maar wie naar de markt kijkt, ziet dat het niet meer dan logisch is. De Sports Utility Vehicle is het meest gewilde type auto en dus speelt Citroën daar graag op in.

Bovendien: het recept om van zomaar een auto een Citroën te maken is toe te passen op ieder model, dus ook op een SUV. Net als iedere andere SUV is de C5 Aircross stoer en gespierd, maar Citroën zorgt voor een unieke uitstraling. Alle hoeken zijn afgerond en daardoor is de uitstraling vriendelijker, met een elegantie die alleen een Fransoos kan bieden. Kenmerkend voor de C5 Aircross zijn de zogenaamde "Airbumps": zachte stootranden rondom. Het dak, accenten in de airbumps en de kappen van de buitenspiegels zijn uit te voeren in contrasterende kleuren.

Citroën wil zich van andere merken onderscheiden door maximaal comfort te bieden. Hier is een SUV zelfs in het voordeel boven een sedan of stationcar. Dankzij de hoogte biedt een SUV een eenvoudige instap en een hoge zit. Dat laatste zorgt voor een beter overzicht over het verkeer en een minder groot gevoel van snelheid en dit is mede waarom SUV's zo populair zijn. De C5 Aircross voegt daar goede overzichtelijkheid en uitstekende stoelen aan toe, hetgeen zeker op de lange afstand een verschil maakt. De ruimte achterin is afhankelijk van de stand van de achterbank, want deze staat op rails om te kunnen kiezen tussen meer (been)ruimte achterin of meer bagageruimte.

Uitrusting

Om er voor te zorgen dat de inzittenden zich thuisvoelen, biedt Citroën verschillende ambiances. Deze variëren van zakelijk grijs tot warm beige (zie testauto). In alle gevallen kiest Citroën voor hoogwaardige, zachte materialen. De klokken achter het stuurwiel zijn vervangen door een beeldscherm, zodat de bestuurder kan kiezen welke informatie op welke manier moet worden getoond. Een leuk detail daarbij is, dat de snelheid kan worden getoond zoals in een klassieke Citroën, met een roterende schaal en een wijzer die stilstaat.

Uiteraard voorziet Citroën in een infotainment-systeem en dankzij ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto is dit nu al klaar voor de toekomst. Helaas laat de geluidskwaliteit van het standaard audiosysteem veel te wensen over. Het geluid is allesbehalve helder en het rommelige laag verraadt dat de versterker te weinig vermogen levert.

Echt vervelend zijn de vele waarschuwingsgeluiden. Op schijnbaar willekeurige momenten klinkt een waarschuwing die zo luid en intens is, dat menigeen direct de vluchtstrook op zou willen sturen. Echter, nergens gaat een lampje branden of verschijnt een uitleg over het probleem. Uiteindelijk blijken dit waarschuwingen te zijn voor flitspalen en komen ze van van het ingebouwde TomTom navigatiesysteem. De waarschuwingen klinken echter ook wanneer TomTom helemaal niet wordt gebruikt (!) en wanneer niet te hard wordt gereden.

Gelukkig dragen de andere elektronische systemen wél bij aan het comfort. Zoals mag worden verwacht van een moderne SUV kan de C5 Aircross automatisch afstand houden, remmen voor gevaar, binnen de belijning op het wegdek blijven en verkeersborden lezen. Al deze systemen zijn nadrukkelijk aanwezig en dat geeft een kunstmatig gevoel in het rijden. Echter, de C5 Aircross wordt niet gepresenteerd als ultieme rijdersauto maar als comfortabele auto en in dat licht bezien worden al deze hulpsystemen toch ervaren als een welkome aanvulling.

Aandrijving

De C5 Aircross is leverbaar met benzine- en dieselmotoren. Een plug-in hybrid is aangekondigd voor eind 2019. Voor deze testrit is gekozen voor de sterkste benzinemotor op het programma: de "180 PureTech". Dit staat voor een 171 pk / 259 Nm sterke 1.6 liter turbomotor. Het maximale koppel is al vanaf een laag toerental beschikbaar en daarom voelt de auto snel en capabel. Wanneer daadwerkelijk sprintvermogen wordt gevraagd heeft de krachtbron enige bedenktijd nodig, maar uiteindelijk zijn de prestaties goed te noemen. De achttraps automatische versnellingsbak doet zijn werk zoals het hoort: onmerkbaar.

Ondanks een kalme rijstijl en consequent gebruik van de eco-modus (knop verstopt achter de versnellingshendel), bedroeg het testverbruik 6,9 liter per 100 km. Dat is meer dan de fabrieksopgave en ook meer dan gemiddeld voor een auto van deze omvang met dit prestatieniveau.

Voor een auto waarbij comfort voorop staat, speelt geluidsisolatie een belangrijke rol. Hier komen de beloften uit de brochure en de werkelijkheid echter niet geheel overeen. De C5 Aircross is inderdaad een stille SUV, maar niet significant stiller dan de concurrentie.

Weggedrag

Eén van de belangrijkste kenmerken van de oude Citroën C5 waren de zogenaamde "gasveerbollen". Hiermee zweefde de grote Citroën over de weg, zonder afbreuk te doen aan de wegligging of de veiligheid. De C5 Aircross is niet voorzien van gasveerbollen maar van de "Progressive Hydraulic Cushions" (PHC), die zijn geïntroduceerd in de nieuwe Citroën C4 Cactus. Dit is een voordeliger systeem waarmee grofweg hetzelfde effect wordt bereikt.

Deze bijzondere schokbrekers zijn gevuld met een vloeistof die opwarmt wanneer de druk toeneemt. Wanneer sportief wordt gereden, en de auto harder in de veren wordt gedrukt, wordt het onderstel stugger voor een stabieler weggedrag en een betere communicatie met de bestuurder. In de basis is de C5 Aircross daarmee comfortabel en wordt de beoogde afstand tussen de inzittenden en het mechaniek gecreëerd. PHC is echter alleen effectief wanneer de druk gelijkmatig wordt opgebouwd. Plotselinge, grote onregelmatigheden (bijvoorbeeld richels of een korte verkeersdrempel) kunnen daarom even hard aankomen als bij een traditioneel onderstel.

De C5 Aircross is niet leverbaar met vierwielaandrijving, maar biedt (afhankelijk van de gekozen uitvoering) toch hulpmiddellen voor terreinrijden. Een slimme combinatie van "all weather" banden en een instelbare anti-slip regeling zorgt namelijk voor meer grip dan een standaard tweewielaangedreven auto kan leveren. In de praktijk werken de diverse off-road modi verrassend effectief. In de praktijk komt de C5 Aircross daadwerkelijk verder in het terrein dan een doorsnee SUV met alleen voorwielaandrijving.

Conclusie

De tijden veranderen en Citroën verandert mee. De nieuwe Citroën C5 is daarom geen sedan of stationcar, maar een SUV. Daar is anno 2019 de meeste vraag naar en daar beantwoordt Citroën graag aan. Deze middelgrote SUV is even ruim en verstandig als de concurrentie, maar charmeert met de elegantie en eigenzinnigheid die alleen een Citroën kan bieden.

Als het gaat om comfort is de C5 Aircross ook anders dan anders. Comfort bestaat niet langer uit alleen goede geluidsisolatie of een zacht onderstel. Comfort is voortaan een vorm van gebruiksgemak en bestuurdershulp, waardoor de auto zich eenvoudiger laat rijden. Ook de comfort-stoelen, de fraaie aankleding en de rijke uitrusting zorgen ervoor dat het interieur een aangename plaats is om te verblijven.

Is de C5 Aircross daarmee een waardige opvolger van de Citroën C5? Dat is appels met peren vergelijken. De C5 Aircross is een compleet andere auto. De enige overeenkomst is de nadruk op comfort en de eigenzinnige invulling die Citroën daaraan geeft. En met deze SUV komen daar ook nog eens een flinke hoeveelheid ruimte en gebruiksgemak bij. Appels? Peren? Het belangrijkste is dat de C5 Aircross een echte Citroën is!