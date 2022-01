Autotest | Citro├źn heeft zichzelf tot doel gesteld om elektrische auto's voor een zo groot mogelijke groep kopers bereikbaar te maken. Dat doel neemt het heel letterlijk door een piepklein autootje met een al even kleine prijs te introduceren: de Ami. Die naam verwijst naar een model uit de vorige eeuw dat mobiliteit bereikbaar maakte voor een grote doelgroep. Zal dit autootje hetzelfde doen voor elektrisch rijden?

Het antwoord zit al in de vraag verstopt: de Ami is offcieel geen auto! De Ami heeft weliswaar vier wielen, een dak en een stuurwiel, maar is vanwege de lage topsnelheid voor de wet geen auto. Daarom mogen in Frankrijk bestuurders vanaf 14 jaar met de Ami rijden en vormt de Ami een alternatief voor de brommer. Omgekeerd is de Ami dankzij de elektrische aandrijving een milieuvriendelijk alternatief voor de brommobielen die veelal door ouderen worden gereden.

En omdat de Ami geen auto is, worden ook veel minder eisen aan de techniek gesteld. Op die manier kon heel veel worden bezuinigd en ligt de prijs ook veel lager dan die van een auto. Zo heeft de Ami geen airbags en geen elektronische anti-slipregeling (ABS / ESP). Dankzij het lage gewicht zijn stuur- en rembekrachtiging niet nodig. Wat de Ami wel biedt is een afsluitbare, waterdichte cabine met ruimte voor twee personen en een tas.

Minimalistisch

Wat de Ami ook biedt is een even doordachte als vernieuwende opzet. Om te bezuinigen is zo min mogelijk uniek plaatwerk gebruikt. Zo zijn de neus en achterzijde gelijk, alleen de kleur van de verlichting verschilt. Ook de beide portieren zijn gelijk, met als grappig gevolg dat de deur aan de bestuurderskant tegen de rijrichting in scharniert. De portierramen kunnen niet zakken, maar klappen open zoals bij de iconische 2CV ("Eend"). Een klein nadeel: wanneer de zijruit openklapt wordt daarbij vaak de spiegel geraakt, die daarna opnieuw moet worden ingesteld.

Het plaatwerk is van nature al grijs-blauw, zodat spuiten in de gewenste kleur niet nodig is. Iedere Ami is dus grijs-blauw en om toch een eigen karakter te geven is opdruk voor de zijkant leverbaar. Zo is de testauto voorzien van het optionele "Vibe" thema, inclusief gekleurde velgen.

Ondanks de minimale afmetingen is de ruimte binnenin heel behoorlijk. Dat is wederom te danken aan de doordachte opzet. De beide voorstoelen zijn namelijk iets versprongen om te voorkomen dat de bestuurder en bijrijder schouder aan schouder zitten. En omdat de passagier iets naar achteren zit, ontstaat voor de voetruimte een kleine "bagageruimte" (zie bruine tas op de foto van het interieur). Achter de stoelen is geen bergruimte te vinden, daar bevinden zich de batterij en motor.

„De minimalistische opzet, het aandoenlijke uiterlijk en de eenvoudige techniek maken het rijden tot een belevenis“

Bovenop de stuurkolom staat een klein LCD-display waarop de snelheid en resterende batterijlading zijn af te lezen. En daarmee is de uitrusting besproken! Voor wie meer wenst, is er een houder voor de mobiele telefoon (incl. USB-aansluiting). De smartphone kan dan dienst doen als radio, navigatiesysteem en wat dies meer zij. Zelfs een versnellingshendel ontbreekt. In plaats daarvan zijn knoppen voor "vooruit", "achteruit" en "neutraal" naast de bestuurdersstoel geplaatst. Dat bespaart weer een paneel!

Rijden

Vanwege de geringe afmetingen, lichte bouw en minimale uitrusting (geen verwarming of airconditioning!) volstaan een kleine batterij en kleine elektromotor. En dat verklaart weer de "kleine" prijs. De Ami is voorzien van een 5.5 kWh batterij die een 8 pk sterke motor aandrijft. Opladen gaat via het stopcontact thuis en duurt 3 uur. Daarna kan de Ami in theorie (WLTP norm) 75 km afleggen, tijdens deze test was dat 68 km.

Maar wees gerust: niemand wil 75 of zelfs maar 68 km afleggen met de Ami! In ieder geval niet in één rit. Het onderstel is namelijk plankhard en de kussentjes op de hard plastic stoelen compenseren dat niet. Iedere oneffenheid in het wegdek is niet alleen voelbaar, maar ook hoorbaar. Want ook op geluidsisolatie is bespaard. Hoe comfortabel of oncomfortabel is de Ami is, is echter relatief. Naast een compacte auto is de Ami Spartaans. Naast een brommer is de Ami pure weelde op wielen.

De Ami is officieel geen auto omdat de topsnelheid 45 km/u bedraagt. In het stadsverkeer komt de Ami desondanks heel behoorlijk mee, alhoewel een groot deel van de tijd "plankgas" wordt gereden. Helling op gaat niet van harte, maar kan wel. Onder alle omstandigheden valt op dat de remmen zeer sterk zijn en dat geeft een veilig gevoel. Gaandeweg geeft de Ami steeds meer vertrouwen en daarom voelde de testrijder zich niet kwetsbaar in het drukke verkeer. Sterker nog: de Ami kon zich steeds beter bewijzen. Dit miniatuurtje kan immers overal tussendoor en laat zich parkeren in vakken waar zelfs de meest compacte auto's niet in passen. Zo maak je vrienden!

Tenslotte

De Citroën Ami is in 2020 in Frankrijk geïntroduceerd Daar kan de auto worden gekocht (6.990 euro) of gehuurd (vanaf 20 euro per maand of 26 cent per minuut). Op basis van de ervaring die het merk op de thuismarkt opdoet, wordt de Ami waar nodig aangepast en dan gaandeweg in meer landen aangeboden.

Zo is inmiddels een binnenspiegel als optie aangekondigd (ook als gemis ervaren tijdens deze testrit) en is op veler verzoek een "cargo"-versie aangekondigd voor bezorgdiensten. Sinds 2021 is de Ami ook leverbaar in België, Spanje en Italië. De Nederlandse importeur onderzoekt de mogelijkheden voor de Ami in ons land, maar heeft nog geen data of prijzen aangekondigd voor de introductie in Nederland.

Conclusie

Zal de Citroën Ami elektrisch rijden bereikbaar maken voor een grotere doelgroep? Ja, maar wel een heel specifieke doelgroep. De Ami is geen alternatief voor een compacte auto, omdat de Ami geen auto is. De Ami heeft een topsnelheid van 45 km/u en is daarmee beperkt tot gebruik in de stad.

Deze beperking is tegelijkertijd de grootste kracht van de Ami! Omdat de Ami geen auto is, kon op heel veel kostbare techniek worden bezuinigd en daarom is de prijs veel lager dan die van een auto. Voor een minimaal bedrag biedt Citroën met de Ami een voertuigje dat twee personen droog, relatief veilig en uitstootvrij kan transporteren.

Wat de Ami ook biedt, is heel veel plezier. De minimalistische opzet, het aandoenlijke uiterlijk en de eenvoudige techniek maken het rijden tot een belevenis. In de stad zijn de prestaties voldoende, is het remvermogen uitstekend en maakt de ongekende wendbaarheid de Ami zelfs tot een ideale partner. Vandaar ook die naam, want "Ami" betekent "vriend" in het Frans.

plus Handzaam en wendbaar

Uiterst voordelig in aanschaf en gebruik

Comfortabeler en veiliger dan een brommer min Traag

Keihard onderstel

Na openen zijruiten moeten spiegels opnieuw worden ingesteld

Renault Twizy

"Stroomstoot(je)"