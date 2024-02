BYD vernieuwt Tang voor modeljaar 2024

Dankzij het vernieuwde design komt de BYD TANG nog stijlvoller voor de dag. Blikvangers zijn de lange, aflopende daklijn, de 21 inch lichtmetalen velgen en de getinte zijruiten achter. De wielkastverbreders hebben niet alleen een beschermende werking, ze hinten ook naar het prestatieniveau van de grote SUV.

Pure luxe

De nieuwe BYD TANG biedt meer luxe dan zijn voorganger. Zo zijn de zitplaatsen bekleed met nappaleder in ruitpatroon. De voorstoelen beschikken over ventilatie- en verwarmingsfuncties en de lendensteun is elektrisch instelbaar. Het karakter komt ook tot uiting de suède afwerking van het dashboard, de verlichte selector in de middenconsole en de sfeerverlichting die keus biedt uit 31 kleuren. Daarbij is een groot panoramisch glazen schuifdak standaard.

Het centraal geplaatste, draaibare multimedia touchscreen van de TANG heeft nu een diameter van 15,6 inch (was 12,8 inch). Met de BYD App is het mogelijk om altijd en overal de laadstatus van de batterij te controleren. Ook maakt hij duidelijk of de deuren zijn afgesloten en of het panoramische schuifdak is geopend. Bovendien is de auto op afstand te koelen of verwarmen via de app.

Nieuwe batterij

De vernieuwde BYD TANG beschikt over de Blade Battery die vrij is van kobalt, mangaan en nikkel. Deze lithium-ijzerfosfaatbatterij heeft een capaciteit van 108,8 kWh. Dankzij het warmtemanagementsysteem is de stabiliteit van deze batterij volgens BYD van hoog niveau en zijn er diverse factoren die bijdragen aan maximale efficiency. Zo beschikt de TANG standaard over een warmtepomp en als de omstandigheden het toelaten, schakelt de auto automatisch over op voorwielaandrijving. Door dit alles bedraagt de maximale actieradius in theorie 530 km (WLTP gecombineerd).

Snelladen met 170 kW

De vernieuwde TANG is geschikt voor snelladen met 170 kW gelijkstroom. Daarmee duurt het van 30-80 % opladen van de batterij onder ideale omstandigheden zo'n 30 minuten. Ook (thuis) opladen met 11 kW wisselstroom is mogelijk. Dankzij de V2L (Vehicle-to-Load) functie zijn externe elektrische apparaten aan te sluiten op de TANG.