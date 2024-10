BYD lanceert vernieuwde Tang

Geplaatst boven de BYD SEAL U, meet hij 4970 mm in lengte, 1955 mm in breedte en 1745 mm in hoogte. de stoelen van de derde rij kunnen afzonderlijk in de vloer worden opgeborgen, terwijl de stoelen van de tweede rij in twee delen kunnen worden neergeklapt in een 60:40-configuratie. Dit maakt het mogelijk om de capaciteit van de bagageruimte uit te breiden van een standaard 235 naar 1655 liter (derde en tweede zitrijen ingeklapt), terwijl er ook ruimte wordt gecreëerd voor langere spullen zoals ski's en snowboards. In een configuratie met vijf stoelen biedt de bagageruimte plaats aan 940 liter van de vloer tot het dak. De beenruimte voor passagiers op de tweede rij kan worden gevarieerd via een geïntegreerd schuifmechanisme. De hoek van de rugleuningen van de stoelen op de tweede en derde zitrij kan ook worden aangepast voor extra comfort. Toegang tot de derde zitrij wordt vergemakkelijkt door een vlot toegangsmechanisme. Dit kantelt de buitenste stoel van de tweede rij naar voren, waardoor voldoende ruimte ontstaat en toegang voor de passagiers van de derde rij mogelijk is.

Een met leder bekleed (verwarmd)stuurwiel met afgevlakte onderkant, multifunctionele bediening, een middenconsole met een verlichte versnellingspook en een start/stop-knop, bieden de bedieningselementen voor de bestuurder. Brede voorstoelen met Nappa-lederen bekleding in zwart of bruin en dubbele contraststiksels zijn standaard in de vernieuwde SUV. Met elektrische meervoudige verstelbaarheid, uitgebreide massage-, verwarmings- en ventilatiefuncties als standaard, bieden comfort voor de inzittenden. Een standaard aanwezig elektrisch bedienbaar schuif-kanteldak zorgt voor licht en een ruimtelijk gevoel in het interieur.

Het middelpunt is het BYD Intelligent Cockpit System. De digitale instrumenten worden gehuisvest in een geïntegreerd 12,3-inch display voor de bestuurder, terwijl de infotainmentfuncties, inclusief bediening van de standaard meerzone-klimaatregeling, zijn opgenomen in een centraal geplaatste, vrijstaande 15,6-inch touchscreen-display. Dit display is draaibaar, waardoor het kan wisselen tussen portret- en landschaps weergave voor extra gebruiksgemak. Passagiers op de tweede rij kunnen de instellingen van de airconditioning aanpassen via een LCD-bedieningspaneel.

Met BYD Cloud Services kunnen gebruikers de BYD TANG op afstand beheren via mobiele apparaten via de BYD-app. Hiermee kunnen gebruikers de deuren vergrendelen en ontgrendelen, de ramen openen en sluiten, de airconditioning en stoelventilatie activeren en de claxon op afstand laten klinken. Het biedt ook informatie over de resterende batterijcapaciteit, actieradius en oplaadtijd van de batterij. NFC-sleuteltechnologie stelt gebruikers ook in staat om de nieuwe SUV zonder fysieke sleutel te vergrendelen en ontgrendelen met een smartphone of andere digitale apparaten voor meer gemak.

Elektrische auto

De voorin gemonteerde elektromotor levert 180 kW, terwijl de achterste elektromotor 200 kW bijdraagt, wat zorgt voor een gecombineerd systeemvermogen van 380 kW (517 pk). Een gecombineerd koppel van 700 Nm zorgt voor een 0-100 km/h tijd van 4,9 seconden. Het maximaal geremd trekgewicht bedraagt 1500 kg.

Naast deze prestaties is de BYD TANG uitgerust met Brembo-remklauwen vóór en geperforeerde remschijven vóór en achter, gecombineerd met het Bosch Hydraulic Brake Assist (HBA)-systeem. Standaard remveiligheidsfuncties omvatten elektronische remkrachtverdeling (EBD), Hill Hold Control (HHC), Comfortable Stop (CST), Brake Disc Wiping (BDW), Roll Movement Intervention (RMI), Hill Descent Control (HDC) en Brake Override System (BOS).

BYD Blade Battery

Ontwikkeld en geproduceerd door de batterijdivisie van BYD, maakt de nikkel- en kobaltvrije Blade Battery gebruik van een lithium-ijzerfosfaat (LFP) kathode en 24 individueel vloeistofgekoelde celmodules, elk met een langwerpig bladachtig profiel. Dit gepatenteerde ontwerp verbetert volgens BYD de duurzaamheid, levensduur, laadprestaties en thermische stabiliteit onder verschillende weers- en operationele omstandigheden.

De Blade Battery is gehuisvest in een crashbestendige aluminium honingraatstructuur met meerlaagse bescherming en dragende eigenschappen. De toevoeging van een warmtepomp verhoogt de efficiëntie van de batterij met maximaal 20 procent. Het biedt ook energiebesparingen van maximaal 40 procent tijdens het verwarmen van het interieur, wat resulteert in een toename van de actieradius van 10 procent ten opzichte van een conventioneel positief temperatuurcoëfficiënt (PTC) verwarmingssysteem.

Met een totale netto energiecapaciteit van 108,8 kWh werkt de vloeistofgekoelde Blade Battery van de BYD TANG samen met een elektronisch controlesysteem. Het maakt gebruik van aluminium siliciumcarbide van luchtvaartkwaliteit om de efficiëntie van de dual motor-aandrijflijn onder alle rijomstandigheden te optimaliseren. Een gecombineerde WLTP-actieradius van maximaal 530 km geeft BYD TANG zijn bereik.

De verieuwde BYD TANG wordt standaard geleverd met een 11 kW 3-fasen AC-onboard lader. DC snelladen gaat met een maximale laadcapaciteit van 170 kW waarbij de batterij in 30 minuten van 30 tot 80% is opgeladen. Daarnaast is het mogelijk om externe apparaten van stroom te voorzien via de V2L-functie tot maximaal 4000 watt.

DiSus-C Intelligent Damping Control

De rijeigenschappen van de TANG worden sterk beïnvloed door de MacPherson-veerpoten aan de voorzijde en multilink-ophanging aan de achterzijde. De aluminiumrijke ophanging zorgt voor een lage onafgeveerde massa bij elk wiel voor wendbaarheid en reactiesnelheid, in combinatie met het DiSus-C Intelligent Damping Control-systeem. Specifiek afgestemd op Europese wegen, biedt dit systeem, ontwikkeld door BYD, variabele dempingseigenschappen op basis van een breed scala aan parameters, waaronder de rijmodus, stuurhoek, positie van het gaspedaal en de snelheid om de stabiliteit en het comfort te verbeteren.

Het vierwielaandrijvingssysteem past continu de vermogensverdeling tussen de voor- en achterwielen aan, wat zorgt voor consistent grip en tractie onder wisselende weg- en weersomstandigheden.

Rijhulp

De BYD TANG is ontworpen met passieve en actieve veiligheidsvoorzieningen, ondersteund door het Intelligent Driving Assistant System van BYD. Het in eigen huis ontwikkelde Level 2-autonome rijsysteem maakt gebruik van 22 verschillende sensoren, waaronder 12 ultrasone radars, 5 millimetergolf-radars, 4 omgevingscamera's en een camera die is gemonteerd in de voorruit. Deze werken samen met big data-algoritmen die zijn ontwikkeld door het Smart Connectivity Centre van BYD om de functies van elk van de afzonderlijke rijhulpsystemen (ADAS) te optimaliseren, afhankelijk van de gedetecteerde rijgewoonten van de bestuurder.

Functies zoals Lane Departure Warning (LDW), Lane Change Assist (LCA), Predictive Collision Warning (PCW), verkeersbordherkenning (TSR), geïntegreerde cruise assist (ICA), automatische noodremassistent (EAB), Stop-and-Go adaptieve cruise control (ACC), noodremhulp (EBA), Door Opening Warning (DOW), Rear Crossing Warning (RCW) en Rear Cross Traffic Alert (RCTA) zijn inbegrepen.

Om manoeuvreren tijdens parkeren en rijden in de stad te vergemakkelijken, is de vernieuwde TANG standaard uitgerust met een panoramisch camerasysteem. Dit combineert beelden van de vier omgevingscamera's van het Intelligent Driving Assistant System om realtime 360-graden vogelperspectief beelden weer te geven op het 15,6-inch infotainmentdisplay. De beelden worden begeleid door akoestische waarschuwingen, zodat de bestuurder in en uit krappe ruimtes kan manoeuvreren.

Prijs

De consumentenprijs bedraagt €67.390. De vernieuwde BYD TANG is vanaf de tweede helft van november 2024 beschikbaar in de BYD Stores in Nederland.