BMW X2 als GoldPlay Edition

26 januari 2022 | De BMW X2 is tijdelijk beschikbaar in een GoldPlay Edition. De GoldPlay Edition is vanaf maart 2022 leverbaar met keuze uit alle aandrijfvarianten van de X2, variƫrend van de hybride Drive25e tot de sportieve M35i. De consumentenadviesprijs start vanaf 52.441 euro voor de X2 sDrive18i uitvoering.

De GoldPlay Edition is gebaseerd op het Model M Sport. Het 10 mm verlaagde M Sportonderstel en M Sport Steering optimaliseren de dynamiek van de compacte SAC. De drie grote luchtinlaten in de voorbumper zijn, net als de achterbumper, voorzien van inserts in Dark Shadow. De wielkuipranden en onderzijde van portieren zijn gespoten in carrosseriekleur en geven de BMW een krachtige uitstraling, net als de M hoogglans Shadow Line en het M Aerodynamicapakket. De zijruitomlijsting, B-stijl en omlijsting van de logo's op de C-stijl zijn uitgevoerd in hoogglans zwart. Dat geldt ook voor de buitenspiegelkappen, uitlaateinddempers en omlijsting van het logo op de bagageklep.

De M Mesh nierengrille is eveneens uitgevoerd in hoogglans zwart en heeft een structuur die is geïnspireerd op raceauto's. Een ander highlight van de BMW X2 GoldPlay Edition is het gebruik van de exclusieve kleur Galvanic Gold voor de omlijsting van de nierengrille en buitenspiegelkappen. Aansluitend daarop zijn ook de standaard 19 inch lichtmetalen M wielen en optionele 20 inch aerodynamische M wielen voorzien van opvallende inserts in Galvanic Gold.

De carrosseriekleur San Remo Grün is exclusief voor de GoldPlay Edition en daarmee voor het eerst leverbaar voor de BMW X2. Klanten kunnen ook kiezen voor Alpinweiß uni, M Misano Blue metallic, Sapphirschwarz metallic, Skyscraper Grey metallic en de BMW Individual carrosseriekleuren Storm Bay metallic, Frozen Black metallic en Frozen Pure Grey metallic. Grafische folie in Galvanic Gold op de portieren en wielkuipen zorgt daarbij voor een extra exclusieve uitstraling.

Bij de matte, Frozen carrosseriekleuren worden de folie en Galvanic Gold accenten voor de BMW nierengrille en buitenspiegelkappen achterwege gelaten. In plaats daarvan is de omlijsting van de nierengrille uitgevoerd in zwart en de buitenspiegelkappen in carrosseriekleur. Naar wens is deze combinatie ook mogelijk bij de andere carrosseriekleuren.

M specifieke interieuruitrustingen en innovatieve details zorgen voor een sportieve en exclusieve ambiance in de BMW X2 GoldPlay Edition. Het multifunctionele, met leder beklede M Sportstuurwiel, de hemelbekleding in Anthrazit, roestvrijstalen M pedalen, M voetsteun voor de bestuurder en sleutel met M logo benadrukken de sportieve inborst van deze speciale editie. Accenten verwijzen naar het exterieurdesign, zoals de instaplijsten met Edition opschrift in Galvanic Gold en een structuur die is geïnspireerd op het raster van de BMW nierengrille. De model specifieke interieurlijsten op het dashboard verwijzen naar de grafische folie van het exterieur. Voor deze Golden Mica decoratie is daarbij voor het eerst een graveertechniek met laser toegepast die vervolgens is afgewerkt met blanke lak.

M Sportstoelen met prominente zijwangen, geïntegreerde hoofdsteunen, bekleed in exclusief leder Dakota geperforeerd. Contraststiksel in de goudgele tint Giallo Oro zorgt voor een herkenbaar accent. Afwerking in hoogglans zwart en een BMW M GmbH logo op de rugleuning maken de uitrusting compleet. Ook op andere plekken in het interieur komen goudkleurige contraststiksels terug, met uitzondering van de xDrive25e. Deze heeft standaard antraciet vloermatten met grijs stiksel.

De standaarduitrusting omvat onder andere LED koplampen, automatische bagageklepbediening, automatische klimaatcontrole, Cruise Control met remfunctie, Collision Warning met City remfunctie, iDrive met optioneel een 10,25 touchscreen en een lichtpakket met onder meer een X2 logoprojectie bij het instappen.

