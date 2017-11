BMW X2

BMW maakt prijzen X2 bekend

28 november 2017 | BMW maakt de prijzen van de X2 bekend. De nieuwe SUV is leverbaar vanaf 47.495 euro voor de sDrive20i (inclusief kosten rijklaar maken). De marktintroductie van de X2 is gepland in maart 2018. Zijn onderscheidende design combineert een BMW X-model met de lijnen van een coupé. Naast de standaardversie van de X2 is er de X2 Model M Sport. Geheel nieuw is de Model M Sport X die designelementen van BMW M en de BMW X-familie samenbrengt. Buiten deze varianten zijn er geen andere uitrustingsniveaus beschikbaar voor de X2.