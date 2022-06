BMW introduceert nieuwe X1

De oppervlakken, lijnen en stijlvolle designdetails van de derde modelgeneratie van de BMW X1 maken zijn SUV karakter nadrukkelijker dan voorheen zichtbaar. Onderscheidende elementen zijn onder meer de proporties, de vrijwel vierkante contouren van de wielkuipen en de kenmerkende BMW X styling van zowel de voorzijde als de achterzijde. De verticale voorzijde geeft de nieuwe X1 een eigen uitstraling; de smalle LED koplampen, de grote, bijna vierkante BMW nierengrille, de lijnen die elkaar kruisen en naar de zijkanten uitlopen en de opvallende verchroomde strips in de onderste luchtinlaten zijn beeldbepalende elementen. Adaptieve LED koplampen met matrix grootlicht, variabele lichtverdeling en pulserende richtingaanwijzers zijn leverbaar als optionele uitrusting.

De essentiële elementen in het nieuwe interieur zijn het slanke dashboard, de BMW Curved Display, de 'zwevende' armsteun met het geïntegreerde bedieningspaneel en de indirect verlichte pad voor de smartphone, aan de voorzijde van de middenconsole. De nieuw ontwikkelde stoelen zijn leverbaar met naar keuze geperforeerde Sensatec of Vernasca lederen bekleding. Op de optielijst staan ook sportstoelen, elektrische stoelverstelling met geheugenfunctie en lendensteunen met massagefunctie.

Achterin belooft de X1 drie volwaardige zitplaatsen en daardoor beduidend meer zitcomfort dan voorheen. De in de verhouding 40:20:40 gedeeld neerklapbare achterbankleuning is ook in een hoek verstelbaar voor meer bagageruimte. De optie van de in lengterichting verstelbare achterbank voor modellen met een verbrandingsmotor geeft de X1 nog meer gebruiksmogelijkheden. De bagageruimte van 540 liter kan worden uitgebreid tot 1.600 liter. De optionele trekhaak is nu elektrisch te bedienen met een simpele druk op een knop.

Het Maps navigatiesysteem, het met leder beklede sportstuurwiel, de automatische airconditioning en de regensensor met automatische activatie van de verlichting behoren tot de standaarduitrusting, net als vier USB-C- en twee 12-voltaansluitingen en veel meer bestuurdersassistentiesystemen dan in de X1 van de vorige generatie.

De iX1 xDrive30 is het eerste vierwielaangedreven volledig elektrische model van BMW in het premium compacte segment. Twee in de voor- en achteras geïntegreerde elektromotoren leveren een gecombineerd vermogen van 230 kW (313 pk, inclusief het tijdelijke extra vermogen) en een gecombineerd koppel van 494 Nm. De iX1 xDrive30 sprint desgewenst vanuit stilstand in 5,7 seconden naar de 100 km/h.

Ook in de Plug-in Hybride versies van de nieuwe X1 is de vijfde generatie van de BMW eDrive technologie toegepast. Dat betekent een vooruitgang op het gebied van sportieve prestaties, efficiency en laadcapaciteit. Ook is de elektrische actieradius beduidend groter dan die van de vorige generatie.

De X1 biedt bij de introductie keuze uit twee benzinemotoren en twee dieselmotoren van de nieuwe generatie modulaire Efficient Dynamics motoren van BMW Group. 48V Mild Hybrid technologie van de tweede generatie, met een in de 7-traps Steptronic automaat geïntegreerde elektromotor, is beschikbaar om zowel de efficiency als de vermogensafgifte van de twee krachtigste motoren een extra boost te geven. Daarmee levert de 4-cilinder-in-lijn X1 xDrive23i een systeemvermogen van 160 kW (218 pk) - maximaal 150 kW (204 pk) van de benzinemotor en maximaal 14 kW (19 pk) van de geïntegreerde elektromotor. De eveneens vanaf de introductie leverbare X1 sDrive18i wordt aangedreven door een 3-cilinder-in-lijn benzinemotor met een vermogen van 100 kW (136 pk). De 4-cilinder-in-lijn dieselmotor met Mild Hybrid technologie in de nieuwe X1 xDrive23d levert een systeemvermogen van 155 kW (211 pk) - maximaal 145 kW (197 pk) van de dieselmotor en maximaal 14 kW (19 pk) van de geïntegreerde elektromotor. De 4-cilinder-in-lijn dieselmotor in de X1 sDrive18d levert 110 kW (150 pk) vermogen.

Tot de standaarduitrusting behoren Cruise Control met remfunctie en Approach Control Warning. Dat systeem signaleert nu ook tegemoetkomend verkeer bij naar links afslaan en voetgangers en fietsers bij naar rechts afslaan. De Parking Assistant met achteruitrijcamera en Reversing Assistant is ook onderdeel van de standaarduitrusting. Op de lijst optionele uitrusting staan onder meer Steering and Lane Control Assistant, Active Cruise Control met Stop&Go functie, Head-Up Display, maar ook Surround View, Remote 3D View, Drive Recorder en Remote Theft Recorder. Bestaande functies zijn te upgraden met de service Remote Software Upgrade, die het ook mogelijk maakt om nieuwe functies toe te voegen (beschikbaarheid afhankelijk van de hardware in de auto en het aanbod in het land van levering).

De X1 voorziet in de nieuwste generatie van BMW iDrive en de tot de standaarduitrusting behorende Live Cockpit Plus. Het is gebaseerd op Operating System 8 en omvat het Curved Display met de modernste graphics en menustructuur, en de Intelligent Personal Assistant met nieuwe vaardigheden. De volledig digitale weergave bestaat uit het 10,25 inch informatiedisplay en het Control Display met een schermdiagonaal van 10,7 inch. Dankzij de digitalisering van het interieur zijn er zo min mogelijk fysieke knoppen, schakelaars en andere bedieningsorganen aanwezig.

De nieuwe My Modes combineren individueel te selecteren instellingsmogelijkheden voor de auto met bijpassende belevingswerelden voor het interieur. De Augmented View functie is een optie voor het 'cloud-based' Maps navigatiesysteem. Een interieurcamera maakt het maken van snapshots van de inzittenden mogelijk, die desgewenst ook naar de smartphone van de klant kunnen worden gestuurd. Voorts zijn ook de Digital Key Plus, de BMW ID functie en Smartphone Integratie met zowel Apple CarPlay als Android Auto beschikbaar.