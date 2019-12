BMW kondigt iX3 aan

18 december 2019 | Met de BMW iX3, waarvan de productie in 2020 start, begint BMW Group een nieuw hoofdstuk in elektromobiliteit. Het honderd procent elektrische model is bedoeld voor dagelijks gebruik, met een actieradius van meer dan 440 km (volgens de WLTP-testcyclus) die wordt bereikt met een bruto batterijcapaciteit van 80 kWh (netto 74 kWh). Het is de eerste puur elektrische SUV en het eerste model met de vijfde generatie van de BMW eDrive technologie. Deze komt vanaf 2021 ook in de BMW i4 en BMW iNEXT en omvat een volledig nieuw ontwikkelde aandrijvingscomponent en een hoogvoltagebatterij met de nieuwste celtechnologie.

De BMW iX3 is opnieuw een stap in de voortdurende ontwikkeling van de elektrificatiestrategie van BMW Group. In 2020 is de BMW X3 het eerste model van het merk dat leverbaar is met zowel een conventionele aandrijflijn met een verbrandingsmotor (benzine of diesel) als met een plug-in hybride en een volledig elektrische aandrijflijn. De BMW iX3 wordt voor de wereldwijde markt geproduceerd door de joint venture BMW Brilliance Automotive in Shenyang, China.

Alle onderdelen van de BMW eDrive technologie zijn door BMW Group zélf ontwikkeld. Elektromotoren en hoogvoltagebatterij worden in eigen fabrieken geproduceerd. In de nieuwste BMW eDrive technologie zijn de elektromotor, de elektronica en transmissie in een gezamenlijke behuizing samengebracht. Dat scheelt ruimte en gewicht, terwijl dat allerminst ten koste gaat van het prestatiepotentieel. De verhouding tussen het motorvermogen en het gewicht van de aandrijflijn is met 30% verbeterd ten opzichte van de techniek van de vorige generatie. De elektromotor van de iX3 heeft een maximumvermogen van 210 kW (286 pk). Zijn koppel van 400 Nm belooft een snelle acceleratie vanuit stilstand en blijft beschikbaar bij hogere toerentallen.

Een andere bijzonderheid: de constructie van de elektromotor in de BMW iX3 maakt het gebruik van zeldzame aardmetalen overbodig. De elektromotor in de iX3 drijft de achterwielen aan.

Ook de hoogvoltagebatterij van de iX3 is onderdeel van de vijfde generatie van BMW eDrive en is gebaseerd op de nieuwste NMC-811-technologie en uitgevoerd in kenmerkend BMW prismadesign. BMW Group ziet ook op dit gebied nog veel ontwikkelingspotentieel. Op basis van eigen opgebouwde kennis zijn de specificaties voor materiaalgebruik en celstructuur exact bepaald en volgens deze specificaties worden de batterijcellen ook geproduceerd. Dankzij het voortdurende onderzoeks- en ontwikkelingswerk heeft BMW Group niet alleen de energiedichtheid van de cellen opgevoerd maar ook de specificaties verbeterd, vooral op het gebied van duurzaamheid en veiligheid. Tegelijkertijd hebben de ingenieurs van BMW het aandeel kobalt in accu's met nog eens twee derde verminderd. Vergeleken met oudere technologie die BMW Group toepaste, is in de iX3 de energiedichtheid op celniveau zo'n 20% hoger.

Voor de iX3 koopt BMW Group de kobalt en lithium voor het eerst direct in, waarna ze die overdragen aan de fabrikant van de batterijcellen. Ook de schaalbaarheid en de compacte bouw van de hoogvoltagebatterij is verbeterd. De cellen worden in een gespecialiseerde fabriek van BMW Group tot modules opgebouwd en in pakketten samengevoegd tot een hoogvoltagebatterij die per model verschilt. De extreem platte accu is ondergebracht in de bodem van de iX3, zodat de ruimte voor de inzittenden en hun bagage onaangetast blijft.

Met een bruto energiecapaciteit van 80 kWh (netto 74 kWh) biedt de hoogvoltagebatterij in de iX3 een actieradius van meer dan 440 km volgens de WLTP-testcyclus. In zijn segment laat de iX3 een energieverbruik van minder dan 20 kWh/100 km noteren volgens de WLTP-testcyclus.

BMW Group wil met elk geëlektrificeerd model bewijzen dat voor de gehele levenscyclus van het voertuig, vanaf de winning van de grondstoffen via de toeleveranciers, de productie, de fase van het gebruik tot aan de recycling, de CO2-balans duidelijk gunstiger is dan die van een conventionele versie van hetzelfde model. De iX3 biedt volgens de fabrikant ruim 30% voordeel ten opzichte van de BMW X3 sDrive 20d bij een gemiddeld Europees stroomverbruik tijdens de gehele gebruiksfase van de auto. Als de iX3 altijd wordt geladen met groene elektriciteit, dan is het voordeel ongeveer 60%.

Analoog met de BMW i3 Plug&Play technologie kan de batterij van de BMW iX3 in een tweede leven, dus na een lange periode van gebruik in de auto, weer worden gebruikt voor stationaire doeleinden. Op die manier wordt de positieve CO2-balans van de BMW iX3 geoptimaliseerd.