BMW iX1

BMW iX1 nu ook als eDrive20

5 september 2023 - De BMW iX1 is nu ook leverbaar als eDrive20, het instapmodel. De tweede volledig elektrische modelvariant van de middelgrote SUV wordt aangedreven door een elektromotor met een maximaal vermogen van 150 kW/204 pk (met tijdelijke boost) en heeft een actieradius van 430 tot 475 kilometer (voorlopige waarden volgens WLTP). De iX1 eDrive20 is vanaf de start van de productie in november 2023 verkrijgbaar.