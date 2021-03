BMW introduceert iX

17 maart 2021 | BMW introduceert de iX. Deze 100% elektrisch aangedreven SUV combineert nieuwe design en luxe met de innovaties op gebied van geautomatiseerd rijden, bediening, connectiviteit en digitale diensten. In de gehele waardeketen en tijdens de volledige levenscyclus van de BMW iX worden de meest veeleisende milieueisen toegepast. De BMW iX bevindt zich momenteel in de laatste ontwikkelingsfase voor serieproductie. Bij de marktintroductie, die eind 2021 plaatsvindt, hebben klanten de keuze uit twee modelvarianten: de BMW iX xDrive50 en BMW iX xDrive40.

De BMW iX is het eerste model dat is gebaseerd op een nieuw, modulair en schaalbaar platform dat de basis vormt voor de toekomst van BMW Group. De ontwikkeling en productie van de iX verloopt volgens een allesomvattende benadering van duurzaamheid. Daarbij hoort ook het voldoen aan strikte milieu- en sociale standaarden bij de winning van ruwe grondstoffen en het gebruik van gerecyclede materialen. In de benadering is ook uitgegaan van het gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. De resulterende CO2 voetafdruk is vastgesteld in een consolidatiedocument, bekrachtigd door onafhankelijke auditeurs. Het certificaat voor de BMW iX xDrive40 toont bijvoorbeeld aan dat deze over een afstand van 200.000 km zo'n 45% minder bijdraagt aan de opwarming van de aarde dan een Sports Activity Vehicle met vergelijkbare dieselmotor.

BMW Group koopt kobalt en lithium voor de hoogvoltage-accu's in via gecontroleerde bronnen in Australië en Marokko, voordat deze grondstoffen naar de accucelfabrikanten gaan. Voor de productie van de accucellen wordt uitsluitend gebruikgemaakt van groene stroom uit gecertificeerde bronnen. Net zoals dat gebeurt bij de productie van de BMW iX in de BMW Group fabriek in Dingolfing. Sinds februari 2021 koopt het bedrijf aluminium in dat is geproduceerd met elektriciteit uit zonneparken. Het belang van het besparen op grondstoffen bij de productie van de BMW iX is bovendien af te leiden van het hoge aandeel secundair aluminium en gerecycled kunststof. Het interieur van de BMW is voorzien van FSC gecertificeerd hout en het leder is gekleurd met olijfbladextract en andere natuurlijke materialen. De interieurbekleding en de vloermatten zijn gemaakt van afgedankte visnetten.

Bovendien zijn de elektromotoren van de BMW iX zo ontworpen dat er geen zeldzame aardmetalen voor nodig zijn. Ze werken volgens het principe van een synchroonmotor. In de BMW iX motoren komen er geen permanente magneten aan te pas om de rotor in gang te zetten. De gebeurt door de toevoer van elektrische energie. Kritieke materialen zijn dus niet nodig voor de fabricage van magneten en BMW Group is ook niet afhankelijk van de beschikbaarheid daarvan.

Bij de BMW iX xDrive50 levert het aandrijfsysteem, dat bestaat uit een elektromotor voor de vooras en een voor de achteras, een systeemvermogen van meer dan 370 kW (500 pk) en een acceleratie van 0 naar 100 km/h in minder dan 5,0 seconden. De BMW iX xDrive40 heeft een vermogen van meer dan 240 kW (300 pk) en een acceleratietijd van 0 naar 100 km/h in iets meer dan 6,0 seconden.

De elektromotor, transmissie en vermogenselektronica van de iX vormen een geïntegreerd pakket in één behuizing. Samen met een geoptimaliseerde aerodynamica en een lichtgewicht design is de iX relatief efficiënt voor zijn segment. Het resultaat is een gemiddeld stroomverbruik (volgens de WLTP testcyclus) van minder dan 20,0 tot 22,5 kWh/100 km voor de iX xDrive50 en minder dan 19,5 tot 22,0 kWh/100 km voor de iX xDrive40.

Net als de elektromotoren, vermogenselektronica en laadtechnologie van de iX is ook de hoogvoltage-accu het resultaat van de vijfde generatie eDrive technologie. De accu is laag in de voertuigbodem geplaatst als een integraal onderdeel van de carrosserie. De gravimetrische energiedichtheid van de accu is met 20% vergroot ten opzicht van de vorige generatie accu.

De accucellen worden geproduceerd volgens specificaties van BMW Group. De cellen zijn samengevoegd in modelspecifieke hoogvoltage-accu's. Zo wordt de iX xDrive50 in de BMW Group fabriek in Dingolfing voorzien van een accu met een bruto capaciteit van meer dan 100 kWh en heeft de accu van de iX xDrive40 een bruto capaciteit van meer dan 70 kWh. Dit geeft de iX xDrive50 een actieradius van meer dan 600 kilometer volgens de WLTP testcyclus. De actieradius van de iX xDrive40 bedraagt meer dan 400 kilometer.

Met de iX is DC snelladen met een hoog vermogen mogelijk. De iX xDrive50 kan zijn hoogvoltage-accu opladen met tot 200 kW, terwijl de maximale laadcapaciteit van de iX xDrive40 150 kW bedraagt. Dat betekent dat tien minuten opladen genoeg energie biedt om respectievelijk weer 120 en 90 kilometer ver te komen. Bij beide modelvarianten kan de hoogvoltage-accu in minder dan 40 minuten opladen van 10 tot 80% van de volledige capaciteit.

De nieuwe technologieën die in de iX debuteren bieden ook een basis voor vooruitgang op gebied van geautomatiseerd rijden en digitale diensten. Zo is de rekenkracht van de boordcomputer 20 keer sterker dan bij voorgaande modellen. Hierdoor kan twee keer zoveel data van voertuigsensoren worden verwerkt dan voorheen.

De iX staat eind 2021 bij de BMW-dealer tegen onderstaande vanafprijzen: